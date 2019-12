Bon plan : iPhone 6s Plus en chute libre de -38% sur Amazon 🔥

Pour ceux qui ne jurent pas que par le dernier iPhone, mais qui apprĂ©cient la marque Apple, il y a une très belle offre flash sur Amazon : les iPhone 6s Plus viennent de voir leur prix chuter de -38% via une vente Ă©phĂ©mère gĂ©nĂ©reuse qui a commencĂ© Ă 12h30 ce mardi. Le stock est limitĂ©, c’est le moment ou jamais d’Ă©conomiser quasiment 250€ sur ce smartphone amĂ©ricain.

Un iPhone 6s Plus 250€ moins cher

Si vous n’avez pas forcĂ©ment envie de partir sur les derniers iPhone qui dĂ©passent facilement les 1 000€ par unitĂ©, l’iPhone 6s Plus est un bon compromis. Il est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran Retina de 5,5 pouces, d’un appareil photo de 12 MPx Ă l’arrière et de 5 MPx Ă l’avant. Ce tĂ©lĂ©phone embarque encore le bouton TouchID (qui a depuis disparu sur les derniers modèles, favorisant ainsi un Ă©cran plus large) qui permettra de contrĂ´ler les actions sur l’iPhone 6s Plus. A noter qu’il est compatible avec Apple Pay – la solution de paiement qui permet d’enregistrer la carte bancaire sur le tĂ©lĂ©phone Apple.

Apple est une marque premium, et rares sont les opportunitĂ©s de pouvoir acheter un produit de ce dernier avec une rĂ©duction. Amazon est l’un des rares marchands Ă pouvoir nĂ©gocier avec la marque Ă la pomme pour offrir des remises sur les produits. Si on a vu les iPhone 11 ĂŞtre en promotion ponctuelles pendant le mois de dĂ©cembre, le prix reste quand mĂŞme bien plus Ă©levĂ© qu’un iPhone 6s Plus.

Cela n’empĂŞche pas cet iPhone 6s Plus d’avoir des caractĂ©ristiques techniques très convaincantes, et un design aussi rĂ©ussi. Au final, Ă seulement 399€, cet appareil est probablement l’un des meilleurs compromis du moment pour un tĂ©lĂ©phone qui se situe au milieu de gamme encore « premium » par rapport Ă ce qui se fait actuellement.

Le stock d’iPhone limitĂ© sur Amazon

Comme toujours pendant les ventes flash sur Amazon, le stock est toujours très limitĂ©. En quelques minutes, tout peut partir. Il faudra donc ĂŞtre le plus efficace possible aujourd’hui pour rĂ©ussir Ă toucher un iPhone 6s Plus Ă seulement 399€ au lieu de 640€, soit une remise immĂ©diate de 241€. Pour ceux qui n’ont pas le temps, nous vous conseillons vivement de le prendre au plus tĂ´t.

Dans tous les cas, mĂŞme si vous avez achetĂ© un iPhone 6s Plus mais que vous regrettez après, Amazon reprend votre produit sous 30 jours s’il est comme neuf. En parallèle, sachez que vous bĂ©nĂ©ficiez des mĂŞmes garanties que si vous l’aviez achetĂ© dans un Apple Store. Apple n’a toutefois pas l’habitude de faire des promotions, vous n’en trouverez donc jamais dans ses boutiques. C’est donc un bon choix que d’acheter l’iPhone 6s Plus sur Amazon, et non chez le fabricant directement.

