Bon plan : iPhone 11 Pro, Amazon casse ses prix ce matin 🔥

Quelle surprise ce samedi matin ! Amazon avance une rĂ©duction significative sur tous les iPhone 11 Pro. Les plus touchĂ©s sont aussi les plus populaires. Il s’agit de la version 64 Go qui voit son prix chuter sous la barre symbolique des 1 000€. Vous avez une offre vraiment excellente, mais le stock est limitĂ©. Tous les coloris ne sont d’ailleurs plus disponibles Ă ce tarif-lĂ .

Voici les deals en cours sur les iPhone 11 Pro :

Apple ne fait jamais de rĂ©duction lui-mĂŞme. C’est simple, la marque Ă la pomme ne fait jamais baisser les tarifs de ses appareils pour les soldes, le Black Friday ou n’importe quand dans ses boutiques physiques. Soldes ou non, Amazon a l’autorisation de vendre des produits de la marque et de faire quelques promos comme celles sur les iPhone 11 Pro. Les remises restent encore assez rares, d’autant plus quand elles sont de ce niveau. Avec les deals en cours, vous pouvez faire des Ă©conomies allant jusqu’Ă 160 euros, ce qui est Ă©norme sur un iPhone – en sachant que c’est le modèle le plus rĂ©cent de la gamme Apple.

Si vous craquez pour un iPhone 11 Pro en promo sur Amazon, vous avez droit Ă quelques petits avantages qu’il ne faudrait pas nĂ©gliger. On note Ă©videmment le prix, mais aussi le fait que la garantie du fabricant est la mĂŞme que si vous preniez le tĂ©lĂ©phone directement chez Apple (deux ans). Vous avez donc droit Ă la sĂ©curitĂ© en plus du prix rĂ©duit, ce qui est une belle occasion de changer de smartphone pour un modèle rĂ©cent Ă prix rĂ©duit si vous hĂ©sitez encore.

Les iPhone 11 Pro, le top des ventes chez Amazon

Cela fait deux ans seulement que le marchand Amazon est autorisĂ© Ă faire des prix barrĂ©s sur les produits Apple. S’il a tout de suite commencĂ© Ă dĂ©voiler des ventes flash, celles-ci restent encore rares et atteignent rarement le niveau de celle sur les iPhone 11 Pro affichĂ©es ce samedi. Elles sont peu nombreuses et voient plutĂ´t le jour lors de cette opĂ©ration d’Ă©tĂ© ou au Black Friday. Plus globalement, elles ciblent peu les produits les plus rĂ©cents de la marque Ă la pomme, si bien que cette remise est une belle surprise.

Sans lister la totalitĂ© des caractĂ©ristiques des iPhone 11 Pro en soldes chez Amazon, il convient de rappeler quelques Ă©lĂ©ments basiques sur ce modèles ainsi que sur l’iPhone XS —les deux appareils haut de gamme en promo ce jour. Respectivement dĂ©voilĂ©s en 2019 et 2018, les iPhone profitent d’un Ă©cran OLED et d’un triple capteur photo sur le dos. Apple a bossĂ© sur la qualitĂ© photo des iPhone et cela se ressent sur ces versions, particulièrement avec le modèle le plus rĂ©cent. Sur ce crĂ©neau, le fabricant se positionne parmi les meilleurs au monde.

La diffĂ©rence entre les iPhone 11 Pro et iPhone XS rĂ©side ainsi dans la qualitĂ© des photos, car elle est logiquement meilleure sur les derniers tĂ©lĂ©phones dĂ©voilĂ©s sur le marchĂ©. Apple a aussi travaillĂ© sur l’autonomie des deux modèles après avoir Ă©tĂ© critiquĂ© sur le sujet ces dernières annĂ©es. Les tĂ©lĂ©phones sont capables de tenir bien plus d’une journĂ©e en autonomie, au mĂŞme titre que la majoritĂ© de leurs rivaux.

Le dernier iPhone 11 Pro se dote de la très bonne puce A13 Bionic, le processeur de la marque qui permet d’assurer une puissance nĂ©cessaire au tĂ©lĂ©phone tout en Ă©vitant les temps de latence. D’ailleurs, ce processeur est aussi disponible sur le nouvel iPhone SE 2020, un modèle rĂ©cent qui profite Ă©galement d’une petite remise sur Amazon.

Apple, déjà le boss chez Amazon

Amazon nous a habituĂ© aux surprises, mais nous n’aurions pas pariĂ© sur une offre sur les iPhone 11 Pro pour la deuxième dĂ©marque. Le marchand en ligne n’avait pas montrĂ© de considĂ©ration Ă l’Ă©gard des produits Apple pendant les derniers French Days. Les promotions en cours n’ont jamais fait tomber autant le prix des modèles concernĂ©s par les remises. Cette surprise est un vĂ©ritable cadeau pour les clients —et montre que le marchand amĂ©ricain survole vraiment les soldes.

Si vous hĂ©sitez encore Ă prendre un iPhone 11 Pro sur Amazon pendant les soldes, ces quelques avantages devraient achever de vous sĂ©duire. D’abord, il faut rappeler que les remises vont de 100 Ă 160 euros, ce qui n’a jamais Ă©tĂ© vu dans le passĂ©. La garantie du constructeur est aussi la mĂŞme que si vous achetiez le tĂ©lĂ©phone directement auprès des Apple Store. La seule diffĂ©rence est constituĂ©e par le prix, puisque le fabricant ne fait jamais de remises sur ses appareils.

Sachez Ă©galement que vous avez droit Ă un filet de sĂ©curitĂ© proposĂ© par Amazon, soldes ou non. Si vous n’ĂŞtes pas sĂ»r que les iPhone 11 Pro vous plaisent, vous pouvez commander le tĂ©lĂ©phone et le tester durant 30 jours. Si vous n’ĂŞtes pas satisfait, vous avez la possibilitĂ© de le retourner et d’ĂŞtre remboursĂ© de manière complète sur le smartphone dans les jours suivant le retour.

Il faut encore le rappeler, les iPhone 11 Pro en promo ne bĂ©nĂ©ficient que de stocks très restreints pour les soldes. Cette promo qui permet d’Ă©conomiser entre 100 et 160 euros va attirer un grand nombre d’utilisateurs et tous ne pourront pas repartir avec ce modèle Ă prix rĂ©duit. Soyez vif si le tĂ©lĂ©phone vous plait. Les offres flash partent en quelques heures.

