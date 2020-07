Bon plan : cet iPhone 11 Pro vient de (re)chuter sur Amazon 🔥

Amazon domine dĂ©jĂ les soldes et son offre flash sur les iPhone 11 Pro en est la parfaite illustration. Le leader du e-commerce fait plaisir Ă tous les amateurs d’Apple durant le premier week-end de l’opĂ©ration en faisant chuter les tarifs des modèles plus rĂ©cents. Ce samedi, les versions iPhone 11 Pro Max bĂ©nĂ©ficient d’une remise supplĂ©mentaire. Vous pouvez Ă©conomiser jusqu’Ă 160€ sur ces modèles, c’est jamais vu.

Voici les dernières offres disponibles ce samedi :

Vous devez dĂ©jĂ le savoir, Apple n’est pas fan des promotions. Il n’en fait jamais lui-mĂŞme sur son site web ou dans ses boutiques, peu importe l’occasion. Amazon a le droit de faire de promos sur certains modèles comme les iPhone 11 Pro, mais les ventes flash restent toujours assez rares. Ce deal est une opportunitĂ© de se faire plaisir Ă prix mini avec le modèle rĂ©cent, sachant que tous profitent d’une remise d’environ 100 euros. Il est dĂ©jĂ certain que le marchand ne dĂ©voilera pas de meilleures offres dans les mois Ă venir.

Si vous choisissez l’iPhone 11 Pro chez Amazon pendant les soldes, vous avez droit Ă quelques avantages – en plus du prix. La garantie constructeur est la mĂŞme que si vous achetiez le smartphone directement dans les Apple Store ou sur le site web de la marque Ă la pomme. Vous serez donc protĂ©gĂ© contre tout dĂ©faut pendant 2 ans. Au final, la seule diffĂ©rence reste le tarif —nettement plus bas chez Amazon. C’est le moment parfait pour se choisir un nouvel iPhone dans l’Ă©tĂ© tout en faisant des Ă©conomies sur le modèle le plus rĂ©cent.

Les iPhone 11 Pro, au top sur Amazon

Cela fait deux ans seulement que le marchand Amazon est autorisĂ© Ă faire des promotions sur les produits Apple. Depuis cette date, certains modèles comme les iPhone 11 Pro ont le droit Ă quelques remises de temps en temps. Elles sont un peu plus frĂ©quentes lors d’opĂ©rations spĂ©ciales comme le Black Friday ou les soldes. Toutefois, elles concernent encore rarement les derniers produits de la marque, ce qui explique pourquoi cette offre est si attrayante en ce moment.

Sans trop entrer dans les dĂ©tails, il est bon de rappeler que l’iPhone 11 Pro en soldes sur Amazon aujourd’hui est un modèle premium —tout comme l’iPhone XS. Les deux modèles sont respectivement sortis en 2019 et 2018. Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max se dotent tous deux d’un Ă©cran OLED et un triple capteur photo qui fait des clichĂ©s de qualitĂ©. Apple se repositionne parmi les meilleurs au monde sur ce point-lĂ .

La diffĂ©rence entre les iPhone 11 Pro et les iPhone XS tient justement dans la qualitĂ© des photos, un point sur lequel Apple a travaillĂ© avec les modèles les plus rĂ©cents. Le rĂ©sultat est Ă la hauteur, au mĂŞme titre que l’autonomie des derniers iPhone. La nouvelle gĂ©nĂ©ration embarque une puce A13 Bionic qui permet Ă l’utilisateur d’Ă©viter tous les temps de latence lors de l’ouverture ou de la navigation sur une application. C’est aussi le cas pour l’iPhone SE 2020 qui est en lègère promo. Durant les soldes sur Amazon, les iPhone 11 Pro ont droit des remises, mais c’est aussi le cas des MacBook Pro et des AirPods Pro.

Apple toujours soutenu par Amazon

Il Ă©tait difficile d’imaginer que le site Amazon dĂ©voile une telle promo sur les iPhone 11 Pro lors de ce premier week-end de soldes. Lors des French Days, il avait Ă©tĂ© assez timide sur les promotions concernant les produits de la marque Ă la pomme. Les deux iPhone n’avaient pas eu droit Ă des rĂ©ductions aussi compĂ©titives. C’est un vĂ©ritable plaisir de se faire surprendre par les offres flash du leader du e-commerce aujourd’hui. On peur dĂ©jĂ l’affirmer, le marchand en ligne va continuer de nous faire des surprises tout au long de cette Ă©dition.

Dans le cas oĂą vous achetez un iPhone 11 Pro sur Amazon, le marchand en ligne vous propose quelques avantages en plus. Outre la remise de 100 Ă 160 euros, la garantie constructeur est la mĂŞme que si vous aviez choisi le tĂ©lĂ©phone directement auprès d'Apple. Sur les iPhone, elle est de deux ans, ce qui devrait rassurer tous les clients adeptes de la marque. On le rappelle, la seule diffĂ©rence rĂ©side dans le prix affichĂ© qui est beaucoup plus bas chez Amazon. Apple ne faisant jamais de promos, il faut forcĂ©ment se tourner du cĂ´tĂ© des revendeurs et le leader amĂ©ricain prĂ©sente actuellement le prix le plus bas.

Si vous hĂ©sitez encore, sachez que vous avez droit Ă une deuxième chance après Ă l’achat de votre iPhone 11 Pro. La plateforme marchande propose un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours suite Ă l’achat. Ainsi, vous avez toute la pĂ©riode pour tester le tĂ©lĂ©phone en toute tranquillitĂ©. Si vous n’ĂŞtes pas satisfait, vous n’avez qu’Ă le renvoyer pour bĂ©nĂ©ficier d’un remboursement intĂ©gral.

Difficile de terminer sans rappeler que les iPhone 11 Pro sur Amazon ont droit Ă des stocks très rĂ©duits. Si vous souhaitez choisir cette offre flash avec 100 euros de remise, vous devez ĂŞtre rapide pour Ă©viter qu’elle ne vous passe sous le nez. Les offres flash de ce type n’ont pas vocation Ă durer plus de quelques heures.

