Bon Plan : la gamme Sonos en vente flash sur Amazon

Sonos est une marque très appréciée des mélomanes, et ses capacités multiroom en ont fait un acteur incontournable des enceintes Wi-Fi. La gamme est très fournie, allant de la simple enceinte à la barre de son TV en passant par des caissons de basse. Vous pouvez économiser aujourd’hui jusqu’à 100€ sur certains modèles grâce à une opération sur Amazon.

Le Sonos One à 199€, le Play:1 à 159€

Ce sont les deux modèles phares de la marque. Vendue habituellement à 229€, la Sonos One est en promotion à 199€, et la Play:1 à 159€.

Outre un design légèrement différent entre les deux, la vraie différence est l’intégration d’Alexa dans le One, avec Google Assistant qui va suivre dans quelques semaines. C’est à vous de voir si vous avez besoin d’un assistant vocal sur l’enceinte, c’est pratique si vous voulez vous affranchir du smartphone pour contrôler votre enceinte Sonos. Pour compléter un parc de Sonos existant, le Play:1 est parfait, la qualité du son étant la même entre les deux modèles.

Du son pour la TV : Sonos Beam

L’excellente Sonos Beam, une barre de son pour la TV, est aussi en promotion à 399€ au lieu de 449€, et permet d’enrichir le son de votre TV mais aussi d’être utilisée directement en Wi-Fi comme les autres enceintes Sonos, avec un son encore meilleur que les One. Elle vous permet aussi de profiter d’un son Home Cinema 5.1 en se synchronisant sans fil en Wi-Fi avec le caisson de basse amplifié Sonos SUB et avec deux enceintes arrières Sonos (One, Play:1, Play:3 ou Play:5). Le Sonos SUB est aussi en promotion à 699€ au lieu de 799€.

Comment fonctionne le système Sonos ?

La configuration est très simple. Vous reliez la Sonos à votre Wi-Fi (vous pouvez aussi utiliser Ethernet), puis vous pouvez streaming sans fil depuis des services comme Spotify, Deezer ou Apple Music, mais aussi via le support d’Airplay 2. Une fonctionnalité particulièrement bluffante des Sonos est la calibration TruePlay. Ce dernier ajuste le son des enceintes en fonction de votre pièce pour qu’il soit le même partout dans la pièce, vous avez donc une sonorisation globale de la pièce. Sur la Beam et la One, les assistants vocaux sont de la partie, Alexa étant déjà utilisable en français et Google Assistant faisant son arrivée dans les prochaines semaines !

Pour découvrir toutes les réduction Sonos sur Amazon, c’est ici que ça se passe :

Voir toutes les promos Sonos

Si vous cherchez actuellement une solution simple pour sonoriser facilement vos pièces, testez le système Sonos, vous ne reviendrez pas en arrière.