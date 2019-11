Bon plan : iPhone 8 à 439 euros au Black Friday sur Cdiscount

Apple n’a toujours pas enlevé l’iPhone 8 de sa gamme, parce qu’il s’agit d’un modèle qui se vend toujours très bien et qui est largement à la hauteur. En ce moment, pour le Black Friday, une vente flash sur cet iPhone 8 permet d’économiser beaucoup sur un appareil déjà bien plus accessible financièrement que les dernières générations. Si vous voulez un smartphone Apple avec un prix mini, c’est le meilleur compromis ! Attention, le stock est très restreint.

Ces dernières heures, le Black Friday montre son plus beau visage et cet iPhone 8 en promotion n’est qu’un exemple des milliers d’offres de qualité proposées par les marchands comme Amazon, Cdiscount ou encore Fnac Darty. Pour ceux qui aiment iOS et qui veulent absolument un smartphone à bas coût, c’est le moins cher encore disponible officiellement – et il est toujours très populaire !

L’iPhone 8, excellent choix au Black Friday

Apple n’a jamais participé aux promotions du Black Friday ou des soldes, le géant américain préfère les éviter pour conserver son image haut de gamme. Cela n’empêche pas certains revendeurs comme Amazon de faire des remises sur ces produits (bien qu’ils ne soient pas autorisés à vendre à perte). On peut donc retrouver depuis quelques mois des promotions sur les iPhone 8, XR, XS et sur d’autres références comme les MacBook ou les iPad.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore l’iPhone 8 disponible pour ce Black Friday, il s’agit d’un téléphone avec une dalle LCD de 4,7 pouces (qui est donc plus petite que celle de l’iPhone XR de 6,1 pouces par exemple) avec une finition si chère à Apple. On retrouve un capteur photo à l’avant (7 MPx) et un autre à l’arrière (12 MPx). A titre de comparaison, ce téléphone s’inscrit comme le prédécesseur de l’iPhone XR, et aujourd’hui de l’iPhone 11. Si l’iPhone XR n’avait qu’un seul capteur photo à l’arrière, le nouvel iPhone 11 en possède deux – dont le fameux grand-angle.

Au niveau des caractéristiques techniques, l’iPhone 8 en promotion au Black Friday vient avec une puce A11 Bionic, qui reste aujourd’hui parmi les plus puissantes du marché (par rapport au prix de ce téléphone). Le téléphone embarque aussi bien FaceID que TouchID – puisqu’il possède toujours un petit bouton tactile situé au bas de l’écran. A noter que l’iPhone 8 est certifié IP67, dont résistant à l’eau et à la poussière.

Black Friday, un temps fort pour l’iPhone

Pendant l’année, ni Apple ni les revendeurs ne font de remise sur les derniers iPhone, y compris l’iPhone 8. Il faut donc attendre le Black Friday – une seule fois par an – pour pouvoir espérer obtenir quelques centaines d’euros de réduction sur les produits de la marque à la pomme. Cette année, Amazon a vraiment tiré tout le marché français pour proposer des bons plans encore jamais vu jusque-là. Tout cela pour le plus grand bonheur des français qui peuvent préparer leurs cadeaux de Noël à des prix bien plus bas que d’habitude.

Si vous prenez cet iPhone 8 au Black Friday sur Amazon, il faut savoir plusieurs choses : vous bénéficiez de la même garantie constructeur que si vous l’achetiez sur le site Apple, ou dans une boutique du fabricant. De plus, vous pouvez profiter d’une période de 30 jours pendant laquelle vous pouvez changer d’avis et retourner votre achat. Amazon mise sur la flexibilité et l’efficacité de sa logistique, vous n’avez donc aucun souci à avoir de ce côté.

Mais inutile de vous dire qu’à ce prix-là, l’iPhone 8 est un excellent rapport qualité prix et vous ne pourrez probablement pas trouver mieux ailleurs. Le seul défi sera d’arriver à saisir ce téléphone en réduction car les offres ne restent jamais longtemps en ligne pour le Black Friday. C’est donc maintenant ou jamais, car après il sera trop tard.

