Pour ces soldes, on retrouve l’excellent iPhone XR via un bon plan proposĂ© par Cdiscount. Le site affiche par exemple des promotions intĂ©ressantes qui n’ont mĂŞme pas eu lieu lors du Black Friday. Le modèle avec 64 Go de stockage est disponible au prix de seulement 599€ alors que son prix officiel est de 709€. Deux mois auparavant, il Ă©tait Ă 859€ – et c’est la sortie de l’iPhone 11 qui a largement fait baisser le prix. L’iPhone XR affiche un rapport qualitĂ© prix imbattable pendant ces soldes, il ne faut pas passer Ă cĂ´tĂ© de cette vente flash.

Voir l’offre sur Cdiscount

Pendant longtemps, l’iPhone XR a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme le meilleur rapport qualitĂ© prix parmi la gamme Apple. Avec ce prix encore plus rĂ©duit, l’iPhone XR devient tout simplement imbattable. Lors du Black Friday, l’iPhone XR Ă©tait Ă©galement Ă prix rĂ©duit, mais cette promotion n’avait pas durĂ© très longtemps. Les soldes sont la dernière chance d’ĂŞtre Ă©quipĂ© d’un iPhone XR Ă ce prix-lĂ .

Pour ceux qui ne le savent pas, Apple ne fait jamais de promotions sur ses produits. Avoir la chance d’acheter un iPhone XR avec une remise est donc assez rare – et c’est donc le moment d’en profiter. Pour ceux qui veulent rĂ©duire leurs frais cette annĂ©e tout en ayant un appareil premium, les soldes sont une occasion rĂŞvĂ©e de le faire.

iPhone XR Ă prix jamais vu lors des soldes

L’iPhone XR en soldes est sorti en 2018, c’est le seul iPhone de cette gĂ©nĂ©ration Ă avoir rĂ©sistĂ© aux sorties de nouveaux modèles. Ă€ titre de comparaison, les iPhone XS ont complètement disparu de la circulation. Apple continue de miser sur le modèle iPhone XR – et les marchands comme Cdiscount n’hĂ©sitent Ă afficher de belles promotions pour ces soldes d’hiver 2020.

Pour ceux qui ne connaissent toujours pas l’iPhone XR, il s’agit d’un tĂ©lĂ©phone Ă©quipĂ© d’un Ă©cran LCD de 6,1 pouces. Le tĂ©lĂ©phone est Ă©quipĂ© d’une puce A12 Bionic assez puissante pour jouer Ă tous les jeux mobiles du moment, mĂŞme les plus gourmands Ă l’instar de PUBG. En utilisant cet appareil normalement, vous pourrez largement tenir plus d’une journĂ©e, sans crainte de tomber en rade de batterie.

Voir l’offre sur Cdiscount

En ce qui concerne les caractĂ©ristiques photo, cet iPhone XR embarque avec un unique capteur Ă l’avant et un autre Ă l’arrière. Depuis, l’iPhone 11 a ajoutĂ© un second capteur Ă l’arrière, cependant, le rapport qualitĂ©-prix de l’iPhone XR reste nettement meilleur. Pour moins de 600€, vous avez accès Ă l’un des meilleurs smartphones de ces dernières annĂ©es dans sa catĂ©gorie. Les marchands en ligne disposent d’un stock extrĂŞmement limitĂ©, ce qui signifie que les iPhone XR vont probablement disparaĂ®tre en très peu de temps.

Les grandes marques sont en soldes

En ce lancement des soldes, l’iPhone XR n’est pas le seul Ă ĂŞtre en promotion. En effet les marchands ont dĂ©cidĂ© de renouveler une bonne partie de leurs offres flash Black Friday, bien Ă©videmment en en rajoutant de nouvelles encore plus intĂ©ressantes. Au final, ce sont les plus grandes marques qui enregistrent de belles rĂ©ductions pendant 1 mois. Évidemment, sous condition que le stock soit encore disponible : Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, tous bradent leurs produits pendant les soldes.

Pour ceux qui veulent opter pour l’iPhone XR pendant les soldes, il faut savoir que les marchands en ligne les plus rĂ©putĂ©s vous offrent une pĂ©riode de rĂ©tractation, mĂŞme pendant les soldes. Pour Cdiscount, Fnac Darty, et autres vendeurs français c’est gĂ©nĂ©ralement une pĂ©riode de 14 jours suivant le jour de livraison. De son cĂ´tĂ©, Amazon propose un dĂ©lai de 30 jours pour changer d’avis et renvoyer son colis. Cela signifie aussi vous pouvez renvoyer votre colis et obtenir un remboursement intĂ©gral, sous condition que le smartphone soit comme neuf Ă©videmment.

Si vous voulez prendre un très bon tĂ©lĂ©phone Apple Ă prix rĂ©duit, cette opportunitĂ© sur l’iPhone XR pendant les soldes est Ă ne pas manquer. Il faudra toutefois ĂŞtre rapide pour ne pas passer Ă cĂ´tĂ© du produit avec ce tarif avantageux. Dernière information pratique : si vous achetez votre tĂ©lĂ©phone sur Cdiscount ou Amazon, vous bĂ©nĂ©ficiez de la garantie constructeur Apple par dĂ©faut. Vous pouvez donc demander les services classiques de la marque Ă la pomme en cas de besoin (Apple Store, Genius Bar etc).

Pour voir l’iPhone XR pendant les soldes, c’est par ici :

Voir l’offre sur Cdiscount