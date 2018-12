Bon Plan : jusqu’à 47% de réduction sur les Philips Hue jusqu’à ce soir 🔥

Si vous voulez ajouter des ampoules connectées dans votre foyer, c’est le moment. Amazon propose aujourd’hui huit packs Hue en réduction.

L’offre principale du jour porte sur le pack de trois ampoules, avec les modèles White and Color à 84,90€ au lieu de 159,90€. Les ampoules White Ambiance sont à 54,90€ au lieu de 94€ et les ampoules Blanc classique à 34,90€ au lieu de 49,98€. Les GU10 sont quant à elle en réduction à 54,90€ au lieu de 94,98€ et les E14 à 84,90€ au lieu de 159,98€.

Niveau accessoires, on retrouve les Lightstrip de 2m + une extension d’un mètre à 59,90€ au lieu de 104,98€. Le pack télécommande + détecteur de mouvement est aussi en promotion à 39,90€ au lieu de 59,98€.

Le dernier lot comprend une télécommande + 2 ampoules couleur GU10 et est en promotion à 79,90€ au lieu de 144,97€. C’est certainement la dernière fois avant Noël que des promotions sont disponibles sur les Hue.

Si vous n’êtes pas équipé en Philips Hue, il vous faudra en plus le pont de connexion, actuellement à 49€ (certains packs de démarrage sont en aussi en promotion). Ce dernier est compatible avec tous les assistants vocaux (Alexa, Siri et Google Assistant).