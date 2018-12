Bon Plan Amazon : Pour Noël, jusqu’à -48% sur 5 smartphones Honor 🔥

Comme à son habitude, Amazon propose une offre alléchante sur des smartphones alors que Noël a lieu dans quelques jours. Aujourd’hui, ce sont les smartphones Honor qui sont en promotion.

Très actif sur le marché, le constructeur chinois Honor propose plusieurs smartphones abordables dont l’excellent Honor Play que nous avons pu essayer à l’occasion d’un test. Destiné aux gamers et autres adeptes de PUBG, le smartphone est d’ordinaire vendu au tarif de 329,90 euros, mais avec la promotion il tombe à moins de 300 euros.

Voici la liste complète des meilleures offres Honor de la journée :

Honor, la marque de smartphones de Noël

La marque chinoise Honor a l’avantage non négligeable de proposer des tarifs à des prix particulièrement accessibles. En effet, son positionnement lui permet de se démarquer de nombreux autres constructeurs, dont Samsung et Apple, qui proposent des smartphones beaucoup plus chers. Le Honor Play est certainement le smartphone le plus populaire de cette liste, car il trouve un public de choix auprès de la communauté des gamers adeptes de jeux mobiles, en particulier grâce à son imposante batterie et son expérience utilisateur adaptée. Cette promotion vous permettra d’offrir un smartphone Honor pour Noël à moindre prix.

