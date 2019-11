Bon plan : iPhone 11 à 750€ au lieu de 809€ en vente flash

Le dernier iPhone 11 vient de sortir il y a quelques semaines, et il est déjà au centre d’une vente flash sur Amazon. Le smartphone passe ainsi à 750€ au lieu de 809€ dans sa version 64 Go, en coloris vert. Pour ceux qui veulent obtenir ce téléphone dans une autre couleur, il est toujours possible de prendre une coque (officielle ou non) pour le personnaliser !

Pour en profiter, c’est par ici :

Voir l’offre flash

Apple n’est pas un grand amateur de promotions, il est donc très rare de voir des appareils du géant américain être en réduction. C’est encore plus rare sur la dernière génération de ses produits, comme l’iPhone 11. Autrement dit, cette offre spéciale mise en avant par Amazon ne devrait vraiment pas rester très longtemps en ligne, il faut vraiment faire vite pour en profiter.

Le meilleur rapport qualité prix ?

Beaucoup considèrent l’iPhone 11 comme le téléphone Apple avec le meilleur rapport qualité prix des dernières années. Il prend la succession de l’iPhone XR (et se positionne ainsi comme un appareil moins onéreux que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sortis au même moment) mais il est moins cher et plus performant. Au delà de l’écran LCD de 6,1 pouces, vous pouvez bénéficier par exemple de la nouvelle puce A13 Bionic (la plus puissante du marché, tous smartphones confondus) ainsi que d’un double capteur – dont un grand-angle – sur l’arrière du téléphone.

Pour rappel, ceux qui achèteront un iPhone 11 sur Amazon bénéficieront des mêmes garanties constructeurs que s’ils l’achetaient dans une boutique officielle Apple (qui ne fait pas de promotion). En parallèle, le marchand propose aussi une période de 30 jours pendant laquelle le client peut se rétracter à tout moment.

Pour profiter de l’iPhone 11 à bas prix, c’est ici :

Voir l’offre flash