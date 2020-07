Bon plan : la liste des périphériques en promotion de chez Logitech 🔥

Logitech est l’une des meilleures marques de périphérique pour bureautique, professionnels et gamers. Cette entreprise suisse créée des produits de qualité limite un travail d’orfèvre. Nous allons vous présenter les produits Logitech en promotion sur Amazon ! Suivez le guide et bon achat à vous !

Logitech K400 Plus, le canapé n’a qu’à bien se tenir

Le Logitech K400 Plus est spécial. En effet, il possède un pad tactile comme les ordinateurs portables. Cela s’avère très utile pour une utilisation à distance, comme pour le relier à un téléviseur par exemple. Ce clavier est clairement destiné pour une utilisation multimédia. Les touches fonction présentes sur le haut du clavier permettent des actions rapides. Alors, prêt à tout faire depuis votre canapé ? Vous pourrez le retrouver sur Amazon au prix de 25,48 € au lieu de 44,99 € soit une économie de 19,51 € (-43 %).

Profiter de l’offre

Pack Logitech clavier et souris MK540 Advanced

Un combo intéressant pour les personnes qui ne souhaitent pas investir beaucoup. Celui-ci permet d’acquérir un clavier et une souris. Ce pack clavier MK540 Advanced est idéal pour de la bureautique. Grâce au clavier et souris sans fil, vous ne serez pas pollué par les câbles qui dépassent. Le clavier est résistant aux liquides et le revêtement des touches est anti abrasif. De ce fait, l’impression des touches ne s’effacera pas. Une autre qualité de ce combo vient de la durée de vie. Vous pourrez profiter de 36 mois de bon et loyaux services pour le clavier. Pour la souris, comptez une durée de 18 mois. Ces chiffres sont à titre informatif, tout dépendra de votre propre utilisation. Vous aurez également un dongle USB afin de tout connecter sans fil. Alors ? Que pensez-vous de clavier/souris MK540 Advanced ? Vous pouvez le retrouver au prix de 39,99 € au lieu de 69,99 € soit 43 % d’économie (-30 €).

Profiter de l’offre

Logitech MX Anywhere 2

Cette souris sans fil de chez Logitech est excellente même encore de nos jours. Elle a l’avantage d’être petite donc, transportable, pour votre travail ou en voyage. Son capteur lui permet de glisser, quelle que soit la surface, un gros avantage. Une fonctionnalité qui peut intéresser beaucoup d’entre vous, la fonction Flow. Celle-ci permet de connecter Logitech MX Anywhere 2 à plusieurs périphériques en même temps. De ce fait, vous pourrez l’utiliser simultanément sans changer le dongle ou la connexion Bluetooth. Un avantage indéniable surtout si vous travaillez avec plusieurs ordinateurs sur votre bureau. Cette sourie sans fil est disponible au prix de 44,99 € au lieu de 79,99 € soir 44 % d’économie (-35 €).

Profiter de l’offre

Logitech MX Master, pour les professionnels de l’audiovisuel

Cette seconde souris est la première génération ou, la grande sœur de la MX Master 3. Cette souris sans fil est ergonomique pour éviter de trop casser le poignet. Un design épuré et pensé pour les personnes qui passent beaucoup de temps à l’ordinateur. Cette gamme de souris est reconnaissable entre mille grâce à ses molettes. En effet, celle sur le côté s’avère pratique surtout pour du montage afin de faire défiler la source ou alors dézoomer en quelques secondes. Cette Logitech MX Master possède également la technologie Flow afin de la connecter à trois périphériques en même temps. Au niveau de la batterie, comptez une quarantaine de jours après une charge complète. Vous souhaitez l’acheter ? Alors, rendez-vous sur Amazon ! Elle est présentée au tarif de 54,99 € au lieu de 89,99 € soit 39 % (-35 €).

Profiter de l’offre

Vous pourrez trouver votre bonheur directement dans la liste des produits Logitech en promotion sur Amazon. Pleins d’autres produits vous attendent !

Liste des périphériques Logitech