Bon plan : les Surface Pro 7 sont en forte chute au Black Friday 🔥

A quelques heures du Black Friday, Amazon a dĂ©jĂ cassĂ© ses prix. Le marchand a dĂ©cidĂ© de baisser les prix de toutes la gamme Surface. Cela concerne aussi bien le PC hybride Surface Pro 7 que les Surface Laptop 3 ou le premium Surface Pro X. Ci-dessous, nous avons recensĂ© les quelques rares bons plans. Ils ont chacun plus de 30% de remise, c’est très compĂ©titif.

Pour accĂ©der aux deals sur Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon

Chez Amazon, les offres comprennent la Microsoft Surface Pro 7 ainsi que tous les accessoires. D’ordinaire, elle est vendue seule. Grâce Ă ces packs, vous avez la possibilitĂ© de transformer le PC hybride en un vĂ©ritable ordinateur portable en toute simplicitĂ©. Avec la remise dĂ©voilĂ©e par Amazon, vous pouvez faire des Ă©conomies folles de plus de 400 euros sur le produit.

La Microsoft Surface Pro 7 est classe

La Microsoft Surface Pro 7 se prĂ©sente comme un PC hybride haut de gamme. Son succès n’est plus Ă faire, elle dispose de nombreux avantages qui justifie largement sa place sur le marchĂ©. Et pour cause, elle bĂ©nĂ©ficie du design d’une simple tablette, mais elle s’utilise Ă la façon d’un ordinateur. Grâce aux accessoires comme le clavier, la souris et le stylet, vous l’utilisez comme un PC, elle a toutes les qualitĂ©s pour cet usage. L’objet peut se transporter partout avec vous, c’est parfait dans un cadre pro ou perso.

Depuis quelques annĂ©es, Apple tente de venir sur le crĂ©neau de la Microsoft Surface Pro 7 avec l’iPad Pro, mais la tablette de la marque Ă la pomme n’y est par encore. L’ordinateur hybride a conquis une belle part du marchĂ© en proposant des accessoires simples ainsi que la totalitĂ© des logiciels conçus par Microsoft —Word, Excel et autres. Son usage se veut gĂ©nĂ©ral dans un contexte pro ou perso. L’iPad se dirige plutĂ´t vers des usages spĂ©cifiques.

Mis Ă l’honneur sur Amazon, la Microsoft Surface Pro 7 est parfaite pour tous les professionnels qui sont en dĂ©placement —que ce soit de temps Ă autre ou souvent. Elle peut s’utiliser depuis votre propre bureau, dans le train ou simplement Ă une terrasse de cafĂ© quand la situation en France le permettra. Elle se met aisĂ©ment dans un sac sans prendre trop de place ni peser trop lourd.

L’appareil de Microsoft a diffĂ©rentes capacitĂ©s de stockage pour une puissance qui peut varier, c’est Ă prendre en compte. Si vous avez une activitĂ© professionnelle plutĂ´t standard, le modèle standard vous conviendra très bien.

En plus de ces arguments, on note que la Microsoft Surface Pro 7 bĂ©nĂ©ficie d’une belle autonomie affichĂ©e de 7 heures de suite pour une utilisation classique. C’est dans la moyenne haute des ordinateurs portables prĂ©sents sur le marchĂ©. Outre le marchĂ© professionnel, la tablette hybride peut très bien s’utiliser pour des usages personnels, elle est parfaite pour naviguer sur le web ou regarder des films et des sĂ©ries. Son tarif après la remise est celui d’une tablette assez basique, mais elle fait plus fort. Amazon propose une garantie de deux ans sur le produit, comme Microsoft. C’est comme si vous preniez l’appareil auprès du constructeur, sauf que le tarif est meilleur.

Amazon place Ă haut niveau

La Microsoft Surface Pro 7 peut se vanter d’avoir de multiples avantages, dont celui de convenir Ă un usage pro ou perso selon les attentes de chacun. Compte tenu des prix affichĂ©s par Amazon, on sait dĂ©jĂ que les deals en cours vont attirer beaucoup de monde dans les heures Ă venir. Et pour cause, les stocks sont limitĂ©s chez les marchands en ligne comme Ă chaque offre Ă©clair de ce type. En plus, l’appareil n’a jamais eu le droit Ă un tarif aussi bas depuis sa sortie. Soyez rapide pour accĂ©der Ă l’offre avant les ruptures de stock.

Autre intĂ©rĂŞt de la pĂ©riode, Amazon a revu sa politique de retour afin d’allonger son dĂ©lai de rĂ©tractation jusqu’au 31 janvier 2021. Autant dire que c’est parfait pour prendre de l’avance sur les fĂŞtes de fin d’annĂ©e qui auront lieu dans quelques semaines Ă peine. Et pour cause, vous pouvez prendre la Microsoft Surface Pro 7, ou n’importe quel autre produit, dès maintenant pour profiter des offres inĂ©dites affichĂ©es durant cette opĂ©ration. Si le destinataire Ă qui vous offrez le cadeau Ă NoĂ«l n’est pas convaincu, vous avez tout le mois de janvier pour faire le retour. C’est gratuit et vous ĂŞtes remboursĂ© Ă 100%.

Amazon se limitĂ© habituellement Ă 30 jours, ce qui n’est plus le cas pour cette durĂ©e. Toutefois, les autres marchands n’ont pas changĂ© leurs habitudes —sauf Cdiscount qui affiche le mĂŞme dĂ©lai sur une grosse partie de son catalogue. Sinon, le dĂ©lai pour les retours est de 2 semaines chez Fnac, Darty, Boulanger et autres. C’est le minimum obligatoire en France —cela peut suffire pour tester puis renvoyer un produit.

Pour ce Black Friday dont la date est fixĂ©e au vendredi 4 dĂ©cembre en France, Amazon met la barre haute. Les deux marchands commencent en force cette grosse pĂ©riode de deals agressifs avec des promotions qui touchent mĂŞme les grandes marques, Ă l’exemple de Sony, Apple, Huawei, Samsung et autres. En plus, certains produits ayant moins d’un an sur le marchĂ© profitent dĂ©jĂ de rĂ©ductions pouvant aller jusqu’Ă -40%. C’est le moment de faire de bonnes affaires en ce jeudi.

Pour dĂ©couvrir le deal sur Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon