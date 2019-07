Bon plan : iPhone XR en vente flash limitée à -20% sur Amazon 🔥

Pour ce Prime Day, Amazon fait tomber drastiquement le prix de l’iPhone XR – quel que soit son format de stockage et son coloris. Cette opération spéciale est destinée aux membres Prime de la plateforme marchande (pour ceux qui ne le sont pas encore, une version d’essai de 30 jours sans engagement est disponible). Ci-dessous, les meilleures ventes flash en soldes pour l’iPhone XR, qui est considéré comme le meilleur compromis chez Apple aujourd’hui.

Les bons plans iPhone XR du Prime Day

L’iPhone XR est l’un des smartphones les plus populaires de la marque Apple, et cette promotion pour le Prime Day Amazon tombe à pic. Pour ceux qui veulent changer de téléphone cet été, pour préparer la rentrée, c’est le moment de saisir ce bon plan en soldes. Il faut savoir qu’un iPhone XR – comme tous les produits Apple – n’est quasiment jamais en réduction pendant l’année, et qu’une telle affaire n’est pas prête d’être revue de si tôt. Si une couleur est en rupture de stock, n’hésitez pas à regarder les autres coloris disponibles avant que ceux-ci n’arrivent aussi à bout de l’inventaire : vous pouvez toujours mettre une coque d’une autre couleur si besoin.

Voici les offres Prime Day sur Amazon :

Voir l’offre Amazon

Profiter de cet iPhone XR durant le Prime Day

Si vous êtes déjà allé dans une boutique Apple ou sur le site officiel du fabricant, vous aurez déjà remarqué qu’il ne fait jamais de soldes sur ses iPhone XR : on peut simplement retrouver des bons plans sur des plateformes partenaires comme Amazon lors du Prime Day qui décide de couper sa marge pour offrir un prix choc sur un produit très populaire. Il ne faut toutefois pas s’attendre à ce que le stock soit très important : déjà pour le Black Friday de l’an dernier, les promotions sur l’iPhone XR étaient parties en quelques minutes.

Ce n’est pas parce que vous achetez sur un marchand partenaire comme Amazon pendant le Prime Day que votre iPhone XR n’est pas garanti : le client bénéficie des mêmes assurances et couvertures que s’il l’achetait dans une boutique physique de la firme américaine. C’est donc un bon moyen, entièrement sécurisé de pouvoir acheter un iPhone XR en soldes sur Amazon. A noter qu’il est aussi possible de renvoyer son achat sous 30 jours si l’on n’est pas satisfait du produit.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’iPhone XR qui est en soldes pour cet excellent Prime Day Amazon, il s’agit de l’un des trois derniers smartphones Apple qui a été présenté en septembre dernier. Il se positionne comme le modèle de téléphone le moins haut de gamme des trois, à côté de l’iPhone XS et l’iPhone XS Max. S’il reste résolument haut de gamme, son prix est beaucoup plus accessible puisque les premiers modèles partent pour moins de 700€ pour cette opération Prime Day. Très clairement, il ne devrait pas rester de stock plus tard que lundi midi, ce genre de promotions est pris d’assaut par le grand public.

Amazon et la livraison pour ces soldes

Que ce soit pendant les soldes ou le Prime Day (ou les deux), Amazon propose à ses clients Prime la livraison express en une journée. Autrement dit, tous les deals de ce lundi et mardi qui sont réservés aux clients Prime seront donc expédiés dans les heures suivants la commande. Si vous partez pour cet iPhone XR, qu’il s’agisse de la version 64 Go, 128 Go ou 256 Go, ils seront livrés en un jour chez vous directement.

Cette promotion spéciale sur l’iPhone XR pour le Prime Day Amazon est d’autant plus intéressante que tous les formats de stockage sont en promotion – mais aussi tous les coloris. En effet, Amazon a fait quelques remises ces derniers mois sur la version bleue de cet iPhone XR (probablement celle qui se vend le moins bien ?). Ici, les couleurs rouge, jaune, corail, blanc ou noir sont aussi en soldes pour ce Prime Day.

Pendant ces soldes et Prime Day, Amazon permet d’obtenir la meilleure économie sur les plus petits modèles de l’iPhone XR. Sur la version avec 64 Go de stockage, vous pouvez économiser plus de 150 euros par rapport au prix d’origine, que l’on retrouve sur le site officiel Apple en ce moment même. Pour les versions de 128 Go et 256 Go, vous pouvez également économiser plus de 120 euros par rapport au prix officiel, toujours grâce à ce Prime Day Amazon.

Pour voir les iPhone XR durant le Prime Day Amazon :

Voir l’offre Amazon