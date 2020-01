Bon plan : iPhone 11, le prix en chute libre ce samedi, stock limité 🔥

Ce samedi, on a la belle surprise de voir les iPhone 11 (et les 11 Pro et 11 Pro Max) en très forte promotion. Alors qu’Apple a pris l’habitude de ne jamais faire de remise sur ses produits, c’est vers chez Cdiscount qu’il faudra se tourner. Le marchand offre le code promo « APPLE » qui permet d’avoir 10% de réduction sur toute la gamme du fabricant. C’est du jamais vu, même l’ogre Amazon n’a pas réussi à en faire autant.

Ils sont sortis il y a quelques mois seulement, et les iPhone 11 sont déjà en soldes. Un tel constat n’aurait jamais pu arriver ces dernières années, c’est une vraie nouveauté pour 2020. Alors que les soldes ont eu tendance à stagner des dernières années, Amazon et Cdiscount ont pris les choses vraiment en main pour cette nouvelle édition. Avec des réductions de 10% sur les iPhone 11, iPad Pro ou Apple Watch – et bien plus encore sur d’autres produits – Cdiscount créé la sensation.

iPhone 11, illustration de la stratégie Cdiscount

Avec un prix encore jamais atteint jusqu’à présent, les iPhone 11 sont un bel exemple des ambitions de Cdiscount pour ces soldes de janvier. Il va encore plus loin en offrant 30% de remise sur les AirPods 2 du fabricant américain, ou même 30% de réduction sur les MacBook Air de 2017 (soit plus de 300€ de réduction). Sur les modèles d’iPhone 11 et 11 Pro / Pro Max les plus puissants, ce sont près de 200€ qui peuvent être économisés ce samedi.

Une telle remise est surprenante quand on sait que cette nouvelle gamme d’iPhone 11 a été saluée par les experts pour son excellent rapport qualité prix. Par rapport aux précédents iPhone XR / XS, ils sont exactement au même prix (voire plus bas avec les soldes sur ces iPhone 11) tout en ayant des performances bien plus élevées. On peut citer une offre de photo qui est parmi les meilleures du moment, un processeur le plus puissant du monde ou encore un qualité d’écran qui est propre à Apple.

Si vous réfléchissiez à acheter un iPhone 11 pendant les soldes, c’est le moment ou jamais de le faire. Il ne faut pas penser qu’on pourra trouver une meilleure offre plus tard dans le mois. Même Amazon s’est contenté de réductions pendant le Black Friday entre 5 et 7% sur les iPhone 11 et iPhone 11 Pro. La promotion en cours chez Cdiscount, qui offre 10% sur absolument tous les modèles, parait assez imbattable en ce moment.

Toute la gamme d’Apple en promotion

Globalement, ce sont quasiment tous les produits Apple qui sont référencés sur Cdiscount qui sont éligibles au code promo APPLE. Cela concerne évidemment les iPhone 11 de tous les coloris et avec tous les formats de stockage (64 Go, 128 Go et 256 Go), mais également tous les modèles d’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Les anciens smartphones de la marque sont aussi éligibles, tout comme les dernières montres Apple Watch (4 et 5). Ci-dessous, une liste plus complète des produits annoncés compatibles avec le code promo des soldes sur ces iPhone 11.

iPhone 11 64 Go, 128 Go et 256 Go

iPhone 11 Pro 64 Go, 256 Go et 512 Go

iPhone 11 Pro Max 64 Go, 256 Go et 512 Go

iPhone 6, 7, 8, X, SE, XR

Apple Watch Series 4 et 5

iMac 27″

iPad 10,2″ et iPad Pro

Prendre un iPhone 11 en soldes sur Cdiscount vous octroie les mêmes garanties que si vous l’aviez acheté dans une boutique Apple. Vous pouvez ensuite souscrire à AppleCare si vous voulez obtenir une extension de garantie au delà des 2 ans par défaut qui vous est offert. Si besoin, vous pouvez passer sans aucun frais dans les Apple Store pour solliciter l’aide du support Genius Bar. Bref, acheter votre iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max lors des soldes sur Cdiscount est similaire à si vous le faisiez chez Apple – tout en bénéficiant d’une sérieuse remise.

Pour chacun des modèles d’iPhone 11, les économies se situent entre 60 et 150 euros. C’est donc une somme importante à côté de laquelle on ne peut pas passer. Cdiscount a toutefois prévenu que ce coupon spécial pour les soldes ne serait pas disponible très longtemps – et il peut expirer dès ce samedi. Pour voir s’il est toujours valable, il faut finaliser la commande sur Cdiscount et entrer le code à ce moment-là . Les 10% vous seront alors retiré du panier final.

