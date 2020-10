Bon plan : la microSD dédiée à la Nintendo Switch passe sous les 30 €

La Nintendo Switch possède uniquement 32 Go de stockage interne. Une capacité qui peut convenir à certaines personnes à condition de se procurer les jeux physiques et de préserver la mémoire à d’autres fichiers. Néanmoins, cette capacité de stockage est déjà moins importante, à cause, de l’espace alloué au système. Elle est encore plus restreinte si vous achetez des jeux dématérialisés.

Un jeu sur Nintendo Switch pèse en moyenne 17 Go, ce qui peut en un rien de temps remplir la mémoire interne de la console. Vous avez besoin de stockage afin d’ajouter vos jeux favoris sans avoir à désinstaller les autres ? Alors, profitez notamment de cette promotion ! Le dispositif de stockage est disponible sur Amazon au prix de 25,89 € au lieu de 42,99 €, soit 40 % d’économie.

Une microSD nécessaire pour les globetrotteurs

Les personnes qui voyagent beaucoup préfèrent ne pas avoir de jeux physiques ou très peu. Ils préfèrent acquérir notamment leurs jeux depuis le Nintendo eShop afin d’avoir moins de choses à prendre dans la valise. C’est à ce moment-là, en général, que vous vous demandez quel jeu désinstaller pour faire de la place. Une question vite obsolète grâce à la microSD dédiée spécialement à la Nintendo Switch conçut soigneusement par SanDisk. Grâce à ses 128 Go de stockage supplémentaire, vous pourrez installer tous vos jeux favoris sans vous soucier réellement de l’espace disponible.

Elle possède la vitesse de lecture et d’écriture parfaite pour accompagner fidèlement la Nintendo Switch. Pour ceux qui aiment l’aspect technique, cette microSD peut atteindre 100 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Celle-ci permettra de charger vos jeux ou de les lire rapidement. Une carte microSD banale ? Non…

Avec une garantie à vie

La garantie à vie des cartes microSD est rare, voire inexistante. Néanmoins, ce que SanDisk veut, SanDisk l’obtient. Vous pourrez ainsi conserver votre carte microSD très longtemps et la faire remplacer en cas de problème. Cette garantie à vie fonctionne sous certaines conditions, mais c’est tout à fait classique. En bref, profitez d’une extension de 128 Go de stockage sur votre Nintendo Switch grâce à cette microSD de chez SanDisk. Installer vos jeux favoris sans désinstaller les autres représente un bonheur presque indescriptible… Elle est disponible sur Amazon au tarif de 25,89 € au lieu de 42,99 €, soit 40 % d’économie.

