Bon Plan : jusqu’à 400€ de réduction sur les produits Xiaomi jusqu’à minuit

Si vous hésitiez à acheter un produit Xiaomi ces derniers temps, la Fnac a peut-être une offre qui va vous faire plaisir. Jusqu’à minuit ce 7 mai, le marchand propose le Xiaomi Day, avec de très grosses réductions sur les produits les plus populaires de la marque. Les magasins rouvrant lundi, vous pourrez aussi utiliser le retrait en direct, ce qui peut s’avérer pratique dans certains cas. Voici les meilleures offres du jour :

Voir toutes les offres

Toute la gamme Xiaomi en promotion pendant moins de 24 heures

La grande force de Xiaomi c’est la grande variété de son écosystème. Des smartphones aux trottinettes en passant par la vidéo ou la domotique, le catalogue est conséquent. La Fnac n’a pas fait les choses à moitié et propose une grande partie des références à prix cassés. Parmi les meilleures offres du jour, on retrouve le Mi 9T Pro, qui était pour nous le modèle avec le meilleur rapport qualité-prix en 2019. Avec cette baisse de prix, c’est tout simplement une superbe occasion à saisir pour profiter d’un smartphone très puissant, très design avec sa caméra popup et un tarif très contenu. Il nous avait impressionnés lors de notre test, que vous pouvez retrouver en vidéo ici :

Le Mi 9T Pro n’est pas la seule offre très intéressante proposée aujourd’hui. Sur les smartphones, les Redmi Note 8T et 8 Pro sont aussi reconnus, et la marque a écoulé plus de 30 millions d’unités en mois d’un an.

Si vous cherchez un nouveau mode de transport, les deux modèles de trottinettes les Mi Electric Scooter et Pro sont en promotion. Si vous avez le budget, on vous conseille d’opter pour le modèle Pro, qui corrige les petits défauts de la première version. Elle est proposée avec une réduction de 120€ par rapport à son prix public, et dispose d’une autonomie de 45 km, un tout nouveau système de suspension et un écran.

Les deux vidéoprojecteurs Xiaomi jusqu’à -400€

L’univers TV dispose aussi de très belles remises toute la journée. Si vous êtes déjà équipés d’un téléviseur performant, la Mi Box S vous permet de transformer entièrement l’expérience avec la présence d’Android TV. Vous pourrez donc profiter des applications comme Netflix, MyCanal ou Molotov, de quoi sortir un peu des interfaces moyennes des FAI.

Xiaomi est aussi reconnu pour ses vidéoprojecteurs de qualité. Le plus connu est le Mi Laser. Ce projecteur ultra-courte focal vous permet de projeter une surface de 150″ avec 50 centimètres de recul. Ce qui est surtout impressionnant ce sont les 42″ à 5 centimètres de distance. Commercialisé en France à 1 899€, il est rapidement tombé à 1 590€ et est aujourd’hui proposé à 1 190€ seulement. Un autre modèle plus abordable, le Mi Smart Compact Projector bénéficie aussi d’une belle remise à 449€ au lieu de 599€.

Fin de l’opération Xiaomi à minuit

Si ces produits vous intéressent, il faudra être rapide, la promotion se terminant à minuit pile. Pour chacun des produits de l’offre, vous bénéficiez du service client Fnac, et du délai de rétractation de deux semaines, qui vous permet de renvoyer votre produit si vous n’êtes pas satisfait et d’être remboursé.

Les produits cités dans cet article font partie de ceux proposés pour le Xiaomi Day, mais d’autres références sont aussi en promotion. Pour ne rater aucune offre Xiaomi chez Fnac, c’est par ici que ça se passe :

Voir toutes les offres