Bon plan Amazon : iPhone XR Red à 751€ au lieu de 855€ 🔥

L’iPhone XR est pour beaucoup le meilleur rapport qualité-prix dans la nouvelle gamme de smartphones Apple. Même si les promotions sont assez fréquentes sur Amazon, mais c’est l’une des premières fois que la version RED est en promotion. Le prix affiché en ce moment sur Amazon est de 751€ au lieu de 855€, et le produit est vendu et expédié par Amazon, vous bénéficiez donc de la garantie pendant 2 ans en Apple Store.

L’iPhone XR, un meilleur choix que l’iPhone XS ?

Alors que les prix des iPhone ne cessent d’augmenter, l’iPhone XR semble aujourd’hui être un meilleur compromis que le XS, surtout avec cette vente flash Amazon. Sur toute la partie puissance, les deux modèles bénéficient des mêmes caractéristiques, à savoir la puce A12 Bionic. Les différences sont assez simples. L’écran n’est pas OLED, mais LCD Liquid Retina, et la différence est infime, on retrouve à l’arrière un seul capteur de 12 Mpx, mais la qualité des photos est tout simplement excellente.

Le vrai point fort de cet iPhone XR, c’est l’autonomie. Elle est en effet meilleure que celle de l’iPhone XS et l’iPhone XR est aussi compatible avec la recharge sans-fil. Il est également certifié IP67 et résiste donc à l’eau et la poussière.

Enfin, le vrai point de différence est au niveau du prix. En payant 400€ moins cher, vous avez un smartphone qui n’a rien à envier à l’iPhone XS, vendu 1159€. Comme souvent avec les produits Apple sur Amazon, la vente flash peut expirer très rapidement, dépêchez-vous si vous voulez en profiter.

Profiter de l’offre

L’iPhone XR embarque un écran LCD Liquid Retina de 6,1 pouces. Son capteur arrière de 12 Mpx embarque une stabilisation optique et son appareil à l’avant de 7 Mpx permet d’utiliser le mode portrait. Comme sur l’iPhone XS, FaceID est de la partie pour sécuriser votre téléphone et utiliser le service de paiement Apple Pay.