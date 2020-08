Bon plan : la microSD Ultra 200 Go de chez SanDisk passe sous les 30 €

SanDisk est l’un des leaders du marché des microSD. Nous vous avons déniché une offre très alléchante. Cette microSD Ultra de 200 Go est vendue avec un adaptateur de carte microSD ! De quoi la transformer en une carte SD, ou inversement ! Vous pourrez la retrouver sur Amazon au prix de 28,99 € au lieu de 51,99 € soit 23 € de réduction immédiate sur votre facture d’achat !

Cette microSD est puissante

En effet, SanDisk apporte tout son savoir-faire dans cette petite microSD. Elle sera idéale pour vos appareils photo, tablettes, téléphones, etc. Grâce à cette microSD Ultra de chez SanDisk, vous pourrez capturer des heures de contenus en 4K et des milliers de photos. Le transfert de cette microSD à un autre support est très rapide grâce à la vitesse de transfert de 100 Mo/s. En fichiers, ces 100 Mo/s permettent de transférer près de 1 000 photos en l’espace d’une minute. De plus, cette microSD est compatible avec les consoles donc la Nintendo Switch. Cependant, vous devrez la formater dans le format approprié afin qu’elle soit reconnue.

La certification A1 lui permet d’être plus rapide et optimiser au mieux les performances de vos appareils, donc les téléphones. En effet, vos applications seront plus rapidement lancées et seront donc plus fluides. Cette microSD Ultra 200 Go de chez SanDisk est reliée avec l’application SanDisk Memory Zone, grâce à celle-ci vous pourrez regarder ou de sauvegarder tout votre téléphone dans un seul et même support. L’application est disponible gratuitement sur le Play Store.

En bref, qu’apporte cette microSD Ultra 200 Go de chez SanDisk ? Ce support de stockage vous permettra de stocker vos fichiers comme les photos, les vidéos, documents ou applications. SanDisk apporte également un moyen de gérer la microSD depuis une application sur téléphone. Vous pourrez créer du contenu en masse ainsi que des vidéos 4K sans aucun souci. Retrouvez-la sur Amazon au prix de 28,99 € au lieu de 51,99 € soit 44 % d’économie (-23 €).

