Bon plan : Huawei P30, Pro et Lite à des prix jamais vus chez Amazon 🔥

C’est jour de dĂ©stockage chez Amazon sur les smartphones Huawei. Ce matin, le gĂ©ant du e-commerce a lancĂ© de nouvelles offres flash sur les Huawei P30, P30 Pro et P30 Lite. C’est une occasion parfaite pour acheter un smartphone premium, milieu de gamme ou entrĂ©e de gamme Ă des prix jamais vus. Les dĂ©lais de livraison sont un peu plus longs que la normale, en ces temps de confinement. Mais les rĂ©ductions sont bel et bien lĂ , et très importantes.

Une chose est sĂ»re, ces rĂ©ductions sur les Huawei P30, P30 Pro et P30 Lite ne dureront pas indĂ©finiment et les stocks sont limitĂ©s. Alors que certaines promotions Amazon expirent en quelques heures, cette vente flash sur les smartphones Huawei devrait suivre le mĂŞme chemin, car ce sont les meilleurs prix jamais vus sur les modèles, qui ont encore perdu des dizaines d’euros depuis le dĂ©but de la semaine.

Si vous vous questionniez sur l’achat d’un nouveau smartphone en ce moment, cette offre Amazon permet de faire des belles Ă©conomies sur les P30 Pro, P30 et P30 Lite. Sur certains modèles, vous Ă©conomisez plus de 43%, ce qui est une vraie aubaine. Petit plus, vous avez entre ces trois modèles une large gamme de prix, pour satisfaire tous les portefeuilles. Sur le P30 Pro notamment, vous accĂ©dez Ă l’un des tout meilleurs smartphones Android du marchĂ©, Ă un prix cassĂ©.

Pour nous, les P30 et P30 Pro sont les meilleurs smartphones Huawei actuels, alors que les Mate 30 et Mate 30 Pro sont sortis et les P40 et P40 Pro vont ĂŞtre prĂ©sentĂ©s aujourd’hui. En effet, depuis le conflit qui oppose les États-Unis Ă Huawei, les services Google ne sont plus prĂ©sents sur les derniers modèles. Si ce n’est pas un vrai problème pour Huawei sur le marchĂ© chinois (sur lequel Google est absent), c’est très diffĂ©rent pour la France, et les P30 peuvent profiter du Play Store notamment.

P30, P30 Pro, P30 Lite : Amazon casse tous ses prix

Alors qu’il a Ă©tĂ© lancĂ© en 2019, le P30 Pro reste l’un des tout meilleurs smartphones disponibles sur le marchĂ©. Samsung a frappĂ© fort avec la sortie de sa gamme S20, mais en comparaison avec ce bon plan Huawei chez Amazon, leur rapport qualitĂ©-prix est, actuellement, infĂ©rieur.

La sortie des Mate 30 et Mate 30 Pro a été un véritable flop en France, à cause des problèmes évoqués plus haut dans cet article. Amazon utilise donc les P30 et P30 Pro pour mutlitplier les ventes de smartphones Huawei, qui font partie des tops ventes chez le marchand. Ces smartphones haut de gamme voient donc leur rapport qualité-prix nettement amélioré par cette belle promotion.

Pour tout savoir sur le P30 Pro, découvrez notre test :

Cette offre sur le Huawei P30 Pro est la plus agressive que nous ayons vu sur Amazon Ă aujourd’hui. Le rapport qualitĂ©-prix est tout simplement imbattable. Puissance, autonomie et photo en font l’un des meilleurs smartphones de 2020.

Vous pouvez aussi opter pour le P30, qui est lĂ©gèrement moins bon en photo, mais tout aussi performant sur tous les autres points. Le P30 Lite, Ă ce tarif, est un choix incontournable si vous cherchez un smartphone Ă moins de 300€ aujourd’hui sur le marchĂ©.

Huawei sur Amazon : le bon combo

Si vous cherchiez un nouveau tĂ©lĂ©phone, les promotions du gĂ©ant Amazon sont d’une aide prĂ©cieuse pour Huawei comme pour ses concurrents. De telles promotions sur Amazon permettent aussi de mettre Huawei en avant, en proposant des prix cassĂ©s sur les excellents modèles que sont les P30, P30 Pro et P30 Lite. Avec une baisse de plus de 450 euros, le P30 Pro est Ă un prix Ă peine croyable, son tarif public Ă©tant fixĂ© Ă 999€.

Si vous faites le choix d’un Huawei P30 ou P30 Pro en promotion sur Amazon, sachez que la garantie constructrice est la mĂŞme que si vous achetiez le tĂ©lĂ©phone directement en magasin ou sur le site web Ă un tarif traditionnel. Point essentiel sur Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez aussi d’un dĂ©lai de 30 jours pour retourner le produit gratuitement si vous n’ĂŞtes pas satisfait pour X ou Y raison.

Finalement, le seul risque est de rater cette excellente promotion Amazon sur le Huawei P30 Pro. Ces offres ne sont pas amenĂ©es Ă rester très longtemps en ligne, si vous voulez un smartphone Huawei, c’est le moment de foncer sur Amazon :