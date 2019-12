Bon plan : la Sony PS4, son prix s’effondre chez Amazon 🔥

Si la Sony PS4 est un best-seller pour NoĂ«l, Amazon n’hĂ©site pas Ă la soutenir encore plus en rĂ©duisant son prix Ă des niveaux historiquement faibles. Ce dimanche, la cĂ©lèbre console de jeux vidĂ©o continue de dĂ©gringoler pour atteindre une rĂ©duction mĂŞme supĂ©rieure Ă -50% dans certains cas. Pour ceux qui voulaient acheter la PlayStation Ă un prix dĂ©fiant toute concurrence, cette vente flash arrive pile au bon moment !

Ventes Flash PS4 : les offres incontournables

Chaque annĂ©e, la console Sony PS4 se positionne parmi les top ventes sur les gros sites marchands comme Amazon et Cdiscount. ÉcoulĂ©e Ă plus de 100 millions d’unitĂ©s depuis sa sortie, la console japonaise est la 2ème console de jeu la plus vendue de tous les temps (derrière la PS2). Elle se vend nettement mieux que les Xbox One ou que la Switch – qui monte toutefois en puissance.

Acheter une PS4 à Noël chez Amazon

Comme chaque annĂ©e, la PS4 de Sony est le produit de divertissement qui fera fureur sous le sapin de NoĂ«l. Si la console connait un tel succès, c’est parce qu’elle s’adresse Ă tous les âges grâce Ă un catalogue de jeux que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Cela va des jeux intellectuels en passant par le sport, l’action ou encore l’aventure. Tout le monde peut y trouver un intĂ©rĂŞt – et cela permet aussi de crĂ©er des liens entre toutes les gĂ©nĂ©rations. Avec la promotion sur la PS4 de Amazon, c’est le moment de craquer.

Pendant l’annĂ©e, la Sony PS4 n’est jamais en promotion et il faut attendre des occasions très spĂ©ciales pour voir le produit japonais finalement obtenir une remise. Mais une rĂ©duction aussi gĂ©nĂ©reuse que celle observĂ©e ce dimanche sur Amazon, on n’en voit jamais. C’est d’ailleurs la première fois de l’histoire que la PlayStation voit son prix chuter de 50% lors d’une vente flash.

Mais l’inconvĂ©nient de cette nouvelle vente flash sur la PS4 mise en avant sur le site Amazon, c’est qu’elle ne dure pas très longtemps. Le stock risque de partir dans les premières heures suivant la publication du deal, il faut donc dĂ©marrer au quart de tour ce dimanche. Si vous aviez l’intention d’acheter une telle console, c’est le moment ou jamais pour la prendre – après il sera peut-ĂŞtre trop tard.

Les accessoires PlayStation aussi en promo

Pour ce NoĂ«l sur Amazon, la PS4 n’est pas le seul produit Ă ĂŞtre en forte rĂ©duction flash. Il y a aussi tous les accessoires qui gravitent autour de la console de jeux vidĂ©o qui sont en promotion. Il vous suffit d’aller sur la plateforme marchande pour dĂ©couvrir les produits qui peuvent faire plaisir Ă ceux qui dĂ©tiennent dĂ©jĂ une PlayStation chez eux.

Sans trop rentrer dans le dĂ©tail, il y a Ă©videmment toutes les manettes PS4 Dualshock qui sont en rĂ©duction d’au moins 30%. On retrouve aussi un pack spĂ©cial VR (avec le casque PSVR et des jeux en VR) en forte baisse ou encore de multiples jeux très populaires. Cela concerne par exemple le dernier FIFA 20 ou encore le populaire Death Stranding. Vous pouvez retrouver des dizaines de jeux en rĂ©duction lors de cette vente flash PS4 sur Amazon.

Pour ceux qui ne seraient pas sĂ»rs de la console et des jeux pour PS4 Ă offrir pour NoĂ«l, il y a toujours une sĂ©curitĂ© chez Amazon. En effet, vous pouvez retourner vos achats sous 30 jours suivants la date de livraison si vous n’ĂŞtes plus satisfait du produit. Autrement dit, vous pouvez sans problème offrir une console Sony Ă NoĂ«l (ou des jeux) et les renvoyer sans frais si finalement le bĂ©nĂ©ficiaire en possède dĂ©jĂ . C’est le grand avantage d’un Amazon par rapport Ă d’autres boutiques. Le cyber-marchand a d’ailleurs une logistique très rodĂ©e qui permet de rapidement faire le retour gratuit.

Avoir des rĂ©ductions de -50% sur la cĂ©lèbre PS4 de Sony sur Amazon est tout simplement dingue, et ce serait très dommage de passer Ă cĂ´tĂ© de cette offre. Si vous hĂ©sitiez encore avec ce produit, nous vous conseillons de foncer maintenant pour n’avoir aucun regret par la suite. Pendant le Black Friday, Amazon et Cdiscount avaient Ă©tĂ© pris d’assaut sur leurs bons plans, Ă tel point qu’une rupture de stock Ă©tait apparue après quelques heures. Si vous voulez offrir une PS4 Ă NoĂ«l, c’est ce dimanche qu’il faut saisir cette opportunitĂ©.

Pour voir les deals PS4 chez Amazon :

Voir toutes les offres