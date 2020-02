Bon plan : iPhone 11 à prix (vraiment) cassé chez Amazon 🔥

Pendant les soldes, les iPhone 11 ont été aperçus en promotion pendant quelques heures sur Amazon. Aujourd’hui, en plein mois de février, le marchand américain a décidé de relancer quelques offres ponctuelles sur les derniers smartphones du géant Apple. Attention, le stock est très limité et les premières ruptures de stock ont eu lieu. Il ne reste plus que l’iPhone 11 avec 128 Go de stockage en coloris blanc qui passe à 773€ au lieu de 859€, soit 10% de réduction.

iPhone 11 128 Go blanc à 773€ au lieu de 859€

Pour voir l’offre sur Amazon, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon

Comme vous le savez probablement, Apple n’aime pas vraiment les réductions. Et la dernière génération d’iPhone 11 n’a quasiment pas été en promo sur Amazon (ni ailleurs). La marque à la pomme cultive son côté très premium, et c’est pour cela qu’elle ne cède que très rarement sur les promos. C’est donc une vraie surprise en ce lundi que de voir les iPhone 11 à prix cassé sur le site e-commerce. Amazon possède un pouvoir de négociations qui lui permet d’en pousser davantage que les autres marchands.

iPhone 11, un téléphone rarement en promo

En achetant votre iPhone 11 sur Amazon, vous avez une double opportunité : non seulement vous le payez moins cher (près de 90€ d’économies sur l’appareil de dernière génération), mais en plus vous avez toutes les garanties originales du fabricant. Autrement dit, c’est exactement la même chose que si vous l’aviez acheté dans une boutique physique Apple.

Attention, encore une fois, le stock est très limité. Sur le modèle d’iPhone 11 de 128 Go, on voit qu’il y a déjà 1 à 2 jours d’attente pour la livraison. Cette durée pourrait très rapidement s’étendre – et arriver jusqu’à la rupture de stock. Quand on voit une réduction de 10% sur un iPhone 11, c’est vraiment le moment de foncer. Pour rappel, pendant les soldes, les remises oscillaient plutôt entre 5 et 7% sur ces appareils électroniques. On est donc clairement au dessus ce lundi.

Pourquoi prendre un iPhone 11 chez Amazon ?

Chaque année, Apple pousse les limites de la technologie grand public encore un peu plus loin. Avec ses iPhone 11 présentés en septembre dernier, la marque a réussi à aller de l’avant tout en offrant un rapport qualité prix bien meilleure que la génération précédente de 2018 (iPhone XR / XS / XS Max). En l’occurrence, on a gardé les mêmes prix des anciens, tout en bénéficiant d’une technologie améliorée.

Avec la remise supplémentaire que l’on peut voir en ce moment sur l’iPhone 11 blanc sur Amazon, le rapport qualité prix est encore plus intéressant. Pour rappel, ce dernier téléphone est équipé d’un double capteur photo à l’arrière qui peut aussi filmer en 4K (qui le positionne parmi les meilleurs du marché), d’un excellent processeur A13 Bionic (le plus performant du marché) et d’une qualité d’écran LCD de 6,1″ de qualité. Ceux qui aiment tout l’écosystème Apple (et iOS, et Apple Pay etc.) seront ravis.

Mais encore une fois, pour profiter de cet iPhone 11 à prix réduit, il faudra être rapide. Ces offres sont très ponctuelles et elles ne sont pas accessibles à tous. Il a probablement quelques dizaines d’exemplaires en stock et tout le monde ne pourra pas être satisfait par cette belle opportunité.

Pour découvrir la promotion sur l’iPhone 11, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon