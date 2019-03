Bon Plan : iPad Pro 11″ à 788€ au lieu de 899€ chez Amazon 🔥

Le tout dernier iPad Pro 11″ 2018 est aujourd’hui en vente flash sur Amazon à 788€. Sur le site officiel d’Apple, il est vendu 899€, l’offre est donc très intéressante. C’est la version 64 Go qui est en promotion sur Amazon.

Cette nouvelle version propose un tout nouveau design, avec un écran de 11 pouces dans un format plus compact que son prédécesseur. L’iPad Pro 2018 gagne aussi en finesse. Il tourne grâce à la puce maison A12X Bionic, qui est tout simplement surpuissante. Il possède quatre haut-parleurs pour un son excellent pour les vidéos et musiques et son autonomie monte à 10 heures, ce qui vous permet de l’utiliser toute la journée sans aucun problème.

Il est aussi le premier modèle à embarquer FaceID pour la sécurisation de la tablette et est compatible avec le tout dernier Apple Pencil 2 et le nouveau clavier Smart Keyboard Folio. Une de nouveautés sur ces iPad Pro est l’apparition d’un port USB-C qui permet de brancher des accessoires compatibles.

L’iPad Pro 2018 est la tablette la plus haut de gamme du marché, et recevoir une réduction de plus de 100€ chez un marchand reconnu comme Amazon est plutôt rare. Vous bénéficiez de la garantie Apple de deux années.

Comme souvent avec les ventes flash Amazon, ce bon plan iPad Pro 2018 est limité dans le temps et en quantités, soyez rapides si vous voulez en profiter. Les modèles gris sidéral et argent sont disponibles à 788€.

