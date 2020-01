Bon plan : iPhone 11 à prix cassé, un deal choc sur Amazon 🔥

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir les iPhone 11 être en soldes. Comme toujours, c’est Amazon qui propose en exclusivité une vente flash sur les derniers modèles du smartphone Apple. Cette promotion éclair concerne aussi bien les iPhone 11 que les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Attention, le stock est limité et certains modèles ont déjà disparu du site.

Le grand avantage de prendre un iPhone 11 en soldes sur Amazon, c’est qu’il inclut des mêmes garanties que si vous l’achetiez dans une boutique Apple. Au final, vous avez donc le même produit – avec une remise par rapport à son prix de base. Pour rappel, Apple ne fait pas de réduction sur ses produits (que ce soit dans les boutiques physiques ou sur son site internet), Amazon est donc la seule opportunité pour économiser sur cet achat.

Pour la majorité des exemplaires d’iPhone 11, iPhone 11 Pro et 11 Pro Max en soldes, la remise se situe entre 100 et 200€ par rapport au prix d’origine, soit environ -10% de réduction. Alors que ces modèles sont connus pour avoir un excellent rapport qualité prix (notamment face à la précédente génération), c’est un très beau cadeau pour bien débuter l’année.

Amazon, exclusivité sur tous les iPhone 11

Pendant longtemps, Amazon ne proposait aucun produit Apple sur sa plateforme marchande. C’est seulement en novembre 2018 que le site a trouvé un accord avec la marque à la pomme pour commercialiser les iPhone, MacBook et autres iPad. Les iPhone 11 en soldes actuellement n’ont jamais été à un prix aussi faible : même pendant le Black Friday, les réductions n’étaient pas aussi convaincantes que là.

Si Amazon est en mesure de proposer à son public des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max en soldes, c’est parce qu’il a un fort pouvoir de négociation. Avec les volumes que le marchand génère via sa plateforme, même Apple soit accepter ses exigences. Les acteurs plus locaux comme Cdiscount, Fnac ou Darty n’ont pas autant de pouvoir, et c’est pourquoi les derniers iPhone 11 ne sont pas visibles en soldes.

Dans tous les cas, le nombre d’exemplaires d’iPhone 11 en soldes est très restreint. Comme vous pouvez le voir sur Amazon, il y a déjà des coloris et des formats qui ne sont plus disponibles en promotion. Il faut vraiment faire vite, car certains modèles sont très prisés du public. C’est par exemple le cas des iPhone 11 avec 256 Go de stockage qui sont parmi les meilleures ventes du moment.

Dixit les experts, l’iPhone 11 offre aujourd’hui le meilleur rapport qualité prix du marché. Par rapport à son prédécesseur (iPhone XR), il est au même prix avec des caractéristiques techniques plus performantes. On peut citer par exemple le double capteur photo à l’arrière (avec un grand angle) ainsi que la puce A13 Bionic. Du côtés des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, le rapport qualité prix est bien meilleur aussi : ils sont aux mêmes tarifs que les iPhone XS et XS Max, mais leur performance a nettement augmenté. Avec la réductions sur les iPhone 11 et 11 Pro pour les soldes, c’est le moment de faire le coup de l’année !

iPhone 11 en soldes, une nouveauté

L’année passée, aucun iPhone n’avait été aperçu en promotion pour les soldes. Cette année, Amazon va un cran plus loin en proposant certains produits phares avec de belles remises. Si la plateforme américaine n’a jamais été friande des soldes, elle fait cette année davantage d’efforts. Les promotions sont ciblées, et elles concernent des best-sellers. Au delà de l’iPhone 11, les nouvelles tablettes Surface Pro 7 ou le Huawei P30 Pro sont également en promotion.

Quel que soit le produit que vous achetiez pendant les soldes sur Amazon, iPhone 11 y compris, vous avez un droit de rétractation. Cela veut dire que vous pouvez dans l’espace de 30 jours suivant la livraison de votre achat obtenir un remboursement si vous n’êtes pas content du produit. Il vous faudra alors renvoyer le colis pour obtenir le crédit. Cela permet d’essayer le produit – comme l’iPhone 11 – chez soit, et de se convaincre ou non de ce dernier.

Encore une fois, le stock d’iPhone 11 est limité – et il ne faut pas espérer que la promotion reste très longtemps sur Amazon. Les soldes sur les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max sont vraiment exceptionnelles, et elles sont uniquement disponibles sur le site e-commerce Amazon. En quelques minutes seulement, plusieurs modèles ont disparu. Il faut dire que 10% de remise sur ces tous nouveaux téléphones est surprenant, et très généreux.

