Bon plan : iPhone 11 et 11 Pro en forte baisse sur Amazon 🔥

Vous aviez l’intention de prendre un nouvel iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro ? Bonne nouvelle, ce samedi matin, Amazon fait de très belles remises sur plusieurs modèles. Les promotions ne concernent en revanche pas la version 11 Pro Max. Attention, certains coloris et certains formats de stockage ont dĂ©jĂ disparu. Il faudra ĂŞtre rapide pour profiter des offres en cours.

Bons plans iPhone 11 / XR / XS :

Ci-dessus, vous avez donc la liste de tous les bons plans sur l’iPhone 11 en promotion sur Amazon. Cette offre est apparue pendant la nuit, et il ne faudra pas passer Ă cĂ´tĂ©. Vous le savez probablement, Apple ne fait jamais de promotions sur son site – et il s’assure que les marchands en fassent autant. C’est donc exceptionnel de voir des rĂ©ductions sur des produits de la marque – et plus particulièrement sur ceux de la dernière gĂ©nĂ©ration.

iPhone 11, un excellent rapport qualité prix

Si les iPhone de la gĂ©nĂ©ration 2018 (et en particulier l’iPhone XS) n’ont pas convaincu au niveau du rapport qualitĂ© prix, Apple s’est largement rattrapĂ© cette annĂ©e. Le fabricant amĂ©ricain a conservĂ© les prix de l’ancienne gĂ©nĂ©ration tout en ajoutant de la puissance au produit. Parmi les nouveautĂ©s, on peut citer le double capteur photo pour l’iPhone 11 et le triple pour l’iPhone 11 Pro. Les deux ont un capteur grand angle qui apporte une vraie valeur ajoutĂ©e.

A cela, Apple a fait l’effort de rallonger l’autonomie de chacun des deux modèles, et d’offrir un processeur A13 Bionic encore plus puissant. Aujourd’hui, les iPhone 11 et 11 Pro qui sont soldĂ©s sur Amazon sont tout simplement les plus puissants du marchĂ©. Pour ceux qui veulent jouer sur leur mobile, c’est un excellent choix pour n’avoir aucune latence.

Donc si par dĂ©faut, les prix des iPhone 11 et 11 Pro sont plutĂ´t bon par rapport Ă la qualitĂ©, la promotion les rend encore meilleur. Sur les diffĂ©rents modèles, vous pouvez Ă©conomiser entre 50 et 100€, tout en bĂ©nĂ©ficiant des garanties classiques du constructeur. Autrement dit, il est garanti pendant 2 ans, et vous pouvez Ă tout moment aller dans une boutique Apple pour obtenir de l’assistance. C’est exactement le mĂŞme principe que si vous l’achetiez en boutique – sauf que vous faites des Ă©conomies.

Apple est avare avec les Ă©conomies

Pour conserver son image de marque premium, Apple n’a jamais voulu faire de remises. Depuis que la plateforme Amazon rĂ©fĂ©rence les produits, soit environ un an, on a pu dĂ©couvrir progressivement des petites promotions. Sur les produits de la dernière gĂ©nĂ©ration, cela oscille en gĂ©nĂ©ral entre 5 et 10% du prix de base. Certes, cela peut paraĂ®tre assez restreint, mais cela reprĂ©sente plusieurs dizaines d’euros assez facilement.

Pour ces soldes, Amazon nous a vraiment impressionnĂ© avec ses promotions. Jusqu’au bout, le marchand sera hyper actif avec des remises sur les plus grandes marques. C’est le cas ce samedi sur Apple et l’iPhone 11, et ces derniers jours sur des marques comme Samsung, Huawei ou Sony. Le gĂ©ant amĂ©ricain a dĂ©cidĂ© de pousser cet Ă©vĂ©nement – alors qu’il avait Ă©tĂ© jusqu’Ă prĂ©sent assez discret. Les autres acteurs ont Ă©galement participĂ© aux soldes, Ă l’instar de Cdiscount, Fnac ou encore de Prixtel avec son forfait mobile.

En achetant votre iPhone 11 ce samedi sur Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez aussi des 30 jours d’essai fournis par le marchand. Pendant toute cette pĂ©riode, vous pouvez donc tester le produit chez vous et le renvoyer s’il ne vous plait pas. Cela vous laisse une seconde chance, et cela vous permettra d’obtenir un remboursement complet. Attention, il faut que le produit revienne comme neuf, il faut donc en prendre soin. Mais c’est une belle garantie que l’on ne voit pas forcĂ©ment chez les autres marchands pendant les soldes.

Pour voir les soldes sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres