Bon plan : la Microsoft Surface Pro 7 chute (encore) sur Amazon 🔥

La Microsoft Surface Pro 7 a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©e il y a moins d’un an et elle profite dĂ©jĂ d’une excellente remise pour le Prime Day sur Amazon. Le marchand profite de l’occasion pour baisser une seconde voir le prix de sa tablette hybride. Après une première baisse hier, le nouveau prix pour la version avec 128 Go de stockage est de 729€. 35% de remise sur un produit de la dernière gĂ©nĂ©ration, c’est fort.

Surface Pro 7 12″, 8 Go RAM, 128 Go Ă 729€ au lieu de 1 069€

Surface Laptop 3 Ă 849€ au lieu de 1149€

La Surface Pro 7 est une référence

Actuellement en promo sur Amazon, la Microsoft Surface Pro 7 est considĂ©rĂ©e comme un « PC hybride ». Son design est celui d’une simple tablette, mais vous avez tout Ă fait la possibilitĂ© de l’utiliser comme un vĂ©ritable ordinateur grâce Ă des accessoires. C’est la seule rĂ©fĂ©rence sur un marchĂ© vĂ©ritablement professionnel, mĂŞme si l’iPad Pro tente d’emprunter quelques spĂ©cificitĂ©s Ă cet appareil. Cette Surface Pro 7 peut s’accompagner d’accessoires comme une souris, un clavier et autres —sachant que certains sont aussi en promo sur Amazon Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes.

L’iPad Pro tente de se faire une place sur le marchĂ© en essayant de s’approprier certaines caractĂ©ristiques propres Ă la Microsoft Surface Pro 7. Sauf que la tablette actuellement Ă prix barrĂ© sur Amazon se prĂ©sente comme un vĂ©ritable ordinateur disposant par exemple de la suite Microsoft Office (Word, Excel…) en plus des accessoires. En comparaison, l’appareil d’Apple est encore loin de son concurrent malgrĂ© ses efforts.

Si vous ĂŞtes souvent en dĂ©placement pour des raisons professionnelles ou personnelles, la Microsoft Surface Pro 7 Ă prix cassĂ© sur Amazon rĂ©pondra Ă toutes vos attentes. Si vous hĂ©sitez, sachez qu’il existe diffĂ©rents formats chez la marque amĂ©ricaine. Dans le cadre de cette promo, c’est le format 128 Go de stockage et 8 Go de RAM qui a droit Ă la meilleure rĂ©duction. Si vous avez une activitĂ© professionnelle classique (hors secteur photo et vidĂ©o), ce modèle sera largement en mesure de combler vos besoins au quotidien.

La Surface Pro 7 de Microsoft profite d’une autonomie d’environ 7 heures, c’est dans la moyenne haute des ordinateurs disponibles sur le marchĂ©. Si vous choisissez ce PC hybride sur Amazon, sachez que vous avez droit Ă une garantie produit de deux ans. Vous avez la possibilitĂ© de trouver des solutions auprès de Microsoft afin d’ĂŞtre le plus tranquille possible.

Amazon fait la fĂŞte aux tablettes Microsoft

Si vous comptez utiliser la Microsoft Surface Pro 7 pour une utilisation professionnelle, la tablette sera parfaite. Que vous soyez souvent en dĂ©placement en extĂ©rieur ou pas loin de chez vous, vous avez la certitude de disposer d’un appareil facile Ă transporter partout avec vous. L’excellent rapport qualitĂ©-prix de la Surface Pro 7 devient encore meilleur avec ce deal inĂ©dit.

Grâce Ă cette offre flash signĂ©e Amazon, le prix de la Microsoft Surface Pro 7 est tout simplement imbattable. Son tarif passe sous la barre des 800 euros, autant dire que vous ne trouverez pas mieux ailleurs pour autant de performances. Elle saura convenir Ă un usage pro, mais aussi personnel. Vous avez tout Ă fait la possibilitĂ© d’en profiter pour regarder des films et aller sur Internet, le tout aux prix de tablettes plus classiques et moins premium.

Amazon attaque cette opĂ©ration très fort avec ce deal inĂ©dit sur la Microsoft Surface Pro 7. Les Ă©conomies Ă faire atteignent les -30% sur le modèle le plus populaire de la gamme de tablettes. Par contre, certains formats sont dĂ©jĂ en rupture de stock sur la plateforme marchande depuis l’apparition de l’offre flash. La Surface Pro 7 de Microsoft remporte un franc succès en temps normal, c’est encore plus le cas avec cette remise de qualitĂ©. Il se peut que toutes les promos partent dans les heures Ă venir.

La Surface Pro 7 perd 300 euros

Avec ce deal sur Amazon, la Microsoft Surface Pro 7 passe Ă 769 euros, soit une remise immĂ©diate de 300 euros. Compte tenu du prix initial du produit, c’est une très belle offre. Si elle s’adapte parfaitement Ă un usage pro, cette tablette hybride reste grand public et ne cesse de gagner en popularitĂ©. Avec un tel prix, elle vient concurrencer les ordinateurs portables milieu de gamme tout en gardant la totalitĂ© de ses points forts face Ă ses rivaux.

Si vous hĂ©sitez encore Ă choisir la Microsoft Surface Pro 7, vous pouvez ĂŞtre rassurĂ© par Amazon. Le marchand propose toujours une pĂ©riode de rĂ©traction de 30 jours, ce qui vous laisse la possibilitĂ© de tester la tablette depuis chez vous ou lors de vos dĂ©placements professionnels. Vous pouvez très bien renvoyer l’appareil s’il ne vous convient pas, suite Ă quoi vous ĂŞtes remboursĂ© en intĂ©gralitĂ©. La garantie constructeur est la mĂŞme que si vous achetiez l’appareil auprès de Microsoft, de quoi ĂŞtre tranquille. Attention, les deals en cours disparaissent très vite.

La Microsoft Surface Pro 7 profite d’une belle remise, mais ce n’est pas la seule. Ce Prime Day est l’occasion pour Amazon de dĂ©voiler une tonne de bons plans qui concernent toutes les catĂ©gories de produits. L’opĂ©ration gĂ©nère un volume de ventes au moins aussi important que le Black Friday, ce qui laisse imaginer les deals de folie dĂ©voilĂ©s par Amazon Ă cette occasion.

Pour voir les offres en cours sur les Microsoft Surface Pro 7 chez Amazon, c'est par ici :

