Bon plan : la Sony PS4 chute de -50% lors d’une vente flash Amazon 🔥

MĂŞme après le Black Friday, Amazon prolonge ses promotions gĂ©nĂ©reuses : ce mercredi matin, c’est la PS4 qui est en forte promotion via une vente flash dans le cadre de son opĂ©ration de NoĂ«l. La cĂ©lèbre console de jeux vidĂ©o Sony PlayStation 4 est toujours populaire avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e, et elle constitue une bonne idĂ©e de cadeau pour le grand public. Ci-dessous, les offres Ă ne pas manquer aujourd’hui.

Ventes Flash PS4 : les offres incontournables

Dans la liste ci-dessus, il y a deux types de remises sur la console PS4 post Black Friday : certaines sont des ventes flash avec des stocks très limitĂ©s sur une pĂ©riode de temps très restreinte, et d’autres sont des offres qui s’arrĂŞtent dès lors que le stock n’est plus disponible. Comme chaque annĂ©e, les PlayStation 4 de Sony sont prises d’assaut en dĂ©cembre, bien que les promotions soient parfois rares Ă cette Ă©poque. Il faut donc ĂŞtre au plus vif pour profiter des meilleurs deals.

La PS4, populaire aux fêtes de Noël

Tous les ans, les gĂ©ants du e-commerce comme Amazon ou Cdiscount publient leur classement des produits les plus populaires pendant le Black Friday, et pour les fĂŞtes de fin d’annĂ©e : la console PS4 figure toujours dans le Top 10, aux cĂ´tĂ©s de la Nintendo Switch ces deux dernières annĂ©es. Les accessoires et les jeux associĂ©s Ă la PS4 sont aussi très prisĂ©s pendant cette pĂ©riode hivernale : que ce soit l’Ă©quipement VR ou les manettes, ce sont des produits qui peuvent toujours venir amĂ©liorer l’expĂ©rience utilisateur (en particulier pour ceux qui ont dĂ©jĂ une console).

Si la majorité des deals de ces Ventes Flash de Noël sur Amazon concernent des Sony PS4 dans des bundles (avec des accessoires et / ou des jeux vidéo), il y a ponctuellement aussi des offres avec la console nue. Mais dans tous les cas, si vous achetez une console du géant japonais Sony, il vous faudra des jeux. Et comme les packs avec la PS4 et les jeux sont les plus intéressants en ce moment, autant partir sur ces derniers.

Avec des remises particulièrement gĂ©nĂ©reuses cette annĂ©e, la console Sony PS4 devrait bĂ©nĂ©ficier des fĂŞtes de NoĂ«l pour Ă©couler encore quelques millions d’unitĂ©s en plus. Pour rappel, la PlayStation de quatrième gĂ©nĂ©ration est dĂ©sormais la deuxième console de jeux la plus vendue de toute l’histoire, avec plus de 102 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie en 2014. Elle devance la Wii, et se positionne encore assez loin derrière l’ancienne PS2.

Au niveau des ventes pendant ce mois de dĂ©cembre – et pendant le Black Friday, la PS4 est toujours loin devant la Xbox One de Microsoft, et lĂ©gèrement devant la Nintendo Switch. Il faut dire que c’est aussi elle qui offre les plus belles promotions, et c’est aussi elle qui a les meilleurs jeux. Outre les nouveaux Crash Team Racing, FIFA 2020 ou encore The Last of Us Part II, on attend Ă©videmment le jeu Cyperpunk 2077 qui va sortir en avril prochain.

Pourquoi prendre une Sony PS4 ?

Si un pic de ventes de PS4 est enregistrĂ© chaque annĂ©e Ă ce moment-lĂ , c’est parce que la console de jeux est toujours un cadeau de NoĂ«l idĂ©al pour les amateurs de jeux vidĂ©o. Selon toute vraisemblance, une nouvelle console (plus chère) devrait voir le jour l’an prochain – mais c’est ce qui permet aussi d’avoir des promotions aussi intĂ©ressantes sur la PS4 au Black Friday, et pour le dĂ©but du mois de dĂ©cembre. On a rarement vu des prix aussi bas, c’est donc le moment d’en profiter.

Mais encore une fois, le grand risque est de rater le bon plan, et de passer Ă cĂ´tĂ© de la console Sony PS4 en raison d’une rupture de stock. Si vous avez l’intention au Black Friday de prendre une PlayStation 4 pour vous (ou pour en faire un cadeau), nous vous conseillons vivement de sauter sur le premier deal que vous trouverez : globalement, ils sont tous assez proches, vous n’avez pas d’inquiĂ©tude Ă avoir lĂ -dessus.

Et mĂŞme si vous vous ĂŞtes un peu trop prĂ©cipitĂ© sur l’achat d’une console PS4 avant NoĂ«l, vous avez toujours une seconde chance. En effet, tous les marchands offrent une pĂ©riode de rĂ©tractation pendant laquelle on peut renvoyer son produit et obtenir un remboursement intĂ©gral. Sur le site Amazon, le client a 30 jours pour changer d’avis, ce qui repousse le retour au delĂ de NoĂ«l.

Pour vous aider dans vos recherches de bons plans sur la PS4 pour cette fĂŞte de NoĂ«l sur Amazon, nous mettons Ă jour la liste des ventes flash ci-dessus de manière très rĂ©gulière. Si vous avez l’intention de rĂ©flĂ©chir encore un peu et de trouver un meilleur deal, n’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page en favori. Mais encore une fois, il faut ĂŞtre très vigilant car les offres sont plutĂ´t rares, et il est peu probable que l’on en voit des meilleures avec le temps qui s’Ă©coule.

Pour voir toutes les offres sur Amazon :

Voir toutes les offres