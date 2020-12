Bon plan : le prix de la Nintendo Switch (et Lite) en chute à Black Friday 🔥

Si vous voulez craquer pour une Nintendo Switch, c’est le moment idéal. La console de jeux vidéo portable se place encore parmi les meilleures ventes en cette fin d’année. Si les offres sont vraiment rares sur la Switch, le Black Friday apporte toujours son lot de surprises. Amazon et Cdiscount ont encore quelques unités en stock ce samedi – mais cela ne devrait pas durer longtemps.

Bons plans Nintendo Switch au Black Friday

Ci-dessus, vous avez toute la liste des offres sur la Nintendo Switch. Comme vous le voyez, la console de jeux vidéo n’est jamais vendue seule, les promotions comprennent l’appareil ainsi que des jeux vidéo ou des accessoires. Ces packs sont intéressants, car il faut nécessairement des jeux pour profiter de la Nintendo Switch, et ces offres vous permettent de faire des économies sur ces derniers.

S’offrir la Nintendo Switch pour Black Friday

Depuis le début de la crise sanitaire, la Nintendo Switch et la Switch Lite sont régulièrement en rupture de stock. Elle est restée longtemps introuvable chez les marchands en ligne pendant le premier confinement en France. Depuis quelques semaines, elle amorce enfin son retour sur quelques plateformes. Si vous souhaitez l’offrir à un proche pour Noël ou tout simplement vous offrir ce cadeau, profitez de ces deals affichés par Cdiscount et Amazon pour Black Friday afin de faire des économies.

Les packs en promotion sur Cdiscount et Amazon vous donnent la possibilité de faire des économies de plusieurs dizaines d’euros sur la Nintendo Switch. Le pack le plus populaire du moment est celui qui comprend le jeu Mario Kart, la housse de protection et les deux volants. Compte tenu du fait que c’est une console portable, mieux vaut protéger l’appareil avec un étui de protection pour ne pas risquer de casser l’écran. Son succès est là, le pack est régulièrement hors stock.

Les packs Nintendo Switch en promotion chez Cdiscount incluent tous des jeux vidéo incontournables. On retrouve des jeux populaires comme Mario Kart 8, Animal Crossing, Zelda ou encore Super Mario Party. Ces jeux sont parmi les plus appréciés des utilisateurs, c’est logique qu’ils soient proposés dans les packs bénéficiant de réduction. C’est aussi l’occasion d’économiser sur ces titres plutôt que d’acheter tout séparément (et sans remise).

Les packs Nintendo Switch actuellement en promo pour Black Friday sur Cdiscount reviennent entre 300 et 400 euros selon les deals. Vendue seule, la console revient à 299 euros. Vous devez donc additionner le prix des jeux et des accessoires, le tout avec les promotions en cours chez le marchand en ligne. Par contre, on sait déjà que tous ces deals vont partir très vite, les stocks peuvent disparaître à tout instant. Pensez à être rapide pour faire une belle affaire. La Nintendo Switch Lite a aussi droit à plusieurs promotions !

Cdiscount en route pour Noël

Il y a de fortes chances que la Nintendo Switch soit la console de jeux vidéo la plus vendue dans le monde en 2019 et en 2020. Dévoilée par le constructeur en 2017, elle a remporté un franc succès de sa sortie sur le marché. Si elle séduit autant, c’est —entre autres, parce que c’est une console portable. Ce n’est pas le cas des Xbox One ou aux PS4, des appareils qui ont récemment eu droit à de nouvelles déclinaisons. Toutefois, ces consoles n’ont pas cet avantage indéniable avancé par la Switch.

La Nintendo Switch est une console portable donc, elle ne se place pas comme une concurrente directe des PlayStation ou des Xbox. Plutôt que de rivalité, on parle de complémentarité. Même si vous avez une console de salon, rien ne vous empêche de craquer pour la Switch. Vous pourrez en profiter depuis l’endroit que vous souhaitez, que ce soit depuis votre chambre, les transports ou lors de vos vacances si jamais vous partez.

Lors de cette édition Black Friday, Cdiscount s’illustre comme un acteur de choix. Il casse les prix sur des produits premium, mais aussi des références récentes, c’est pour cela qu’il est l’un des marchands les plus agressifs cette année. Par contre, la plateforme propose régulièrement des ruptures de stock depuis le début de l’opération, car les français ont pris l’habitude de se tourner vers les achats en ligne depuis quelques mois. Les exemplaires bénéficiant des promotions sont aussi limités.

La Nintendo Switch est logiquement parmi les produits les plus populaires de cette fin d’année et cela va continuer. Si vous souhaitez réduire vos frais tout en prenant la console de jeux vidéo, c’est le moment de passer à l’action. Les packs incluant la console et les jeux sont parfaits pour se lancer et profiter de la console en faisant des dizaines d’euros d’économies sur cet achat.

Si vous êtes allé un peu trop vite, sachez que Cdiscount vous permet de renvoyer un produit jusqu’à 14 jours après la livraison. Vous pouvez très bien choisir un des packs sur la Nintendo Switch afin d’essayer la console portable et les jeux chez vous. Si vous n’êtes pas convaincu, on rappelle que les retours sont gratuits que le marchand vous rembourse à 100%. C’est un excellent filet de sécurité lors de vos achats sur le site marchand.

En plus de la Nintendo Switch, ce Black Friday sur Cdiscount est l’occasion de faire le plein de bonnes affaires. Le marchand vous offre la possibilité de réduire vos frais à l’approche des fêtes de fin d’année. Il souhaite finir son année comme il se doit tout en écoulant ses stocks, ce qui justifie les milliers de deals de folie présentés chaque jour.

