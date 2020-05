Bon plan : Huawei P30 Pro, le prix s’effondre sur Amazon !

Amazon n’attend pas les soldes pour lancer ses grandes opérations. Depuis qu’il a réouvert ses entrepôts en France, il enchaine les promotions. Et ce samedi, ça tombe sur les Huawei P30 Pro (et le P30 classique) ainsi que les versions P40 et P40 Pro. Ci-dessous, nous vous avons fait la liste de tous les bons plans pour ce samedi. Attention, ces offres éclair sont limitées par le temps et par le stock.

Sans réelle surprise, avec ces pourcentages de remise aussi généreux, Amazon offre les meilleurs prix sur les Huawei P30, P30 Pro et sur les P40. Le géant du e-commerce a décidé de faire de très belles réductions sur ces appareils premium qui sont parmi les meilleures ventes du moment. Le Huawei P30 Pro, bien qu’il est sorti il y a un an, est toujours l’une des top ventes.

Avec les réductions du moment, le P30 et le Huawei P30 Pro offrent parmi les meilleurs rapports qualité prix sur le marché français. Clairement, si vous cherchez un téléphone premium, le Huawei P30 Pro sera excellent. Plus bas, nous allons vous donner quelques caractéristiques techniques sur ce dernier. Sachez toutefois que son offre photo est vraiment excellente.

Le Huawei P30 Pro la, meilleure vente

Alors que Huawei connait quelques problèmes avec l’administration Trump, le fabricant chinois continue de vendre ses anciens modèles avec l’OS Android. C’est le cas du Huawei P30 Pro qui doit être l’un des smartphones les plus populaires de France. A moins de 600€, c’est tout simplement le meilleur rapport qualité prix selon nous. Certes, il n’est pas au niveau du dernier Galaxy S20 Ultra, mais ce dernier est au prix de 1500€. Pareil pour l’iPhone 11 Pro qui est à 1159€…

S’il n’est pas aussi puissant, le Huawei P30 Pro reste un smartphone premium au dessus de tous les téléphones milieu de gamme. Par défaut, il coûte quand même 999€ – il est donc dans le trio de tête avec Apple et Samsung. Il a notamment un triple capteur photo sur le dos et une finition très haut de gamme. Ci-dessous, vous pouvez découvrir notre test en vidéo.

Le Huawei P40 Pro ne bénéficie pas d’un avantage crucial : Android et les services Google. Depuis la sanction américaine, le fabricant chinois n’a plus le droit de faire appel aux sociétés américaines pour ses produits. Donald Trump s’est clairement acharné sur la société qui est donc bloquée avec ses nouvelles générations. Si le Mate 30 Pro (sans Android) n’a pas fait de bruit en France, le Huawei P40 Pro s’en sort mieux.

Cela dit, le Huawei P30 Pro en promotion est aujourd’hui la meilleure offre chez le fabricant, et elle reste parmi les meilleures du moment tout court. Si vous voulez un smartphone sous Android premium, vous allez être contents de cette solution. La remise offerte par Amazon pour tout achat du téléphone est convaincante, et elle devrait attirer la foule.

Si le Huawei P30 Pro n’est pas équipé de la 5G, et n’a pas une offre photo aussi complète et premium que le P40 Pro, le produit reste techniquement abouti. Il figure encore de manière légitime selon nous parmi les meilleurs smartphones du marché en 2020.

Pourquoi Amazon est tellement fort

Amazon ne propose pas seulement des produits à prix très réduits, comme c’est le cas pour le Huawei P30 Pro. La plateforme marchande offre également des services qui font que les utilisateurs ne peuvent plus s’en passer. C’est le cas par exemple de la période de test de 30 jours qui permet de ne prendre aucun risque sur ses achats : à tout moment, vous pouvez retourner le produit et obtenir un remboursement complet.

En plus de ça, Amazon propose tout le week-end la possibilité d’obtenir le service Music Unlimited gratuit pendant 3 mois. Encore une fois, vous n’avez aucun engagement. C’est une bonne occasion de bénéficier du service concurrent à Spotify à un tarif nul. Bref, autant de petits avantages qui font forcément pencher la balance en sa faveur.

Mais encore une fois, il faudra être rapide sur le deal avec le Huawei P30 Pro. En effet, Amazon limite toujours les quantités disponibles sur ses meilleurs deals. Et là, clairement, c’est une offre absolument immanquable. Faire plus de 400 euros d’économies réelles sur un excellent smartphone premium, ça n’arrive pas tous les jours.

