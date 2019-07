Bon plan : iPhone 8 256 Go à 599€ en vente flash sur Amazon 🔥

Si le prix des iPhone a eu tendance à exploser avec les dernières générations, on a droit à une très belle affaire sur l’iPhone 8 avec 256 Go de stockage lors de ce Prime Day sur Amazon. Depuis ce matin à 7h00, le site e-commerce propose pas moins de 30% de réduction sur plusieurs modèles du smartphone Apple. Il tombe ainsi à 599€ seulement pour sa version 256 Go, contre un prix officiel de 857€. Le stock est limité, il est rare de voir une remise aussi généreuse sur un iPhone ! L’iPhone 8 Plus de 64 Go a aussi le droit à sa vente flash aujourd’hui :

Comme toujours pour le Prime Day, et pour tous ces deals sur l’iPhone 8, il vous faut être membre Prime pour pouvoir bénéficier de cette offre spéciale. Il faut savoir que l’iPhone 8 est toujours un excellent compromis sur le marché, et qu’il est loin d’être obsolète. Alors que l’iPhone X n’est plus disponible chez Apple, cet iPhone 8 s’inscrit comme la génération précédente de l’actuelle (XR, XS et XS Max). Ces derniers sont en revanche plus proches des 1000€ (voire au delà), ce qui fait que ce prix de 599€ pour l’iPhone 9 pour ce Prime Day est un excellent choix.

L’iPhone XR est aussi en très belle réduction à 669€ aujourd’hui pour Prime Day.

Pourquoi choisir un iPhone 8 plutôt qu’un XS ?

Malgré la dernière génération de smartphones Apple, l’iPhone 8 reste toujours considéré comme un excellent compromis sur le marché des smartphones. L’iPhone 8 est surtout bien plus abordable que ses successeurs. Au niveau des caractéristiques techniques, ce dernier est équipé d’un écran OLED Retina de 5,5 pouces, avec un capteur selfie à l’avant de 7 Mpx, et un double capteur à l’arrière de 12 Mpx. Il est propulsé par une puce A11 Bionic (la dernière génération Apple est équipée de la A12 Bionic), mais il est parfaitement fluide pour tous les jeux sur mobile. On rappellera que cet iPhone 8 en promotion pour sur Amazon est certifié IP67 : il résiste donc à la poussière et aux éclaboussures, de quoi l’utiliser sans problème à la plage.

Depuis quelques années déjà, Amazon a voulu faire du Prime Day un équivalent au Black Friday – mais en été. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est réussi et les offres flash sur l’iPhone 8 et tous les autres produits sont vraiment très convaincantes. L’arrivée des produits Apple chez le marchands américain est une très belle nouvelle pour les acheteurs, surtout avec les iPhone 8 et iPhone XR pendant ce Prime Day. Malheureusement, il n’y en aura pas pour tout le monde, et elles n’ont pas vocation à rester très longtemps : à ce prix là, difficile d’être rentable – surtout quand on sait qu’Apple ne fait aucune remise sur ses produits. Si vous cherchez un iPhone 8 à un tarif accessible, c’est maintenant qu’il faut y aller.

Du fait que tous les clients soient Prime, la livraison pour cet iPhone 8 pendant le Prime Day est assuré en une journée, et gratuitement. Par la suite, le client a la possibilité de renvoyer ses produits sous 30 jours s’il n’est finalement plus très satisfait du résultat. Le cyber-marchand proposera alors un remboursement intégral après avoir obtenu le colis en retour. On vous le rappelle, pour bénéficier de cette offre sur l’iPhone 8, il faut (ou devenir) être client Prime Amazon, vous avez 30 jours d’essai gratuits pour profiter de l’opération.

