Bon plan : la Microsoft Surface Pro 7 en chute drastique chez Fnac (45%) 🔥

La Microsoft Surface Pro 7 est un vrai PC sous Windows aux allures de tablettes. Elle connait un grand succès dans le monde, et elle a très peu de concurrence. Ce samedi, c’est Fnac et Amazon qui cassent (rĂ©ellement) les prix de ce PC hybride. Il tombe jusqu’Ă 42% dans le cadre d’un pack qui inclut des accessoires. C’est Black Friday et NoĂ«l avant l’heure, dĂ©pĂŞchez-vous pour en profiter.

Surface Pro 7 256 Go + clavier / souris / stylet à 999€ au lieu de 1719€ (-42%)

Surface Pro 7 128 Go + clavier / souris / stylet à 899€ au lieu de 1328€ (-32%)

Depuis sa sortie, la Microsoft Surface Pro 7 n’a jamais bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un tel tarif —que ce soit sur Amazon ou Fnac. Avant mĂŞme Black Friday, elle a donc dĂ©jĂ le droit Ă de très belles remises chez les deux marchands. Il Ă©tait difficile d’imaginer que la remise en cours serait aussi Ă©levĂ©, surtout sachant que la tablette est disponible depuis tout juste un an.

La Microsoft Surface Pro 7, référence en 2021

La Microsoft Surface Pro 7 peut convenir Ă un usage aussi bien professionnel que privĂ©. Si vous travaillez depuis chez vous comme pas mal de personnes depuis un moment, vous serez satisfait de profiter de la puissance d’un ordinateur et de la souplesse d’une tablette. Cela sera encore plus vrai lors de votre retour sur votre lieu de travail. L’iPad Pro tente tant bien que mal de concurrencer avec l’appareil de Microsoft, mais il a encore bien du mal Ă atteindre son niveau.

Mis en avant sur Amazon et Fnac, la Surface Pro 7 de Microsoft bĂ©nĂ©ficie de Windows 10, l’OS du fabricant qui vous permet d’utiliser l’appareil comme un ordinateur classique. Par ailleurs, vous pouvez aussi utiliser la suite Microsoft Office avec Word, Excel et autres. Les 2 packs proposĂ©s par les marchands s’accompagnent d’un clavier, une souris et une stylet en plus du PC.

Grâce Ă ces trois accessoires, la Microsoft Surface Pro 7 devient un vĂ©ritable ordinateur qui convient Ă de nombreux usages. L’appareil embarque une camĂ©ra Ă l’avant et une Ă l’arrière, c’est idĂ©al pour faire des visioconfĂ©rences professionnelles ou personnelles. Outre cette spĂ©cificitĂ©, il se dote d’un Ă©cran de 12,3 pouces pour un espace de stockage pouvant ĂŞtre de 128 Go, 256 Go ou plus. Selon le format, le prix de l’appareil peut Ă©voluer un peu.

Si vous souhaitez profiter d’un appareil que vous pouvez transporter partout, la Microsoft Surface Pro 7 vous conviendra parfaitement, car elle est lĂ©gère est flexible. En plus, elle a droit Ă une autonomie d’une dizaine d’heures avec une utilisation standard, vous ĂŞtes certain de pouvoir l’utiliser un moment avant d’ĂŞtre obligĂ© de la charger. C’est parfait pour travailler ou regarder des vidĂ©os dans les transports en commun.

Globalement, la Microsoft Surface Pro 7 n’a pas de vrai point faible. Son prix de base est assez onĂ©reux, mais cet inconvĂ©nient n’en est plus un grâce aux deals avancĂ©s par Amazon et Fnac. Le prix est encore relativement Ă©levĂ©, mais on rappelle qu’il s’agit d’un appareil premium qui tiendra dans le temps. Il y a peu de chance que cette offre revienne sous peu, sachant qu’il permet de profiter de la tablette et de tous les accessoires pour moins de 1 000 euros.

Choisir la tablette sur Fnac ou Amazon

La pĂ©riode actuelle de deals donne lieu Ă cette excellente offre sur Microsoft Surface Pro 7 chez Amazon et Fnac. Si la remise est très Ă©levĂ©e, elle ne va pas durer bien longtemps, les ruptures de stock peuvent surgir Ă tout instant. Soyez rapide pour ne pas rater cette belle opportunitĂ©. Cet article est mis Ă jour afin que vous puissiez voir vite s’il reste encore des exemplaires Ă prix barrĂ©s chez les cyber-marchands.

La Microsoft Surface Pro 7 mis en avant n’est pas exactement la mĂŞme chez Amazon ou Fnac, ce sont les formats de stockage et les performances qui diffèrent un peu selon le deal avancĂ©. C’est Ă prendre en compte lors du choix de l’appareil, en fonction de votre utilisation. On note qu’il existe Ă©galement des promos sur les Surface Pro X, la Surface Go ou le Laptop, mais ces produits de la mĂŞme gamme n’ont pas le mĂŞme succès que le PC hybride.

Si les stocks sur la Surface Pro 7 sont dĂ©jĂ limitĂ©s, il faut prendre en compte le fait que les achats en ligne attirent de plus en plus de monde tandis que le tĂ©lĂ©travail gagne en popularitĂ© Ă cause de la crise sanitaire. Vous avez l’opportunitĂ© de faire des centaines d’euros d’Ă©conomie sur cet appareil, c’est une vĂ©ritable opportunitĂ© qui se prĂ©sente comme un cadeau de NoĂ«l en avance. Si vous n’ĂŞtes pas satisfait, vous pourrez très bien retourner l’appareil Ă la plateforme.

Amazon donne plus de souplesse

Voici quelques semaines que le marchand Amazon offre un bel avantage Ă ses clients. La pĂ©riode de retour s’Ă©tend dĂ©sormais jusqu’au 31 janvier 2021 Ă la place des 30 jours habituels. Cela veut dire que vous pouvez prendre la Microsoft Surface Pro 7 ou n’importe quel autre produit maintenant pour l’offrir lors des fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Si cela ne plait pas au destinataire, vous avez tout le mois de janvier pour le rendre. C’est sans frais et le site vous rembourse en intĂ©gralitĂ©.

En comparaison, Fnac ou Darty donnent un dĂ©lai de retour de 14 jours après la livraison. C’est parfait pour tester le produit directement chez vous et prendre une dĂ©cision dĂ©finitive. Nous avons pu dĂ©couvrir la Microsoft Surface Pro 7 lors d’un test et nous avons Ă©tĂ© agrĂ©ablement surpris de ses performances. Elle se prĂ©sente comme un produit « quasiment parfait ».

L’enjeu de la journĂ©e est de parvenir Ă profiter de la Microsoft Surface Pro 7 avant que les deals ne disparaissent sur Amazon et Fnac. Si vous hĂ©sitez encore, sachez que le PC hybride n’a jamais pu profiter d’un tel prix depuis sa sortie sur le marchĂ©. C’est l’heure de passer Ă l’action, tout en sachant que les retours sont gratuits si jamais vous n’ĂŞtes pas comblĂ©. C’est parfait pour rĂ©aliser des Ă©conomies en cette fin d’annĂ©e.

