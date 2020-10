Bon plan : la Nintendo Switch en chute brutale au Prime Day 🔥

OfficialisĂ©e en 2017, la Nintendo Switch est aujourd’hui la console de jeux la mieux vendue du monde. Le confinement a dopĂ© le jeux vidĂ©o, et la console nippone a vite Ă©tĂ© en rupture de stock. Pour le Prime Day, Amazon relance les Switch avec une magnifique offre Ă la clĂ©. Un pack incluant la console et l’excellent jeu Animal Crossing est en baisse de 20%. C’est FOU, foncez avant que le stock ne disparaisse.

Nintendo Switch + Animal Crossing à 279€ au lieu de 337€

A l’origine, la Nintendo Switch Ă©tait commercialisĂ©e au prix de 329€. Depuis, on la retrouve un peu partout Ă 299€. Dans le pack ci-dessus, vous pouvez donc voir que mĂŞme en incluant le jeu Animal Crossing : New Horizons, cela vous reviendra moins cher. Vous Ă©conomisez environ 60€ sur le pack, ce qui est vraiment extra. On ne s’attendait pas Ă voir une rĂ©duction aussi gĂ©nĂ©reuse.

La Nintendo Switch est rarement en réduction

Depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, la Nintendo Switch n’a encore jamais bĂ©nĂ©ficiĂ© de remises. Quel que soit le marchand, aucun ne fait de promotion sur la console qui se vend le mieux en ce moment. Avec le confinement et les longues soirĂ©es chez soi, la Nintendo Switch a Ă©tĂ© prise d’assaut. En mars et juin, elle n’Ă©tait plus disponible nulle part.

Entre temps, les marchands comme Amazon ont Ă©tĂ© rĂ©approvisionnĂ© de la console. Si elle est aussi populaire, c’est parce que c’est une console portable. Contrairement aux PS4 et Xbox One (et bientĂ´t aux PS5 et Xbox Series), elle se transporte partout. Son catalogue de jeux n’est pas aussi complet que celui des consoles de Sony et Microsoft, mais il est très correct.

Dans les bundles affichĂ©s en promotion pour le Prime Day, la Nintendo Switch s’affiche avec le titre populaire Animal Crossing. En temps normal, il faut dĂ©bourser 61€ pour ce jeu. Au final, vous pouvez donc Ă©conomiser une petite fortune sur ce pack Switch + Animal Crossing. Il faudra juste ĂŞtre rapide car le stock va partir Ă toute vitesse, c’est sĂ»r.

Acheter une Nintendo Switch toute seule n’est pas forcĂ©ment pertinent (pour jouer, il faut des jeux), c’est pourquoi le japonais prĂ©fère proposer des packs. Dans le cadre de cet Amazon Prime Day, c’est donc la première fois qu’on voit un geste (et quel geste !) de sa part. Pour rappel, cette opĂ©ration spĂ©ciale est la plus grande opĂ©ration de l’annĂ©e pour Amazon. Il fait des promotions sur tous les produits les plus populaires, y compris la Switch.

Pourquoi profiter du Prime Day Amazon ?

Que ce soit pendant les soldes, les French Days ou mĂŞme le Black Friday de l’an dernier, la Nintendo Switch n’a jamais Ă©tĂ© en promotion. C’est donc une grande première depuis très longtemps. Certes, la remise n’est pas aussi gĂ©nĂ©reuse que l’on aurait rĂŞvĂ©, mais c’est dĂ©jà ça. Si vous aviez l’intention d’en acheter une avant la fin d’annĂ©e, c’est le bon moment.

Doit-on craindre que les prochaines PS5 et Xbox Series fassent de l’ombre Ă la console Nintendo Switch ? Non, pas vraiment. Elle ne sera pas obsolète puisqu’elle se place sur un autre crĂ©neau. C’est une console de jeu qui se transporte facilement et qui sera apprĂ©ciĂ©e par les voyageurs. Pour ceux qui utilisent les transports en commun, la Nintendo Switch permet de s’Ă©vader avec ses jeux.

Pour cet Ă©pisode du Prime Day, Amazon a sorti vraiment le grand jeu. Outre la Nintendo Switch, toutes les consoles de jeux sont en promotion. Vous pouvez profiter de packs avec la PS4 ou la Xbox One qui tombent de quasiment 40%. Ce sont des Ă©conomies de plusieurs centaines d’euros que vous pouvez faire immĂ©diatement. Comme toujours, le stock sera très limitĂ©. Il faut donc ĂŞtre vif pour ne pas passer trop tard.

La Switch et les autres consoles en promo

Si vous allez sur le site Amazon durant ce Prime Day, la Nintendo Switch n’est pas la seule en promotion. Le cyber-marchand amĂ©ricain ratisse large et fait des dizaines de milliers de promotions sur toutes les catĂ©gories de produits. Il y a donc des milliers de rĂ©fĂ©rences qui voient leur prix baisser de manière drastique. Et cela concerne Ă©galement les marques les plus premium et les plus prisĂ©es.

En 2019, le Prime Day Ă©tait dĂ©jĂ plus gros chez Amazon que le Black Friday. Cette annĂ©e, il veut en faire de mĂŞme. Le Prime Day est un Ă©vĂ©nement qui lui est propre et que lui a inventĂ©. Cela lui tient Ă coeur de le pousser le plus loin possible pour asseoir sa domination sur l’e-commerce. Pour rappel, tous les deals affichĂ©s pour ce Prime Day sont disponibles uniquement pour les membres Prime.

Si vous n’ĂŞtes pas membre Prime mais que vous voulez prendre une Nintendo Switch dans un pack, il faudra y souscrire avant. Vous avez le droit Ă une pĂ©riode d’essai de 30 jours qui vous permet de profiter des services sans avoir Ă payer. Vous pouvez ainsi sauter sur ces pack Nintendo, puis rĂ©silier par la suite si vous ne voulez pas ĂŞtre engagĂ©. Cela dit, l’offre Prime vaut vraiment le coup, et elle comprend un Netflix-like (Prime Video) et Spotify-like (Prime Music).

Dans tous les cas, sachez qu’en prenant une Nintendo Switch au Prime Day sur Amazon, vous aurez 30 jours de rĂ©flexion. Si pendant cette pĂ©riode, vous n’ĂŞtes plus satisfait de la console de jeux, vous pouvez la retourner. Amazon procĂ©dera alors au remboursement intĂ©gral dans les jours suivants la rĂ©ception du colis.

