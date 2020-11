Bon plan : les Huawei P30 Pro à prix cassé au Black Friday 🔥

En amont du Black Friday, Amazon casse déjà les prix sur les Huawei P30 Pro. Sortis en 2019, ces téléphones restent toujours aussi populaires en 2020. Leur prix a sensiblement baissé depuis, et Amazon leur donne le coup de grace en ce lundi. Ci-dessous, voici les pépites disponibles sur toute la gamme de Huawei P30.

Pour voir les offres sur Amazon, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon

Si le Huawei P30 est le modèle le plus premium de la gamme, les trois autres modèles sont aussi touchés par le deal flash mis en avant par Amazon. Le marchand en ligne n’a pas oublié de faire baisser les prix des Huawei P30, P30 Lite et P30 Lite XL, trois smartphones qui sont moins chers, mais aussi un peu moins performants que la déclinaison Pro.

Les Huawei P30 Pro sont concernés par des deals de choix, mais ce sont des offres flash. Comme à son habitude, Amazon limite donc le nombre d’exemplaires impactés par les remises en cours. Habituellement, les promotions de ce genre ne durent pas plus de quelques heures avant les premières ruptures de stock, cela sera encore le cas pour celles-ci.

Le Huawei P30 Pro, toujours une référence

Le rapport qualité-prix du Huawei P30 Pro est réputé pour être excellent, c’était déjà le cas lors de sa sortie. Avec ce deal, le smartphone devient encore plus compétitif. Actuellement, Amazon propose la meilleure offre, aucun concurrent ne fait mieux à l’heure où nous écrivons ces lignes. C’est une belle surprise de voir le marchand aussi agressif lors de cette opération annuelle qu’il a pour habitude de dominer.

Les Huawei P30 Pro sont un peu moins performants que les Samsung Galaxy S20 et les iPhone 12, ce qui s’explique par le fait qu’ils sont un peu moins récents —surtout par rapport aux smartphones d’Apple dévoilée il y a quelques semaines à peine. Par contre, ces téléphones concurrents sont également beaucoup plus onéreux que ceux de Huawei, les différences de prix peuvent grimper jusqu’à 500 euros, c’est donc logique qu’il y ait quelques différences. Cependant, le Huawei P30 Pro reste un excellent téléphone sur le marché.

Le Huawei P30 Pro est un smartphone haut de gamme, il a droit à un excellent écran OLED de 6,47 pouces avec une toute petite encoche qui accueille la caméra selfie. Placée en haut au centre de l’écran, elle offre un beau gain de place sur toute la dalle avant du téléphone, c’est ce qui permet cet impressionnant ratio écran/corps. La marque a misé sur de belles finitions pour un design efficace et épuré qui fait de lui un modèle premium.

En promo sur Amazon, le Huawei P30 Pro se dote d’un processeur Kirin 980, c’est cette puce qui assure le bon fonctionnement et la puissance globale du smartphone, elle évite tout risque de latence quand l’utilisateur navigue sur ses applications. Huawei a aussi misé sur son point fort, la photo. Le modèle embarque un triple module photo avec un capteur principal de 40 Mpx qui est capable de résultat assez impressionnant même en mode nuit.

On note aussi que le Huawei P30 Pro a aussi droit à la charge rapide (Super Charge 2.0) et à la charge inversée. Cela veut dire qu’il peut charger d’autres appareils qui sont installés sur le dos du smartphone. L’option a surpris à sa sortie, elle est toujours intéressante aujourd’hui, sachant que peu de ses concurrents sont capables de proposer cette option haut de gamme.

Depuis la sortie des Huawei P30 Pro, la marque a dévoilé d’autres gammes comme les Huawei Mate 30 Pro et P40 Pro. Sauf qu’aucun modèle plus récent n’a droit aux services de Google à cause d’un conflit entre l’administration Trump et la marque. En somme, ces nouveaux appareils n’ont pas le droit aux applications populaires que sont YouTube, Gmail ou encore simplement Google. Cela explique aussi pourquoi le succès des P30 Pro est encore bien d’actualité en 2020, surtout avec un tel prix barré affiché par Amazon.

Amazon met la barre haute avec Huawei

Amazon réserve une autre petite surprise à ses clients. Habituellement, le délai de rétraction du marchand en ligne est de 30 jours, ce qui est déjà conséquent pour tester tranquillement le Huawei P30 Pro depuis chez vous si vous doutez encore de la capacité du smartphone à vous convaincre. Désormais, la plateforme vous offre la possibilité de faire un retour jusqu’au 31 janvier 2021.

Ce changement n’est pas anodin pour Amazon. En effet, cela permet à tous les clients d’anticiper leurs cadeaux de Noël sans prendre de risque sur le délai en cas de retour. Vous pouvez très bien offrir le Huawei P30 Pro à un proche en toute tranquillité, il aura du temps pour le renvoyer s’il ne convient pas à ses attentes. C’est rassurant lorsque vous faites des achats en ligne, surtout si vous voulez prendre un peu d’avance sur vos cadeaux avec un filet de sécurité.

En temps normal, Amazon propose une période de rétraction de 30 jours. On le disait, c’est déjà mieux que ses concurrents qui ne proposent que 14 jours, à l’exemple de Cdiscount, Fnac et Darty. C’est le minimum légal en France pour la vente en ligne —et ils n’ont pas augmenté ce délai lors de cette opération annuelle. C’est moins avantageux pour anticiper les cadeaux de Noël, sachant que les remises sur les Huawei P30 Pro ne sont pas d’actualité non plus sur ces plateformes.

Lors de ce Black Friday, Amazon ne s’intéresse pas seulement aux Huawei P30 Pro. Il casse les prix de nombreux produits issus de marques premium, dont des appareils plutôt récents. Lors de cette édition, les promotions concernent des constructeurs comme Huawei, mais aussi Apple, Bose, Sony, Microsoft, Xiaomi et bien d’autres. C’est le moment d’en profiter.

Pour voir les deals sur Amazon, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon