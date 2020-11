Bon plan : les iPhone 12 en forte chute pour ce Black Friday 🔥

En amont du Black Friday, les iPhone 12 voient leur prix chuter sur le site e-commerce de RED by SFR en ce vendredi. Vous pouvez acheter les nouveaux iPhone « nu », sans aucun engagement sur un forfait. C’est comme si vous l’achetiez chez Amazon, mais avec une remise. En l’occurrence, vous aurez ce jour une rĂ©duction de 50 euros sur les iPhone 12 (64 et 128 Go) ou les iPhone 12 Pro.

Note : On rappelle que RED by SFR possède un site e-commerce qui marche comme Amazon ou Fnac. Vous achetez donc un iPhone 12 pour ce Black Friday sans aucun engagement. Vous pouvez donc très bien avoir un forfait mobile chez un autre opĂ©rateur. C’est un site marchand comme un autre avec quelques très belles rĂ©ductions.

Les prix des iPhone 12 en baisse

OfficialisĂ©s en septembre, les iPhone 12 mini et 12 Pro Max sont sur le marchĂ© depuis quelques jours. Quant aux iPhone 12 et 12 Pro, ils sont disponibles sur les sites marchands depuis quelques semaines dĂ©jĂ . Cela dit, on Ă©tait loin d’imaginer qu’ils seraient en promotion pour Black Friday. Si vous voulez acheter le tĂ©lĂ©phone de la dernière gĂ©nĂ©ration, voici une bonne façon pour Ă©conomiser.

Si on se fie Ă ce qu’on a vu sur les dernières annĂ©es, c’est une rare (voire la seule) remise que l’on pourra voir sur les iPhone 12 et 12 Pro. En effet, Apple n’aime pas les remises, et les nouveaux tĂ©lĂ©phones ne sont jamais en promo dans les premiers mois. Cette offre RED by SFR est inattendue, et elle reprĂ©sente jusqu’Ă 7% de remise par rapport au prix des appareils.

La rĂ©duction en cours chez RED by SFR peut sembler assez limitĂ©e au niveau du montant, mais vous ne pourrez mĂŞme pas la retrouver sur les prĂ©cĂ©dents iPhone 11. L’opĂ©rateur fait un bel effort afin de permettre aux français de choisir ce smartphone 2020 pour moins cher. Cette rĂ©duction de 50 euros par rapport au prix de base est vraiment gĂ©nĂ©reuse, surtout quand on connait la marque.

Nous n’allons pas entrer dans le dĂ©tail des fiches techniques des modèles en promo chez RED by SFR. Toutefois, nous avons pu tester les nouveaux smartphones et nous avons Ă©tĂ© convaincus, vous pouvez dĂ©couvrir nos tests de l’iPhone 12 ici et de l’iPhone 12 Pro ici pour en savoir plus. Ces modèles sont les meilleures mises Ă jour de la nouvelle gamme. Ils ont droit Ă un très bon rapport qualitĂ©-prix en plus d’une nette amĂ©lioration des performances.

Depuis peu, RED by SFR se lance activement dans commercialisation de smartphones, sur le mĂŞme principe qu’Amazon ou Fnac. Pour se faire une place sur un marchĂ© compĂ©titif, l’opĂ©rateur a dĂ©cidĂ© de casser le prix des iPhone 12 pour Black Friday. Il faut reconnaĂ®tre que cette offre va faire parler d’elle. C’est un produit emblĂ©matique que l’on a vu en promotion nulle part ailleurs.

Choisir votre iPhone 12 chez RED by SFR ne vous engage pas et ne vous oblige pas à prendre un forfait chez lui. Vous avez droit à toutes les garanties constructeur proposées par Apple, soit deux ans sur votre nouvel iPhone. Vous avez aussi la possibilité de vous rendre dans les Apple Store en cas de questions. Pour ce faire, il suffit de prendre rendez-vous sur internet pour aller au Genius Bar.

Finalement, la seule diffĂ©rence entre un iPhone 12 proposĂ© sur l’Apple Store et sur RED by SFR, c’est le tarif. L’opĂ©rateur affiche une remise immĂ©diate de 50 euros, c’est l’unique changement entre les deux e-boutiques. Si l’expĂ©rience diffère un peu chez Apple, cela ne donne pas envie de payer plus cher pour autant. Par contre, les stocks sont restreints chez RED by SFR, les ruptures vont vite avoir lieu.

Avec RED by SFR, vous avez jusqu’Ă 14 jours pour retourner l’iPhone 12 ou l’iPhone 12 Pro. Si vous n’ĂŞtes pas content, vous avez toute la pĂ©riode pour prendre le temps avant de valider cet achat. Dans le cas oĂą vous n’ĂŞtes pas comblĂ©, l’opĂ©rateur propose un retour gratuit avant de vous rembourser en intĂ©gralitĂ©. C’est un argument de poids quand on fait des achats en ligne.

Un deal qui va partir vite

Au fil des annĂ©es, le rapport qualitĂ© prix sur les iPhone 12 s’est nettement amĂ©liorĂ©. En effet, Apple a dĂ©cidĂ© depuis deux ans de ne plus augmenter le prix de ces flagship. En parallèle, les performances continuent de s’amĂ©liorer. Avec la remise affichĂ©e en amont du Black Friday sur ces iPhone 12, vous avez donc un deal au top. C’est aussi pour cette raison qu’il va ĂŞtre pris d’assaut.

Grâce Ă cette promotion affichĂ©e par RED by SFR pour le Black Friday, les iPhone 12 et 12 Pro sont encore plus compĂ©titifs. Ils restent encore chers par rapport aux smartphones d’autres marques, mais ils se positionnent sur un crĂ©neau premium. Et pour cause, ils bĂ©nĂ©ficient d’une excellente offre photo, d’une puissance ultime et d’un design qui a contribuĂ© au succès de la marque.

Clairement, voir un iPhone 12 64 Go Ă 859€ est une excellente opportunitĂ©. Si vous attendiez le meilleur prix pour cet iPhone 2020, vous l’avez devant vous. Il est très peu probable qu’on voit d’autre remise avant la fin de l’annĂ©e. MĂŞme en 2021, il ne faut pas s’attendre Ă une chute de prix.

