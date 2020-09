Bon plan : inédit, les iPhone SE (2020) en forte chute 🔥

Ces derniers mois, on a vu les iPhone 11 en promotion par-ci par-lĂ . En revanche, le dernier iPhone SE qui est sorti en avril 2020 n’a encore jamais vu son prix baisser… jusqu’Ă ce jeudi. En effet, Cdiscount vient d’annoncer un code promo qui permet d’obtenir 10% de remise sur tous les produits Apple, y compris le dernier iPhone SE 2020.

Pour cela, il faut utiliser le code « APPLE » sur le site de Cdiscount. Si vous voulez acheter un produit Apple (quel qu’il soit) moins cher, il vous suffit donc de le chercher dans la barre de recherche Cdiscount et d’entrer le code promo au moment de la finalisation de la commande. Vous pouvez tester par vous-mĂŞme ici :

Avant mĂŞme les French Days, Cdiscount annonce un très beau deal sur tous les produits Apple. Le marchand français, numĂ©ro 2 du marchĂ©, offre pendant quelques heures un vrai argument sur les iPhone, iPad Pro, Apple Watch, MacBook et autres Apple TV. Sur chacun de ces produits, le code APPLE permet d’Ă©conomiser 10%. Attention, cette offre n’est valable que jusqu’Ă ce jeudi soir 23h59.

Apple, une gamme rarement en promotion

Pendant longtemps, toute remise sur les produits Apple Ă©tait interdite par la marque elle-mĂŞme. Depuis qu’elle a introduit ses produits sur le site Amazon (il y a maintenant quasiment 2 ans), on voit progressivement des remises Ă©merger. Cdiscount n’hĂ©site pas Ă faire de l’ombre Ă Amazon en faisant pareil, et de manière plus agressive. Ce code promo spĂ©ciale sur tous les produits, y compris l’iPhone SE, est le bienvenu.

Au final, l’iPhone SE 64 Go qui est au prix officiel de 489€ tombe ainsi Ă 440€. C’est quasiment 50€ de remise sur un smartphone qui n’a que 5 mois d’anciennetĂ©. Pour rappel, l’iPhone SE 2020 est un modèle intermĂ©diaire, plus accessible, qui reprend le design d’un iPhone 8 avec la puissance d’un iPhone 11. Au final, c’est le seul iPhone qui est accessible Ă moins de 500€ et qui a un bel avenir. Il est Ă©videmment compatible avec iOS14, qui est sorti il y a quelques semaines.

10% de remise jusqu’Ă minuit

Cdiscount lance les French Days Ă sa manière. Le cyber-marchand français tape dans le mille avec cette offre Ă©phĂ©mère sur Apple. Clairement, il ne faut pas s’attendre Ă avoir aussi bien pour les French Days qui commencent demain. Ici, ce sont vraiment tous les produits Apple, tous confondus, qui sont en promotion. Le marchand bordelais tape très fort et met la pression sur ses concurrents.

Avec ce code promo « APPLE », vous pouvez donc Ă©conomiser plusieurs centaines d’euros sur les produits Apple. Entre les iPhone (iPhone SE ou 11 / 11 Pro), les iPad Pro, les MacBook, les Apple Watch ou encore l’Apple TV, il y a de quoi faire. Par ailleurs, une fois que vous avez reçu le produit chez vous, vous avez ensuite 15 jours pour le retourner et obtenir un remboursement complet. Cela vous laisse toute la libertĂ© de l’acheter sur internet, et de le tester sans risque chez vous.

