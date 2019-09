Bon plan : la Microsoft Surface Pro à -38% aux French Days 🔥

Alors que les French Days sont lancĂ©s, les Microsoft Surface Pro sont dĂ©jĂ Ă la fĂŞte avec de très belles remises. La tablette / PC hybride du fabricant amĂ©ricain est aujourd’hui considĂ©rĂ©e comme le meilleur produit sur ce marchĂ©. ÉquipĂ© de Windows et de la flexibilitĂ© d’une tablette, la Surface Pro est idĂ©ale. Et avec les remises actuelles, c’est encore meilleur.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus dans la sélection que nous avons réalisé, la plupart des offres mises en avant sur la Microsoft Surface Pro pendant les French Days sont des ventes flash qui sont limitées dans le temps et par le stock. Autrement dit, une double contrainte qui vous oblige à être réactif pour bénéficier de ces excellents prix. Si toutefois vous regrettiez votre achat, Amazon vous laisse la possibilité de renvoyer votre colis sous 30 jours.

Dans tous les cas, il est très peu probable que vous soyez déçus par cette Microsoft Surface Pro : les French Days permettent d’Ă©conomiser beaucoup sur un produit qui se vend dĂ©jĂ très bien sans aucune remise. C’est donc un argument supplĂ©mentaire qui devrait vous faire craquer pour ce PC hybride qui permet de se transporter partout en toute simplicitĂ©. Certains modèles voient leur prix chuter jusqu’Ă -38%, ce qui est vraiment très rare : profitez-en vite !

Les French Days, idéal pour une Surface Pro

Aujourd’hui, la Microsoft Surface Pro est considĂ©rĂ©e comme le PC / tablette hybride la plus professionnelle du marchĂ©. Elle est Ă©quipĂ©e du système d’exploitation de sa maison mère, Windows 10, ainsi que de toute la suite Microsoft Office. Elle se situe un crĂ©neau au dessus de sa grande rivale, l’iPad, qui est souvent utilisĂ© plutĂ´t dans un usage rĂ©crĂ©atif. Cette dernière n’est pas autant en promotion que la Surface Pro aux French Days.

Si vous avez dĂ©jĂ vu une Microsoft Surface Pro, il s’agit d’une tablette avec un Ă©cran de qualitĂ© auquel on peut ensuite ajouter divers accessoires pour le transformer en ordinateur. Amazon bĂ©nĂ©ficie en exclusivitĂ© de la commercialisation d’un pack qui permet d’avoir un ordinateur immĂ©diat avec un clavier, une souris ainsi qu’un stylet – ce qui facilite les prĂ©sentations. Pendant les French Days, la remise sur la Surface Pro de Microsoft est un argument supplĂ©mentaire.

En moyenne, la Surface Pro fait 770 grammes – ce qui en fait un produit très lĂ©ger Ă transporter. Au niveau de l’autonomie, vous avez facilement plus de 12 heures pour chacun des modèles, ce qui permet de tenir une longue journĂ©e sans avoir besoin d’une prise Ă proximitĂ©. Bref, autant d’arguments vraiment convaincants qui positionnent cette tablette comme l’une des meilleures ventes dans sa catĂ©gorie sur Amazon : les notes des clients sont Ă©galement très positives, et la rĂ©duction pour ces French Days est un point positif en plus.

Selon vos besoin de stockages et la puissance nĂ©cessaires (cette dernière dĂ©pend de la puce : i5, i7…), il faudra alors choisir un modèle plutĂ´t qu’un autre. C’est Ă vous de voir ce qu’il vous faut, et ensuite espĂ©rer que la rĂ©duction Ă ces French Days sur votre Microsoft Surface Pro soit la plus Ă©levĂ©e possible. Sachez par ailleurs que la liste des bonnes affaires que nous avons publiĂ©e ci-dessus est mise Ă jour en temps rĂ©el. Mais il ne faut pas se faire d’espoir : plus on avance dans l’opĂ©ration French Days, moins il y aura d’offres.

Amazon, roi de la tablette Microsoft

Alors que Fnac et Darty se positionnent plutĂ´t bien sur les produits Ă©lectroniques pendant les French Days, c’est curieux de voir Amazon truster toutes les offres sur la Microsoft Surface Pro. Aucun autre acteur du marchĂ© ne propose de rĂ©elle offre convaincante sur cet ordinateur hybride, et c’est un peu dommage. Il n’empĂŞche qu’Amazon bĂ©nĂ©ficie des conditions les plus avantageuses au moment de l’achat, et c’est forcĂ©ment apprĂ©ciĂ©.

Le marchand numĂ©ro un en France, mĂŞme s’il n’a pas officiellement crĂ©Ă© les French Days, reste tout de mĂŞme actif pendant cette pĂ©riode-lĂ , et ses remises sont très gĂ©nĂ©reuses. Quand vous pouvez Ă©conomiser plus de 300 euros sur un produit comme la Microsoft Surface Pro pendant ces French Days, on peut difficilement demander plus.

De mĂŞme, il faut savoir que Amazon est le seul Ă offrir une pĂ©riode de rĂ©tractation qui soit aussi longue : 30 jours pour tous les clients. A titre de comparaison, un Cdiscount en propose un maximum de 15 jours – ce qui reste toutefois encore très correct. Autrement dit, si vous n’ĂŞtes pas vraiment satisfait de votre expĂ©rience avec la Microsoft Surface Pro, vous pouvez toujours changer d’avis et la renvoyer sans aucun frais.

