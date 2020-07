Bon plan : les iPhone 11 Pro en chute brutale chez Amazon 🔥

Magique ! Les iPhone 11 Pro sont en forte baisse sur Amazon pour ce premier jour des soldes d’Ă©tĂ©. Le marchand en ligne profite de ce temps fort post-confinement pour faire tomber le prix des modèles les plus rĂ©cents du gĂ©ant Apple. Il faut se rendre Ă l’Ă©vidence, les stocks ne sont pas illimitĂ©s et les quelques exemplaires vont partir dans la matinĂ©e.

Comme vous le savez très probablement, Apple est loin d’ĂŞtre un habituĂ© des promotions. Il n’en fait jamais lui-mĂŞme sur son site web ou dans ses boutiques. Si Amazon est autoritĂ© Ă baisser les prix de certains modèles comme les derniers iPhone 11 Pro, les remises restent rares sur la plateforme. C’est une bonne opportunitĂ© pour profiter du modèle le plus rĂ©cent avec une remise de 100€ sur chacun de ces modèles. Il est peu probable de voir une meilleure offre dans les prochains mois, sachant que celle-ci marque l’ouverture des soldes.

L’autre avantage est que le marchand Amazon offre la mĂŞme garantie sur les iPhone 11 Pro que si vous achetiez le smartphone directement sur le site web d’Apple ou dans une boutique physique. La seule diffĂ©rence est le prix qui est plus bas chez le champion du e-commerce. Autant dire que c’est l’heure de rĂ©aliser quelques belles Ă©conomies si vous hĂ©sitiez Ă choisir un nouvel iPhone pour cet Ă©tĂ©.

Les iPhone 11 Pro, produits stars chez Amazon

Voila deux ans que le marchand Amazon est autorisĂ© Ă distribuer les produits Apple sur sa plateforme. Depuis cette date, les promotions sur les iPhone et autres appareils de la marque Ă la pomme sont un peu plus frĂ©quentes, surtout quand il y a des opĂ©rations fortes comme les soldes ou le Black Friday. Les remises concernent des modèles en vogue comme le dernier iPhone 11 Pro ou son prĂ©dĂ©cesseur, l’iPhone XS. Il s’agit des promotions les plus sĂ©duisantes affichĂ©es par Amazon Ă ce jour.

Sans rentrer dans le dĂ©tail de la fiche technique du nouvel iPhone 11 Pro en soldes sur Amazon, on rappelle qu’il s’agit d’un modèle haut de gamme —au mĂŞme titre que l’iPhone XS. Ils ont Ă©tĂ© respectivement prĂ©sentĂ©s par Apple en 2019 et en 2018. L’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont un Ă©cran OLED et un triple capteur photo Ă l’arrière.

La diffĂ©rence principale avec les modèles de 2018 tient dans l’amĂ©lioration de la qualitĂ© photo des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Apple a fait de rĂ©els efforts de ce cĂ´tĂ©-lĂ et le rĂ©sultat est Ă la hauteur des attentes. Tous deux possèdent une puce A13 Bionic pour Ă©viter toute latence et optimiser les processus. On notera que les AirPods Pro et les MacBook profitent eux aussi de rĂ©ductions sur Amazon pour ces soldes.

Amazon met Ă l’honneur Apple lors de ces soldes

On ne s’attendait pas forcĂ©ment Ă des rĂ©ductions sur les iPhone 11 Pro par Amazon pour ce dĂ©but de soldes. Le marchand a Ă©tĂ© relativement timide du cĂ´tĂ© des remises lors des French Days de cet Ă©tĂ© et les deux modèles n’ont pas bĂ©nĂ©ficiĂ© de telles remises. Le leader du e-commerce surprend tout le monde en affichant de telles ventes flash dès le dĂ©but de cette opĂ©ration spĂ©ciale. On se doute dĂ©jĂ que la plateforme n’a pas encore fini de nous surprendre dans les jours Ă venir.

Si vous achetez un iPhone 11 Pro sur Amazon pendant les soldes, vous avez droit Ă quelques avantages. En plus du prix rĂ©duit, on note la garantie constructeur, qui est la mĂŞme que chez Apple, soit deux ans. Comme nous l’expliquions, la seule diffĂ©rence est le prix qui se veut plus bas sur la plateforme du e-commerçant. Apple ne fait jamais de promotion, mĂŞme durant les pĂ©riodes de l’annĂ©e qui s’y prĂŞtent —que ce soit les soldes ou les French Days, il faut obligatoirement passer par un revendeur pour espĂ©rer avoir des tarifs plus bas.

Dans le cas oĂą vous hĂ©sitez encore Ă prendre votre iPhone 11 Pro lors des soldes sur Amazon, il faut savoir que vous avez droit Ă une deuxième chance. Le marchand en ligne dispose d’un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours, soit quatre semaines durant lesquelles vous pouvez essayer le tĂ©lĂ©phone et le retourner s’il ne rĂ©pond pas Ă vos attentes. Si c’est le cas, Amazon vous offre un remboursement complet sur l’iPhone 11 Pro.

Il faut Ă©voquer les stocks, car ces derniers sont très limitĂ©s Ă l’occasion des soldes sur Amazon ou d’autres opĂ©rations spĂ©ciales. Si vous souhaitez profiter des iPhone 11 Pro Ă prix bas, il faut obligatoirement ĂŞtre vif, car le prix peut remonter Ă tout instant —comme le dĂ©but des soldes a pu nous le prouver. Il se peut que l’offre Ă©clair disparaisse en quelques heures.

