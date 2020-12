Bon plan : James Bond (et tout le catalogue MGM) est à vendre

Il y a quelques semaines, selon d’insistantes rumeurs, Universal Pictures tentait de « vendre » son prochain James Bond (Mourir peut Attendre) à diverses plateformes de streaming pour quelques centaines de millions de dollars. Finalement, ce nouveau 007 sera bel et bien visible au cinéma, avec une sortie désormais prévue pour avril 2021. Aujourd’hui, c’est toute la MGM qui serait à vendre…

A vendre, studios MGM, fondés en 1924

En effet, le studio hollywoodien historique (fondé en 1924) pourrait très prochainement changer de mains selon le Wall Street Journal. La MGM serait à vendre à en croire les informations du journal, avec un prix de vente qui avoisinerait les 5,5 milliards de dollars. Il y a deux ans déjà, Gary Barber, l’ex-PDG du groupe, se rapprochait (mais sans l’aval des actionnaires) d’Apple pour une transaction qui avoisinait alors les 6 milliards de dollars.

Dans le catalogue de la MGM (Metro Goldwyn Mayer), on compte évidemment la saga James Bond, mais cela ne s’arrête pas là, puisque le catalogue renferme aussi des licences comme Rocky, Vikings ou encore The Handmaid’s Tale, sans compter des films historiques comme Ben Hur ou Autant en Emporte le Vent (et plus de 4000 films au total).

Evidemment, on imagine que les différentes plateformes de streaming (Netflix, Apple TV+, Disney, Amazon Prime Video…) pourraient se montrer très intéressées par un rachat du catalogue de la MGM, ne serait-ce que pour pouvoir proposer l’intégrale de James Bond par exemple. Toutefois, toute l’industrie cinématographique fait aujourd’hui face à une crise sans précédent, ce qui pourrait jouer en la défaveur des célèbres studios.

Rappelons en effet que Warner Bros a récemment pris la décision de lancer simultanément ses blockbusters au cinéma et sur la plateforme de streaming HBO Max en 2021. A voir maintenant à qui MGM parviendra à vendre son catalogue, et surtout, à quel prix…