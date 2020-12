Bon plan : l’iPhone 12 en chute brutale au Black Friday (20%) 🔥

Les nouveaux iPhone 12 seront assurĂ©ment les stars sous le sapin de NoĂ«l. Les smartphones Apple sont saluĂ©s pour leur excellent rapport qualitĂ© prix sur le segment premium. Si vous cherchez Ă rĂ©aliser des Ă©conomies dessus, il y a une opportunitĂ© inĂ©dite en ce mercredi : RED by SFR vous permet d’obtenir 150€ de remise sur ces modèles. La version iPhone 12 mini est Ă©ligible Ă une rĂ©duction directe de 130€.

Pour voir les offres sur l’iPhone 12, c’est ici :

Si vous attendez la bonne opportunitĂ© pour acheter un iPhone 12 moins cher, c’est le moment de foncer. RED by SFR propose une double remise sous forme de rĂ©duction et d’offre de remboursement (ODR). La première vous permet d’Ă©conomiser 50€ sur ces iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Max. Celle-ci est accessible Ă tout le monde. C’est dĂ©jĂ vraiment très gĂ©nĂ©reux.

Ensuite, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de 100€ de remise en plus via une ODR. Cette offre de remboursement doit ĂŞtre tĂ©lĂ©chargĂ©e depuis le site web de RED by SFR. Il faudra toutefois souscrire Ă un forfait mobile (sans engagement) de RED by SFR pour en bĂ©nĂ©ficier. A tout instant, une fois que vous avez achetĂ© l’iPhone 12, vous pouvez ensuite rĂ©silier cet abonnement.

Ci-dessus, vous pouvez voir un exemple des iPhone 12 en promotion. On n’a jamais vu des tarifs aussi bas pour ces nouveaux tĂ©lĂ©phones. C’est la meilleure offre que nous ayons pu constater depuis leur sortie et annonce en octobre dernier.

RED by SFR, un site e-commerce comme un autre

Depuis quelques mois, RED by SFR propose un site e-commerce avec des smartphones nus. C’est le mĂŞme principe que dans les sections tĂ©lĂ©phonies sur Amazon, Fnac ou Cdiscount. Vous prenez alors un tĂ©lĂ©phone neuf et seul, sans aucun forfait. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com vous permet d’acheter le tĂ©lĂ©phone chez lui – mĂŞme si vous ĂŞtes clients d’un autre opĂ©rateur mobile.

Si vous avez dĂ©jĂ un forfait mobile, vous pouvez quand mĂŞme obtenir cet iPhone 12 avec une remise. Sur les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max, vous avez une rĂ©duction de 50 euros sur le tĂ©lĂ©phone. Pour ceux qui veulent plutĂ´t un iPhone 12 mini, la rĂ©duction n’est que de 30 euros. Cela dit, ce dernier est moins cher, c’est donc au final le prix le plus bas.

Pour ceux qui veulent faire une Ă©conomie sur les iPhone 12, c’est l’heure de l’acheter. Comme vous pouvez le voir sur le site, une majoritĂ© des modèles ne sont plus disponibles Ă l’achat. Il faut donc savoir se rabattre sur les coloris et les formats de stockages restants. Par chance, il reste toujours les smartphones Apple les moins chers du marchĂ©.

Pour prendre l’exemple de l’iPhone 12 avec une capacitĂ© de 64 Go de stockage, celui-ci vous reviendra Ă 759€ au lieu de 909€ sur l’Apple Store. Tout d’abord, RED by FR vous donne une remise immĂ©diate de 50€, soit 859€ pour ce tĂ©lĂ©phone. Ensuite, si vous optez pour cette ODR, vous pouvez encore Ă©conomiser 100€ en plus. Il faudra pour cela aller sur le site dĂ©diĂ© aux ODR chez SFR et exiger son remboursement.

Un iPhone 12 à prix vraiment cassé

Seulement quelques semaines après leur sortie, toute la nouvelle gĂ©nĂ©ration des iPhone 12 est en baisse. C’est une très belle occasion pour faire des Ă©conomies sur un produit haut de gamme. Ni Amazon, ni Fnac, ni Darty, ni aucun autre marchand n’a fait de rĂ©duction sur ces iPhone de 2020. Il faut savoir que RED by SFR est le seul Ă tenter une telle remise, alors qu’Apple n’aime pas les rĂ©ductions.

En prenant un iPhone 12 en promotion chez RED by SFR, vous aurez toutes les garanties (2 ans) classiques sur ce tĂ©lĂ©phone. C’est strictement le mĂŞme iPhone 12 que vous auriez pu acheter dans un Apple Store. La seule diffĂ©rence avec un Apple Store, c’est que vous allez le rĂ©gler entre 10 et 20% moins cher (selon le modèle). Cette rĂ©duction de 150 euros est inĂ©dite – on ne l’a jamais vu sur l’iPhone 11.

Par ailleurs, il faut savoir que RED by SFR se comporte comme un site e-commerce classique. Autrement dit, si vous achetez un iPhone 12 chez lui, vous avez ensuite 14 jours pour rendre votre achat s’il ne vous plait pas. Le marchand français s’engage Ă respecter le minimum obligatoire de 14 jours en guise de droit de rĂ©tractation de ses clients.

Inutile de vous prĂ©ciser que les quelques derniers exemplaires disponibles sur ces iPhone 12 vont partir Ă toute vitesse. Si vous voulez sĂ©curiser un nouveau tĂ©lĂ©phone avant NoĂ«l, c’est le moment de franchir le pas. Le marchand s’engage aussi Ă vous livrer sous 2 Ă 5 jours ouvrĂ©s suivant votre commande. De cette manière, vous ĂŞtes ainsi assurĂ© d’obtenir le tĂ©lĂ©phone avant NoĂ«l.

Outre les iPhone 12, RED by SFR fait des promotions sur de nombreux autres smartphones. Si vous cherchez un produit moins prestigieux, il y en a vraiment pour tous les goĂ»ts. L’opĂ©rateur veut s’Ă©tendre dans la tĂ©lĂ©phonie avec des tĂ©lĂ©phones nus. Si vous le voulez, vous pouvez ensuite prendre l’un de ses forfaits mobiles sans engagement. Mais encore une fois, zĂ©ro obligation.

Une fois que vous avez achetĂ© cet iPhone 12, avec ODR ou non, vous en serez alors le plein propriĂ©taire. Vous n’avez aucun compte Ă rendre Ă RED by SFR, c’est votre tĂ©lĂ©phone. Pour rappel, il est compatible avec la 5G donc vous pouvez prendre un forfait 5G chez qui vous voulez. Si vous voulez rester sur le rĂ©seau 4G (qui est pour le moment moins cher et accessible partout en France), RED by SFR est aussi un très bon choix. Cela dit, en prenant cet iPhone 12, vous n’avez pas besoin de changer d’opĂ©rateur.

Pour voir les promotions sur ces iPhone 12, c’est par ici :

