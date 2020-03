Bon plan : un iPhone XS 64 Go est à prix cassé (et jamais vu) 🔥

Aujourd’hui, les iPhone XS sont toujours parmi les meilleurs smartphones du marché. S’ils ne sont officiellement plus vraiment commercialisés par Apple depuis la sortie des iPhone 11 Pro, les iPhone XS restent toujours très populaires.

Et le prix (en chute libre) que l’on constate actuellement sur AliExpress permet d’obtenir le meilleur rapport qualité prix pour un iPhone : 699€ en ce moment, contre 1 159€ en temps normal. Le téléphone est livré depuis un entrepôt en Espagne et la livraison est garantie dès la semaine prochaine.

Un iPhone XS à moins de 700 euros

Si vous êtes un nouveau client chez AliExpress, vous pouvez prétendre à une réduction supplémentaire de 2,73€, ce qui permet de faire chuter le prix de l’iPhone XS encore plus bas. Le modèle en promotion ici est celui en coloris gris avec 64 Go de stockage. Pour ceux qui veulent bénéficier d’un excellent smartphone pour la photo, c’est une opportunité incroyable. Attention, il reste moins de 100 unités à ce prix-là, il faut faire vite.

Pour ceux qui ont besoin d’obtenir un rappel sur l’iPhone XS, c’est le modèle premium au dessus de l’iPhone XR. Il est donc le plus performant des iPhone qui sont sortis à la fin de l’année 2018. On appréciera évidemment son écran AMOLED de 5,8 pouces (alors que l’iPhone 11 de base se contente toujours d’un écran LCD), un double capteur photo à l’arrière (12 MPx) ou encore la puce A12 Bionic qui est plus puissante que n’importe quel smartphone sous Android.

Bref, l’iPhone XS reste toujours aujourd’hui l’un des modèles les plus puissants du marché, juste derrière les nouveaux iPhone 11 Pro. Seulement, ces derniers sont toujours à 1 159€ au moins (et cela grimpe jusqu’à 1 659€), le rapport qualité prix n’est donc pas aussi bon que cette offre affichée sur AliExpress. Au final, l’iPhone XS coûte 460€ de moins que lorsqu’il était encore sur le marché – une jolie décote que l’on ne retrouve sur aucun autre site marchand français de référence.

Pourquoi choisir le site AliExpress ?

AliExpress est aujourd’hui le 5ème e-commerçant français selon les derniers chiffres de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD). La plateforme leader mondial du commerce en ligne démarre tout juste à faire des réels efforts pour gagner des parts de marché sur toutes les catégories de produits, y compris les plus premium. Ce deal sur l’iPhone XS en est la meilleure illustration. La marketplace du marchand s’appuie sur des vendeurs fiables (comme celui sur l’iPhone, qui bénéficie de 97% d’évaluations positives) pour rayonner en Europe.

Sur la plateforme marchande AliExpress, vous pouvez retrouver toutes les plus grandes marques du monde, y compris Apple – et ses iPhone XS. Elle propose des produits neufs avec les garanties constructeurs habituelles. Dans le cas de cette promotion spéciale sur l’iPhone XS 64 Go, le client bénéficie d’une garantie de 2 ans. A tout moment, il peut se rendre dans une boutique Apple pour obtenir de l’assistance au Genius Bar.

C’est exactement le même principe que s’il l’avait acheté dans une boutique officielle. La seule différence est qu’il économise ici 460€ sur le prix d’achat. Mieux encore : si le client n’est pas satisfait de son achat d’iPhone XS dans les 7 jours après la livraison, il peut obtenir un remboursement après l’avoir renvoyé. C’est un bon moyen d’avoir une garantie supplémentaire lors de son achat en ligne.

Encore une fois, si vous voulez un iPhone XS de dernier cri, c’est le moment d’en profiter. Le stock est très limité, tout le monde ne pourra pas être servi. Les quantités mises en avant à un prix aussi compétitif ne sont forcément pas très larges, le premier arrivé sera le premier servi. Pour ne pas regretter votre achat, mieux vaut le sécuriser avant la fin du week-end.

AliExpress baisse les prix sur la téléphonie

Au delà de cet iPhone XS en promotion, AliExpress propose également d’autres réductions sur des produits populaires dans la téléphonie – et ailleurs. Par exemple, on retrouve l’excellent smartphone Xiaomi Mi 9T qui est à 245€ seulement contre 329€ au lancement en octobre 2019 (entrepôt Espagne).

Vous pouvez également opter pour le Pocophone F1 qui est à 217€ au lieu de 359€, soit 40% de remise. Ces deux appareils tournent sous Android, et ils figurent parmi les meilleurs rapport qualité prix du marché. Pour découvrir l’offre sur le Pocophone F1, c’est ici :

