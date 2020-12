Bon plan : les iPhone 12 en promo choc à ce Black Friday 🔥

C’est une immense surprise en ce Black Friday. Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro viennent d’arriver en promotion chez RED by SFR. L’opérateur télécom, qui possède aussi un site e-commerce, propose une belle réduction sur ces nouveaux smartphones. On n’en avait jamais vu jusqu’à présent, le stock va partir très vite en ce mercredi.

Pour voir les offres sur les iPhone 12, c’est ici :

Voir toutes les offres

Note : si vous choisissez l’iPhone 12 avec les offres de RED by SFR, sachez que vous achetez un téléphone « nu ». Vous n’avez pas à prendre un forfait mobile ou à devenir client chez lui. La partie e-commerce de ce dernier marche de la même manière qu’un marchand classique à l’instar de Amazon ou Fnac. La seule différence, c’est la réduction sur les iPhone 12 et 12 Pro.

Dans le cas où vous prenez l’iPhone 12 ou 12 Pro chez RED by SFR, vous bénéficiez de toutes les garanties d’achat en ligne. Cela veut dire que vous pouvez renvoyer le téléphone jusqu’à 14 jours après la livraison si vous n’êtes pas séduit. Si c’est le cas, RED by SFR vous rembourse sans justification de votre part. C’est un bon filet de sécurité pour faire des achats en ligne tout en ayant le droit à une autre chance.

Les iPhone 12 sont déjà une référence

Tous les adeptes d’Apple espéraient une offre sur les iPhone 12 et 12 Pro d’ici la fin d’année. Apple n’étant pas fan des remises, on savait que cela ne pourrait pas arriver sur le site officiel ou dans les boutiques. Amazon aurait pu essayer quelques promos, mais c’est finalement RED by SFR qui crée la surprise en cette période de deals.

La totalité de la gamme des iPhone 12 est en promotion, les réductions oscillent de 30 à 50 euros selon le modèle. La remise la moins forte concerne les iPhone 12 mini, ce sont les déclinaisons les moins chères de cette génération composée de quatre appareils. Les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max ont le droit à des remises immédiates de 50 euros. Si vous optez pour l’iPhone 12 en version 64 Go, l’offre en cours correspond à environ -7% du prix de base.

Le pourcentage de remise peut sembler bas, mais il est loin d’être négligeable. Et pour cause, les iPhone d’Apple ne bénéficient jamais —ou presque, de réductions. C’est le cas de l’iPhone 11 présenté l’an dernier. C’est une bonne surprise chez RED by SFR, sachant que la remise est immédiate. Vous n’avez pas besoin de renvoyer un bon (ODR) afin d’être remboursé par l’opérateur, c’est avantageux.

En cette période de fin d’année, les iPhone 12 séduisent énormément de monde. Même Amazon a affiché des ruptures de stock sur les nouveaux smartphones. Chez RED by SFR, vous êtes assuré d’avoir encore du stock —pour le moment, en plus d’une remise jusqu’à 50 euros. Vous avez la certitude d’être livré avant les fêtes qui arrivent à grands pas si vous commandez dès maintenant. C’est idéal pour profiter du nouvel appareil au plus vite ou pour l’offrir à Noël.

En plus des iPhone 12 et S12 Pro, RED by SFR affiche des deals sur d’autres smartphones. L’opérateur fait son Black Friday avant l’heure, vous n’avez qu’à vous rendre sur le site pour voir les bons plans affichés. Une fois de plus, il s’agit de téléphones nus, c’est l’occasion de réaliser des économies.

Un excellent plan sur cet iPhone 12

Lors de ces dernières années, certains produits Apple ont peu à peu eu droit à des réductions, à l’exemple des AirPods Pro, des iPad Pro ou encore de certains MacBook. Cependant, les iPhone n’ont pas encore droit à beaucoup de promos, car ils se présentent comme les flagships du fabricant. On note que la marque ne monte plus les prix de ses téléphones depuis deux ans, mais qu’elle fait monter leurs performances.

De nombreux tests sur les iPhone 12 et 12 Pro attestent du fait que l’entièreté de cette gamme est excellente. Et pour cause, on retrouve d’excellentes performances pour un rapport qualité-prix compétitif même sans réduction. C’est quand même un plaisir de voir cette réduction signée RED by SFR, le smartphone devient encore plus séduisant. Si vous avez pour objectif de faire des économies, c’est le moment de passer à l’action.

Les iPhone 12 ne risquent pas d’être en promo ailleurs d’ici la fin de l’année, en tout cas c’est peu probable. Si vous souhaitez craquer pour ce téléphone, c’est l’occasion. Il y a encore des stocks pour l’instant, mais ils restent très limités et les ruptures peuvent avoir lieu à tout instant. RED by SFR ne va pas afficher ce deal bien longtemps, passez le cap pour économiser 50 euros sur votre nouvel iPhone.

En plus, les garanties sur votre iPhone 12 sont les mêmes chez RED by SFR que chez Apple. Vous avez droit à la garantie constructeur de 2 ans sur l’appareil, exactement comme si vous l’aviez acheté auprès de la marque à la pomme. Vous avez aussi accès au Genius Bar en cas de questions. En somme, tout est pareil —sauf que vous économisez 50 euros en prenant le téléphone avec RED by SFR.

Une fois de plus, on rappelle que vous devenez pas client chez RED by SFR en prenant l’iPhone 12 sur son site. L’opérateur a pour but de faire connaître son site e-commerce, ce qui justifie cette belle remise sur les nouveaux smartphones d’Apple. Il montre bien comment il va se positionner dans les années à venir afin de se faire une place de choix auprès des mastodontes du secteur.

