Bon Plan : iPhone XS à 849€ au lieu de 1159€ chez Amazon (vite) 🔥

Il n’y en aura pas pour tout le monde, le flagship Apple de 2018, l’iPhone XS est vente flash chez Amazon pour 849€, soit quasiment 300€ de réduction par rapport à son prix public de base.

L’iPhone XS : toujours un excellent smartphone

Alors que les iPhone 11 et 11 Pro viennent juste d’être annoncés, l’iPhone XS reste une valeur sûre grâce à sa puce A12 Bionic, l’une des plus puissantes du marché. Le modèle en vente flash chez Amazon est l’iPhone XS argent de 64 Go. Il est très rare de voir une telle réduction sur un iPhone, ce serait dommage de ne pas en profiter.

En plus de cela, le produit est vendu et expédié par Amazon, ce qui vous assure une livraison rapide, soignée, mais surtout l’accès aux 24 mois de garanties dans les Apple Store en France. Autrement dit, acheter un iPhone XS sur Amazon est exactement la même chose qu’en Apple Store, avec un prix largement inférieur.

Comme souvent pour une telle vente flash, les stocks sont limités pour ce bon plan iPhone XS sur Amazon, il faudra donc être rapides si vous voulez en profiter.

