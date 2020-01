Bon plan : iPhone 11 et XR chutent à prix cassé sur Amazon 🔥

Belle surprise aujourd’hui, les iPhone 11, iPhone XR et autres iPhone XS ont droit à de belles réductions chez les marchands. Les réductions étant assez rares sur les produits les plus récents de la marque, c’est une opportunité unique de vous offrir un iPhone dernier cri à moindre prix. Entre Amazon et Cdiscount, il y a vraiment des prix cassés ce mercredi, troisième jour de soldes. Ce serait dommage de passer à côté, en sachant qu’Apple ne fait jamais de remise.

Depuis l’arrivée des produits Apple sur Amazon, une conséquence inattendue a été la possibilité de voir des iPhone 11, iPhone XS et iPhone XR en soldes. Alors que les produits les plus récents Apple n’ont jamais l’habitude de voir leurs prix baisser, c’est désormais le cas, et on ne va pas s’en plaindre. Avec une période de soldes qui intéresse de moins en moins les français, Cdiscount puis Amazon ont décidé de s’appuyer sur les produits Apple comme l’iPhone 11, l’iPhone XR ou l’iPhone XS pour faire de la croissance.

L’iPhone 11, le meilleur deal des soldes ?

Avec une réduction d’environ 6%, soit 50€, en ce milieu de soldes sur les iPhone 11, Amazon est un excellent choix. Cdiscount, n’en fait plus sur les iPhone 11, mais il casse le prix des iPhone XR et iPhone XS. A ce tarif-là, ces deux smartphones de 2018 sont dingues. Ne manquez pas cette occasion, le rapport qualité prix est vraiment imbattable pour ces soldes.

Avec un prix aussi faible, les iPhone XR, XS et iPhone 11 sont un bel exemple des ambitions des ogres Amazon et Cdiscount pour ces soldes de janvier. Il va encore plus loin en offrant 20% de remise sur les AirPods 2 de Cdiscount, ou même 20% de réduction sur les MacBook Air de 2017 (soit plus de 300€ de réduction). Sur les modèles d’iPhone 11 et 11 Pro / Pro Max les plus puissants, on ne voit en revanche pas de promotion actuellement.

Une telle remise est surprenante quand on sait que cette nouvelle gamme d’iPhone 11 a été saluée par les experts pour son excellent rapport qualité prix. Par rapport aux précédents iPhone XR / XS, ils sont exactement au même prix officiel tout en ayant des performances bien plus élevées. Attention, les iPhone XR et iPhone XS sont maintenant en promotion, ce qui fait que leur prix est bien plus bas que le prix officiel.

Si vous réfléchissiez à acheter un iPhone 11 ou iPhone XR pendant les soldes, c’est le moment ou jamais de le faire. Il ne faut pas penser qu’on pourra trouver une meilleure offre plus tard dans le mois. Pour les iPhone 11, ce sont exactement les mêmes offres que l’on avait pu voir lors du Black Friday. Il ne faut donc pas passer à côté, en sachant que le stock peut disparaitre à tout moment. Il ne reste déjà plus que les version 64 Go en rouge et blanc disponibles à un tarif inférieur.

Toute la gamme d’Apple en promotion

Globalement, ce sont quelques produits Apple qui sont référencés sur Cdiscount et Amazon qui bénéficient d’une belle remise. Cela concerne évidemment les iPhone 11 avec un seul format de stockage (64 Go), mais aussi quelques iPad Pro (Cdiscount), AirPods 2 (Cdiscount) ou encore les iPhone XR et XS. Ci-dessous, une liste plus complète des produits annoncés en promotion chez Cdiscount.

Prendre un iPhone 11 ou un iPhone XR en soldes sur Cdiscount vous octroie les mêmes garanties que si vous l’aviez acheté dans une boutique Apple. Vous pouvez ensuite souscrire à AppleCare si vous voulez obtenir une extension de garantie au delà des 2 ans par défaut qui vous est offert. Si besoin, vous pouvez passer sans aucun frais dans les Apple Store pour solliciter l’aide du support Genius Bar. Bref, acheter votre iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max lors des soldes sur Cdiscount est similaire à si vous le faisiez chez Apple – tout en bénéficiant d’une sérieuse remise.

Pour chacun des modèles d’iPhone 11 et iPhone XR, les économies se situent entre 60 et 200 euros. C’est donc une somme importante à côté de laquelle on ne peut pas passer. Cdiscount a toutefois prévenu que les promotions spéciales pour les soldes ne serait pas disponibles très longtemps. Ce mercredi, c’est votre jour de chance. Au delà, il ne faut plus compter sur le hasard.

