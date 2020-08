Bon plan : la carte microSD de SanDisk pour Switch est à moins de 25 €

Cette console est géniale que ça soit pour les globetrotteurs que pour les casaniers ! Il est donc vital d’avoir assez de stockage pour installer suffisamment de jeux. C’est pour ça que nous vous proposons ce bon plan ! La microSD de 128 Go de stockage de chez SanDisk est spécialement conçue pour la Nintendo Switch. Elle est disponible au prix de 22,49 € au lieu de 42,99 € soit 48 % d’économie ! Parfait pour stocker les jeux de vos enfants pour de longs trajets !

Cette carte microSD est parfaite pour ajouter 128 Go de stockage à votre Nintendo Switch. En plus de ça, elle est sous licence Nintendo, ce qui lui permet de s’adapter à la console sans aucun souci. Vous n’aurez plus besoin de désinstaller vos jeux préférés grâce à cette microSD de chez SanDisk. En plus de ça, elle vous permettra de lancer vos jeux plus rapidement grâce aux différentes vitesses de transferts.

Au niveau de la vitesse d’écriture, vous pourrez profiter de 90 Mo/s. La vitesse de lecture est quant à elle de 100 Mo/s. De très belles performances dans une si petite carte microSD rendent l’expérience de jeu agréable et fluide. Stocker des jeux n’est pas le seul avantage que procure cette microSD. Vous pourrez stocker vos captures de jeux et bien d’autres fichiers sur celle-ci. En plus de ça, SanDisk et Nintendo ont convenu que cette microSD serait garantie à vie !

En bref, cette carte microSD de chez SanDisk est parfaite pour la Nintendo Switch. Elle apporte le confort du stockage avec ses 128 Go, ainsi que les performances en jeu grâce à la vitesse d’écriture. En plus de ça, la collaboration entre les deux marques représente une réelle plu value pour le produit : une garantie à vie ! Retrouvez vite ce bon plan sur Amazon, il n’y en aura pas pour tout le monde à ce prix là ! Retrouvez-la sur Amazon au tarif de 22,49 € au lieu de 42,99 soit 20,50 € d’économie (-48 %).

