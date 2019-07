Bon Plan : jusqu’à 53% de réduction sur Bosch pour Prime Day

La tech est forcément une catégorie phare de ce Prime Day 2019, mais le bricolage n’est pas en reste, surtout avec ces ventes flash sur les produits Bosch, une des marques les plus reconnues de cette catégorie. Pendant toute l’opération vous pouvez bénéficier de jusqu’à 53% de réduction sur la gamme Bosch, allant de la perceuse, à la ponceuse, en passant par la tronçonneuse.

Les bons plans Bosch du Prime Day

Le bricolage et Bosch en stars des Prime Day

Pendant ces deux jours, les promotions sur les produits de bricolage sont nombreuses, et vous permettent de vous équiper à moindre coût. Pour bénéficier de la plupart des offres, une seule condition : être membre Amazon Prime. Vous pouvez repérer les promos spéciales grâce à l’étiquette bleue sur laquelle on retrouve la phrase « Offre Prime Day ». Comme nous sommes aussi pendant les soldes, les marchands ont le droit de vendre leurs stocks à perte.

Concernant les ventes flash Bosch, vous retrouverez tous les produits pour vous aider dans la construction ou l’amélioration de votre maison, mais aussi pour le jardin. Parmi les réductions proposées chez Bose, on peut noter le taille-haie sans-fil à moitié prix, des lasers lignes à 360°, le combo perceuse-visseuse, ou une perceuse à percussion.

Un des produits les plus utiles de Bosch, le PMF 350 CES est proposé à 106€ au lieu de 189€, et vous permettra, en changeant la tête de déjointer, gratter, scier, tronçonner, découper, poncer et polir. La petite LED à l’avant permet de bien éclairer si vous êtes dans une zone sombre.

Pour retrouver toutes les offres Bosch du Prime Day, c’est ici que ça se passe :

