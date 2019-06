Bon Plan : jusqu’à 130€ de réduction sur les smartphones OPPO chez Cdiscount

OPPO est une marque très innovante sur le marché des smartphones et a fait officiellement son arrivée en France il y a quelques mois. Cdiscount vient d’ajouter les modèles de la marque à son catalogue et propose une belle vente flash de 20% sur le OPPO A3, un smartphone design et abordable.

L’OPPO A3 propose un écran Full HD de 6,2 pouces, avec une résolution de 2160 x 1080 pixels. Il embarque un processeur huit coeurs à 2.0 GHz et 4 Go de mémoire vive. Au niveau du stockage, le modèle proposé dans ce bon plan dispose de 128 Go, de quoi profiter pleinement du multimédia et des jeux. Un port microSD vous permet d’étendre le stockage, jusqu’à 256 Go supplémentaires.

Du côté du design, deux couleurs sont en promotion, l’argent et le noir diamant (qui propose une texture spéciale en force de diamant). Il embarque la reconnaissance faciale à l’avant, et un capteur de 8 mégapixels. À l’arrière on retrouve un unique capteur de 16 mégapixels. Il embarque également une batterie de 3400 mAh, de quoi tenir largement la journée.

130€ de réduction sur le OPPO R15 Pro

En se plaçant sous la barre des 200€, ce bon plan OPPO A3 est intéressant si vous cherchez un smartphone abordable et dans l’air du temps. Si vous cherchez un smartphone un peu plus haut de gamme, Cdiscount propose aussi une vente flash sur le OPPO R15 Pro, un smartphone à la hauteur grâce à des performances encore d’actualité.

OPPO Reno : la nouvelle référence

Le tout dernier venu de la gamme, le OPPO Reno propose des caractéristiques dignes d’un haut de gamme pour 499€. Le OPPO Reno se démarque de la concurrence avec sa caméra rétractable en aileron de requin, qui laisse toute la place à son écran AMOLED de 6,4 pouces. À l’arrière on retrouve un double capteur photo, avec une définition de 48 Mégapixels pour le principal.

