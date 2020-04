Bon plan : iPad Pro et iPad Mini sont en forte baisse à la Fnac 🔥

Tout le monde le sait, Apple n’est pas un amateur de remises. De temps en temps, ce sont des revendeurs qui sont autorisĂ©s Ă baisser le prix de certains modèles. Et pendant quelques heures, c’est le marchand Fnac qui peut se permettre de faire une très belle promo flash sur les tablettes du fabricant amĂ©ricain. On retrouve aussi de très belles promotions sur plusieurs versions d’iPad Pro, iPad Air et iPad Mini.

Dans la liste ci-dessus, vous pouvez voir quelques modèles qui sont mis en avant par Fnac Ă l’occasion de son opĂ©ration spĂ©ciale « 6 jours pour concrĂ©tiser ses projets ». Comme vous pouvez le constater par vous-mĂŞme, les remises montent parfois jusqu’Ă 35% sur ces excellentes tablettes Apple. Il ne faut pas ĂŞtre trop exigeant, vous ne trouverez ces tarifs nulle part ailleurs. Le stock est très limitĂ©, il n’y aura donc pas des iPad Ă prix rĂ©duit pour tous.

Pour voir toutes les promos Fnac, voici le lien :

Pourquoi prendre cet iPad en forte promo ?

Les iPad sont considĂ©rĂ©s comme les meilleures tablettes tactiles du moment. Le gĂ©ant Apple a vraiment fait un excellent travail avec ces appareils qui permettent de regarder des films tout en travaillant (notamment sur les modèles d’iPad Pro). C’est un excellent choix, et tout le monde apprĂ©ciera le cĂ´tĂ© très intuitif et le design de la marque Ă la pomme.

La plus belle offre du moment concerne les iPad Pro 11″ de 2018. Vous pouvez dĂ©crocher la version Wi-Fi avec 1 To de stockage (le plus grand format disponible) pour seulement 1099€ au lieu de 1509€, soit plus de 400€ de rĂ©duction immĂ©diate. C’est tout simplement jamais vu sur un produit qui reste pourtant très populaire. Si la nouvelle version d’iPad Pro a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e en mars dernier, les iPad Pro de 2018 restent parmi les meilleurs produits actuels. Inutile de prĂ©ciser avec cette remise, la tablette de 2018 offre le meilleur rapport qualitĂ© prix du marchĂ©.

Pour ceux qui cherchent un iPad pour une utilisation plus personnelle, les iPad Air et iPad Mini seront de très bons compromis. Ils sont moins chers, et tous ceux qui sont en promotion incluent la compatibilitĂ© Wi-Fi et 4G. Vous pouvez donc mettre une puce pour avoir un abonnement mobile et utiliser l’iPad comme une alternative au smartphone (pratique lorsqu’il n’y a pas de connexion Wi-Fi dans les transports).

Fnac fait baisser les prix sur Apple

Pendant son opĂ©ration spĂ©ciale, Fnac n’a pas hĂ©sitĂ© Ă baisser le prix de plusieurs produits phares du fabricant amĂ©ricain. Outre les iPad Pro et ses dĂ©clinaisons, on voit Ă©galement quelques exemplaires de MacBook Pro (y compris les nouveaux de 2019) ou encore des Apple Watch ĂŞtre en promo flash. Si vous voulez trouver un moment pour obtenir des articles Apple Ă frais rĂ©duits, c’est maintenant qu’il faut y aller.

Que ce soit sur le site officiel Apple ou dans ses boutiques physiques, le gĂ©ant amĂ©ricain ne fait jamais de promotion sur les produits Ă©voquĂ©s plus haut. Il faut donc toujours chercher ailleurs, comme chez Fnac en ce moment. Ses homologues dans l’e-commerce n’ont pas rĂ©ussi Ă nĂ©gocier de remise en ce moment avec Apple, il est en exclusivitĂ© en ce moment. Par ailleurs, il faut savoir que tout achat d’un iPad Pro / Mini ou Air sur Fnac donne les mĂŞmes garanties du constructeur que si vous l’aviez achetĂ© directement dans une boutique officielle (en l’occurrence 2 ans de garantie).

Par ailleurs, Fnac vous laisse la possibilitĂ© de tester le nouvel iPad Pro, iPad Air ou iPad Mini chez vous, durant 15 jours après la livraison et sans risque. Si vous n’ĂŞtes finalement pas entièrement satisfait du produit, un livreur peut venir le rĂ©cupĂ©rer, et Fnac vous remboursera. C’est un bon moyen de rĂ©aliser un achat sans engagement. Enfin, sachez que Fnac propose aussi en cadeau un abonnement de 4 mois au service de streaming musical premium de Deezer (valeur : 40€). C’est un petit bonus qui fera forcĂ©ment plaisir.

Notre dernier conseil pour vous, c’est d’ĂŞtre le plus rapide possible sur ces ventes flash d’iPad et iPad Pro. En effet, les stocks se comptent en dizaines d’unitĂ©s, et tout le monde ne pourra pas ĂŞtre servi. C’est le premier jour de l’opĂ©ration « 6 jours pour concrĂ©tiser ses projets » sur Fnac, mais ils ne seront pas disponibles jusqu’au bout. Si vous voulez une tablette tactile Apple, c’est maintenant qu’il faut franchir le pas et acheter son iPad Pro Ă prix cassĂ©.

Pour dĂ©couvrir les offres Fnac, c’est par ici :

