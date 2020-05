Bon plan : la trottinette Segway ES2 à prix cassé sur Fnac

Alors que le déconfinement se passe de façon très progressive, les français réinventent leurs façons de se déplacer. Pendant quelques heures, Fnac offre un prix réduit sur la populaire trottinette électrique Ninebot Segway ES2. Grande rivale de la Xiaomi M365, elle bénéficie de fonctionnalités bien plus convaincantes. Et pour couronner le tout, son prix chute à 349€ contre 549€ en temps normal.

Voir l’offre Fnac

Si vous avez décidé de vous passer des transports en commun et de privilégier la trottinette électrique, la Ninebot Segway ES2 est un très bon choix. Elle offre une autonomie de 30 km en tout (voire un peu plus avec une batterie en plus) pour une vitesse de pointe de 25 km/h. Si vous habitez dans une ville, c’est un très bon moyen de se déplacer – à moindre frais. A Paris, Anne Hidalgo a expliqué que 50 kilomètres de voies supplémentaires seraient réservés aux cyclistes et aux trottinettes, cela permet donc de se déplacer en toute sécurité.

150€ de réduction sur la Ninebot Segway ES2

Avec une économie de 150 euros, soit 27% de remise immédiate, sur cette trottinette électrique Ninebot Segway ES2, Fnac fait très fort. Le groupe Fnac Darty avait annoncé plus tôt dans l’année avoir écoulé plus de 100 000 trottinettes en 2019 sur le marché français. Au total, il s’en est vendu sur la période près de 500 000, et la croissance explose depuis le démarrage du déconfinement.

Avec cette baisse de prix, la Ninebot Segway ES2 passe ainsi au même prix que la M365 de Xiaomi. Seulement, cette trottinette, bien qu’elle soit moins chère, est aussi moins performante. En optant pour le prix réduit sur la Ninebot Segway ES2, vous avez donc un bien meilleur appareil électrique pour vous déplacer. Elle propose notamment 3 modes différents (dont le mode sport), et l’affichage clair de la vitesse sur un cadran.

La mise en service et la recharge de la trottinette Ninebot Segway ES2 se fait de manière très simple. Il faut savoir qu’elle pèse 12kg et qu’elle supporte jusqu’à 100kg au total. Certes, elle n’est pas légère, mais elle se glisse très facilement partout. Elle est équipée d’une béquille pour la faire tenir, et elle peut facilement être cadenassée pour éviter tout risque de vol.

Pourquoi prendre cette trottinette ?

Si l’on préfère la Ninebot Segway ES2 parmi toutes les trottinettes du moment, c’est parce qu’elle possède une plateforme assez souple qui lui permet d’optimiser au maximum les suspensions. Autrement dit, même si vous êtes à Paris sur les pavés de Montmartre, vous devriez (assez bien) supporter le terrain. Au final, payer moins de 400 euros pour une trottinette électrique de la dernière génération, c’est une très belle opportunité.

En achetant votre trottinette sur Fnac, vous bénéficiez aussi de 15 jours de période d’essai. Si vous n’êtes pas satisfait du produit, vous pouvez à tout moment renvoyer votre Ninebot Segway ES2 au marchand. Il procédera alors à un remboursement complet. C’est donc un bon moyen de limiter le risque et de tester le produit, sans aucun engagement. Mais encore une fois, à ce prix-là, il faudra être vif pour ne pas manquer la trottinette à moins de 400 euros. La remise de quasiment 30% n’a encore jamais été vue – et c’est d’autant plus convaincant que les gens se mettent à ce moyen de déplacement pour conserver les distances de sécurité en temps de crise sanitaire.

Pour découvrir la Ninebot Segway ES2, c’est ici :

Voir l’offre Fnac