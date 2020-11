Bon plan : les iPhone 12 sont déjà en promo pour ce Black Friday 🔥

On ne s’y attendait même pas pour le Black Friday : les iPhone 12 et 12 Pro sont en chute ce mardi. Cette offre flash est à découvrir chez RED by SFR qui propose les nouveaux smartphones nus. Vous n’avez donc aucun engagement avec l’opérateur télécom, c’est comme si vous l’aviez acheté sur Amazon.

Voir l’offre sur l’iPhone 12

La seule différence, c’est que les produits sont moins chers. En l’occurrence, les iPhone 12 (64 et 128 Go) chutent chacun de 50€, et il en va de même pour tous les modèles d’iPhone 12 Pro / 12 Pro Max.

Dans l’histoire d’Apple, jamais un téléphone de la dernière génération n’a été aussi vite en promotion. Ce qui est surprenant, c’est que ces appareils connaissent un gigantesque succès (même sans remise).

Attention : L’offre spéciale peut disparaitre en quelques minutes. Si vous avez l’occasion de profiter de cette remise sur les iPhone 12, il faut foncer. RED by SFR ne va probablement pas mettre beaucoup d’unités à disposition du grand public. Sur les plus petits modèles de stockage, vous pouvez donc obtenir jusqu’à 7% de remise en direct.

Les iPhone 12 sont déjà à prix réduit

Certains modèles comme les iPhone 12 mini et 12 Pro Max sont disponibles sur le marché depuis quelques petites semaines. Les iPhone 12 et iPhone 12 sont sortis peu avant, ils envahissent déjà le marché. Cette gamme se présente déjà comme une belle référence en 2020 et 2021. On le sait, Apple ne fait jamais de promotions lui-même peu importe l’occasion. Cela veut dire que vous devez trouver des remises comme celles-ci pour avoir droit à des prix réduits.

Noël a lieu dans quelques semaines. D’ici là, on sait déjà que les iPhone 12 et 12 Pro n’auront pas droit à de meilleures remises que celles présentées par RED by SFR. Il est peu probable qu’on en retrouve d’ici là sur d’autres sites e-commerce. Les réductions en cours s’élèvent à -7% chez l’opérateur, c’est déjà conséquent pour des modèles aussi récents. Avec cette remise, l’iPhone 12 en version 64 Go tombe à 859 euros au lieu de 909 euros.

Si la remise affichée par l’opérateur peut sembler faible parce qu’elle ne dépasse pas 10%, vous ne pouvez pas trouver mieux sur les iPhone 12. L’opérateur français a fait un effort afin que les français puissent profiter de ce nouveau modèle à prix mini. Grâce à la réduction, l’iPhone 12 Pro est à 1 109 euros au lieu de 1 159 euros. Ce n’est peut-être pas énorme, mais c’est déjà 50 euros d’économie sur ce nouveau smartphone.

Nous n’allons pas afficher toutes les spécificités techniques des nouveaux smartphones en réduction chez RED by SFR. Nous avons été en mesure de tester les 4 modèles d’Apple et ils ont été à la hauteur de nos attentes, vous pouvez lire notre test de l’iPhone 12 ici et de l’iPhone 12 Pro ici. Ces deux appareils présentent de belles mises à jour de l’ancienne génération, ils se dotent d’un rapport qualité-prix séduisant et d’une belle amélioration de leurs fiches techniques. Cette remise est une belle opportunité pour faire des économies, même Amazon ne propose pas aussi bien.

L’iPhone 12 Pro à prix mini chez RED by SFR

RED by SFR a pour objectif de se consacrer aussi à la vente de smartphones avec sa plateforme marchande, c’est pour ça qu’il a tenu à présenter les iPhone 12 et 12 Pro à prix réduit sur son site. L’opérateur a pour volonté de se placer au niveau d’acteurs de poids comme Amazon, ce qui justifie cette promotion sur les nouveaux smartphone. Avec cette réduction directe de 50 euros sur les modèles, on sait déjà que le service va cartonner auprès du public. Toutefois, il faut être rapide, car les ruptures de stock vont vite avoir lieu.

Il faut le préciser une fois de plus, prendre votre iPhone 12 chez RED by SFR ne vous engage pas, vous ne devez pas client et vous n’avez pas à choisir un nouveau forfait mobile. À l’inverse, vous profitez logiquement de toutes les garanties proposées par Apple, soit 2 ans sur votre téléphone. Vous pouvez très bien vous rendre dans les Apple Store en prenant rendez-vous en ligne afin d’obtenir de l’aide auprès du Genius Bar.

En fait, la seule différence entre l’iPhone 12 choisi chez Apple ou chez RED by SFR, c’est le prix. Avec l’opérateur, vous bénéficiez de 50 euros de réduction immédiate, ce qui n’est pas le cas chez la marque à la pomme ou sur Amazon. L’expérience d’achat est un peu différente chez Apple, mais cela ne justifie pas de payer plus cher pour le même produit. Toutefois, les stocks de RED by SFR sont limités, les ruptures auront bientôt lieu.

Si vous prenez l’iPhone 12 ou l’iPhone 12 Pro chez RED by SFR, vous avez jusqu’à 14 jours pour renvoyer le téléphone s’il n’est pas à la hauteur de vos attentes. Dans ce cas, sachez que le retour du téléphone auprès de l’opérateur est gratuit et que vous êtes remboursé en intégralité. C’est un bon filet de sécurité qui permet d’être rassuré lors des achats sur web, surtout si vous n’êtes pas habitué.

Une promotion qui va disparaître rapidement

Depuis deux ans, Apple n’augmente pas les tarifs de ses nouvelles générations d’iPhone, là où il améliore pourtant nettement les performances. Les nouveaux iPhone 12 sont une excellente mise à jour des précédents iPhone 11, c’est encore plus vrai avec la gamme des iPhone XS et XR. Le rapport qualité-prix est à la hauteur et il est encore meilleur avec la remise affichée chez RED by SFR.

Avec ce deal dévoilé par RED by SFR à l’occasion du Black Friday, les iPhone 12 et 12 Pro deviennent encore plus intéressants. S’ils sont assez chers par rapport à d’autres modèles de marques concurrentes, il faut rappeler qu’ils se placent comme des modèles hauts de gamme sur le marché. Le design est reconnu, autant que la puissance et l’offre photo des nouveaux modèles. Grâce à ces réductions, les prix du smartphone de base de cette génération commencent à 859 euros.

L’opération annuelle étant déjà en cours, il est certain qu’aucune remise ne sera plus élevée que celle de RED by SFR pendant cette édition. C’était déjà le cas avec les iPhone 11 suite à leur sortie l’an dernier, il n’y a pas de raison que ça change cette année. C’est une opportunité parfaite pour choisir l’iPhone 12 ou l’iPhone 12 Pro chez l’opérateur.

Les iPhone 12 en promo chez RED by SFR vont partir très vite, c’est certain. C’était déjà le cas lorsque l’opérateur a présenté des offres similaires à la sortie de cette gamme. C’est un bon moment pour craquer sur le nouvel iPhone, juste avant Noël, le tout en bénéficiant d’une ristourne non négligeable sur un smartphone premium récent.

Pour voir l’offre sur les iPhone 12, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR