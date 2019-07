Bon plan : iPhone 8 256 Go voit son prix (re)chuter pour ce Prime Day 🔥

Après avoir enregistrĂ© une première baisse de prix hier au Prime Day, l’iPhone 8 avec 256 Go de stockage voit ce mardi matin une nouvelle baisse : il passe ainsi Ă 579€ seulement, soit une remise de 32% par rapport Ă son prix d’origine, qui est de 857€. C’est la grande promotion du jour, il est peu probable qu’elle reste très longtemps en ligne sur Amazon.

Si Apple a prĂ©sentĂ© une nouvelle gĂ©nĂ©ration de smartphones en septembre dernier, l’iPhone 8 affichĂ© en promotion sur Amazon pour le Prime Day est loin d’ĂŞtre obsolète. C’est aujourd’hui toujours considĂ©rĂ© comme l’un des meilleurs produits du marchĂ©, et son rapport qualitĂ© prix (en plus avec cette rĂ©duction) pèse Ă©videmment dans la balance. Ă€ moins de 600€, ce tĂ©lĂ©phone est un vrai bon plan – Ă saisir vite avant la rupture de stock.

Voir l’offre sur Amazon

Les iPhone pris d’assaut au Prime Day

Hier, c’Ă©tait le dernier iPhone XR de 64 Go qui Ă©tait disponible sur Amazon pour le Prime Day en forte rĂ©duction. Aujourd’hui, on retrouve une nouvelle remise sur l’iPhone 8 avec 256 Go de stockage. Quant Ă l’iPhone XR avec 128 Go de stockage, il est aussi en promotion. Si vous avez prĂ©vu de changer de tĂ©lĂ©phone Ă la rentrĂ©e, et migrer vers l’un des derniers flagship Apple sous iOS, le Prime Day est l’occasion rĂŞvĂ©e pour cela : ensuite, il faudra attendre le Black Friday en novembre.

iPhone XR 64 Go à 799€ au lieu de 917€

Pour en venir aux caractĂ©ristiques techniques de cet iPhone 8 du Prime Day, on rappellera qu’il est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran Retina de 5,5 pouces, d’un double capteur photo Ă l’arrière et d’un capteur frontal de 7 Mpx. Le processeur A11 Bionic est parfait pour faire tourner mĂŞme les jeux les plus Ă©nergivores. Une version plus grande, l’iPhone 8 Plus est Ă©galement en promotion actuellement.

Très clairement, il n’y aura pas des iPhone 8 et 8 Plus Ă ce prix pour tout le monde, et jusqu’Ă ce mardi soir. Comme hier, il est probable que la rupture de stock arrive dans les heures Ă venir, mieux vaut sĂ©curiser son bien au plus vite avec cette promotion. La nouvelle remise, plus gĂ©nĂ©reuse de 20€ par rapport Ă celle observĂ©e hier sur l’iPhone 8 de 256 Go, est un argument convaincant.

Cette annĂ©e, le Prime Day Amazon aura effectuĂ© un raz de marĂ©e sur tous les produits Apple. Vous pouvez voir sur le site marchand amĂ©ricain des promotions sur tous les produits du gĂ©ant de la technologie : iPad, MacBook, iPhone et autres accessoires sont pour beaucoup avec une remise gĂ©nĂ©reuse. C’est d’autant plus rare que Apple ne fait très peu de (voire aucune) rĂ©ductions sur ses produits.

Pour voir l’offre Prime Day sur l’iPhone 8, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon