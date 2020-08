Box internet : SFR casse ses prix, 75% de remise ce week-end 🔥

Changer de box Internet peut para√ģtre un peu complexe de prime abord. Toutefois, le march√© a √©volu√© des derni√®res ann√©es en devenant plus transparent, certains fournisseurs ayant rendu leurs offres plus compr√©hensibles et lisibles. Pour cette rentr√©e, les FAI offrent souvent de belles promotions. Parmi eux, c’est vraiment SFR et RED by SFR qui se distinguent.

Du c√īt√© de chez SFR, la box internet voit son prix chuter comme jamais. Si vous n’avez que 10‚ā¨ √† mettre pour de la fibre, c’est le seul FAI de France √† proposer une telle promotion. C’est, selon nous, la meilleure box internet disponible en ce moment. Juste derri√®re, RED by SFR propose une box avec un prix tr√®s convaincant √† long terme.

SFR, la meilleure box internet de la rentrée

SFR joue le jeu de la rentr√©e en faisant chuter lourdement le prix de sa box Internet pour r√©duire le co√Ľt des fran√ßais. Son offre √©clair revient √† seulement 10 euros par mois pour la Fibre en haut d√©bit (500 Mb/s en download et upload), les appels illimit√©s vers les fixes et 160 chaines TV. Ce tarif est valable pendant un an puis il revient ensuite √† 38 euros par mois. SFR demande un engagement de dur√©e de 12 mois, vous avez donc la possibilit√© de quitter le fournisseur avant que le prix de la formule ne remonte. Vous aurez profit√© du meilleur prix du march√© sur un an.

Le prix n’est pas le seul avantage de cette box Internet. En effet, SFR se positionne comme un op√©rateur traditionnel sur le march√©, ce qui veut dire que vous avez la possibilit√© de vous rendre en boutique si vous avez des questions. De m√™me, vous acc√©dez √† une assistance t√©l√©phonique premium et prioritaire. Il s’agit-l√† de la meilleure formule en cette p√©riode de rentr√©e.

Pour en savoir plus sur la box Internet de SFR, c’est ici :

Voir l’offre SFR

Avec la box Internet de SFR, vous avez la possibilit√© de faire de belles √©conomies d√®s le premier jour. Il suffit de le comparer avec votre offre actuelle, il y a fort √† parier qu’il soit bien meilleur. Par rapport au tarif normal de la box, cette offre vous permet d’√©conomiser 336 euros (28 euros par mois) en un an. La box SFR Fibre en question est d√©j√† la meilleure vente chez SFR, il est donc √©vident qu’avec ce prix-l√†, elle le soit encore davantage.

Avec la box Internet de SFR, vous pouvez souscrirez √† quelques options facultatives. Vous avez la possibilit√© de prendre une option Multi TV pour 3 euros par mois, RMC Sport pour 9 euros par mois ou Netflix pour 7,99 euros. Tout le monde peut y trouver son bonheur, que ce soient les amateurs de sport ou de divertissement. On le redit, ces options sont facultatives, vous n’avez pas √† y souscrire si vous souhaitez garder le prix au plus bas.

Le fournisseur SFR ne propose pas que cette box Internet. Il a aussi un autre abonnement qui peut se targuer d’avoir des arguments de poids. Cette seconde offre comprend t√©l√©viseur Samsung 43‚Ä≥ √† 1 euro si vous prenez la formule SFR Fibre Power avec un engagement de 24 mois. SFR demande une cotisation de 8 euros par mois sur 24 mois. Si vous h√©sitez √† changer de TV tout en √©talant le paiement et en profitant de la Fibre, ce deal r√©pondra parfaitement √† vos attentes. Pour ceux qui veulent en savoir plus, voici notre avis SFR.

RED by SFR, la box au plus simple

En moins de 10 ans, RED by SFR a su bouleverser le marché des box Internet comme celui du mobile. Sa recette ? Proposer un seul abonnement, facile à comprendre, transparent et avec un tarif ultra compétitif à long terme. La promotion en cours sur la box internet ne fait que renforcer son succès.

Pour la rentr√©e, RED by SFR fait aussi chuter le prix de sa box Internet qui revient ainsi √† 23 euros par mois pour la Fibre en tr√®s haut d√©bit (1 Gb/s en download) ainsi que les appels illimit√©s vers les fixes et mobiles. Dans le cas o√Ļ vous n’√™tes pas √©ligible √† la Fibre, l’abonnement tombera √† 16 euros par mois. Dans les deux cas, RED by SFR vous offre le premier mois, un avantage en plus qui fera tr√®s plaisir.

Cette box Internet vous fait √©conomiser 30% d√®s la souscription, l’abonnement co√Ľte 33 euros par mois hors promotion. La majorit√© des options sont comprises avec cette box, mais il en existe quelques autres ‚ÄĒet elles sont facultatives. Vous avez le choix entre l’option 35 chaines TV pour 2 euros par mois ou l’option 100 chaines TV au prix de 4 euros par mois. On le rappelle, le prix n’a pas vocation √† doubler apr√®s un an et l’offre est sans engagement de dur√©e, vous √™tes totalement libre.

Quelle box choisir ?

Les box Internet du groupe Altice (SFR et RED by SFR) ont droit à de véritables prix barrés pour cette rentrée. Le groupe veut faire le plein de nouveaux clients, et il laisse à distance tous ses rivaux Orange et Bouygues Telecom. Au final, ce sont les clients qui sont les gagnants de cette bataille, avec des prix ultra bas pour une box internet.

Si vous cherchez le prix et la qualit√©, la box internet de SFR sera id√©ale. Malheureusement, son prix √† 10‚ā¨ n’est valable que pour un an. Si vous ne voulez pas subir la hausse, il faudra alors changer. De son c√īt√©, RED by SFR est la version low cost. A 23‚ā¨ mensuel sur le long terme (avec un d√©bit deux fois plus √©lev√©), c’est aussi un tr√®s bon choix. Dans les deux cas, vous recevrez aussi jusqu’√† 100‚ā¨ de remboursement de vos frais de r√©siliation.

Pour d√©couvrir la box internet SFR, c’est ici :

Voir l’offre SFR