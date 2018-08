Bon Plan : le kit de démarrage Philips Hue Color à 83€ au lieu de 149€ 🔥

Si vous cherchez à connecter vos lumières, Amazon propose aujourd’hui une très belle offre sur son kit de base qui comprend 2 ampoules couleur et un pont de connexion.

Cette offre est idéale si vous voulez lancer votre installation de lumières connectées. Le pack comprend le pont de connexion (compatible Google Assistant, Alexa et Siri), ainsi que deux ampoules couleur E27. Il est habituellement vendu 149€ et passe aujourd’hui à 83€, ce qui revient moins cher que d’acheter deux ampoules seules.

En plus des assistants vocaux, vous pouvez contrôler vos Philips Hue depuis l’application mobile, qui vous permet de créer des scénarios, et des ambiances. Leur compatibilité avec la plupart des écosystèmes est une vraie force, et vous pouvez donc l’intégrer dans une installation domotique plus avancée.

Amazon n’a pas communiqué sur la durée de l’offre, soyez donc rapides si vous voulez en profiter.

Profiter de l’offre